1 день

Прибытие в Мурманск. Приветственный ужин. Выезд на охоту за северным сиянием

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем заселяться в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.

По традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых.

Немного отдыхаем в отеле и вечером встречаемся на приветственный ужин в ресторане — гастрономической звезде на карте Мурманска! Здесь нам предложат попробовать арктическую кухню в необычном исполнении.

Первым курсом мы продегустируем главные рыбные деликатесы Баренцева моря! Слабосоленый лосось, копченая треска, провесной палтус и морской виноград. Закуска подается в сопровождении бокала Просекко и свежеиспеченного хрустящего багета.

Вторым курсом нам подадут нежного палтуса по-скандинавски с жареными гребешками и икрой палтуса с бокалом белого сухого вина, идеально подчеркивающим все оттенки вкусов!

В завершение ужина мы попробуем изысканный десерт «Клюква в сахаре» из сливочного мусса, пряной начинки в виде клюквенного геля, заключенного в белом шоколаде, с чашечкой таежного чая.

Всё питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться. Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!

После ужина возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!

С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой красивые фотографии с одним из самых удивительных природных явлений. Смотрите, как сказочно красиво!

