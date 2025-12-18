Вы сможете посетить гастрономический мастер-класс и открыть для себя
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Приветственный ужин. Выезд на охоту за северным сиянием
На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем заселяться в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.
По традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых.
Немного отдыхаем в отеле и вечером встречаемся на приветственный ужин в ресторане — гастрономической звезде на карте Мурманска! Здесь нам предложат попробовать арктическую кухню в необычном исполнении.
Первым курсом мы продегустируем главные рыбные деликатесы Баренцева моря! Слабосоленый лосось, копченая треска, провесной палтус и морской виноград. Закуска подается в сопровождении бокала Просекко и свежеиспеченного хрустящего багета.
Вторым курсом нам подадут нежного палтуса по-скандинавски с жареными гребешками и икрой палтуса с бокалом белого сухого вина, идеально подчеркивающим все оттенки вкусов!
В завершение ужина мы попробуем изысканный десерт «Клюква в сахаре» из сливочного мусса, пряной начинки в виде клюквенного геля, заключенного в белом шоколаде, с чашечкой таежного чая.
Всё питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться. Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
После ужина возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!
С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой красивые фотографии с одним из самых удивительных природных явлений. Смотрите, как сказочно красиво!
Знакомство с Мурманском. Гастрономический мастер-класс. База кораблей и Кольский залив
Утром нас ждет завтрак в нашем отеле. Завтракаем и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день.
Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом.
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Мы поднимемся на борт легендарного атомного ледокола «Ленин». Это первое в мире судно с ядерной силовой установкой. Здесь для нас проведут экскурсию, мы пройдем по палубам, поднимемся на капитанский мостик и заглянем в машинный и реакторные отсеки.
Великолепие отделки корабля поражает, ведь его строили для демонстрации мощи Советского союза. Здесь были Юрий Гагарин, Фидель Кастро, Ричард Никсон.
Также мы увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам Заполярья — мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах. И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
Дальше мы едем на уникальный мастер-класс арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
Первый курс — свежевыловленный морской ёж с морошковым соусом. Подается на тарелке с колотым льдом и бокалом игристого вина.
Вторым курсом нас ждет морской гребешок, запечённый на раковине с тёртым пармезаном и крем-сыром филадельфия. Подается с шотом крепкой настойки на северных ягодах.
Третий курс — настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки. Подается с яблочным кремом, грибным соусом и бокалом красного полнотелого вина.
Четвертый и заключительный курс мастер-класса — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами секретами приготовления блюд и их красивой подачи.
Во второй половине дня мы проедем по самому длинному мосту в Заполярье — через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.
Мы посетим Абрам-мыс — поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска!
Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота. Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.
Едем на ужин. Нас будут ждать в одном из лучших ресторанов полуострова, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, гребешками, креветками и морошкой.
Вторым курсом продегустируем мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.
Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах: брусника, морошка, малиновая с хреном и черника. Чин-чин!
Завершением ужина станет авторский десерт — «морошка и кедр под снегом», который подается с арктическим чаем. Идеальное сочетание морошки с кедровым бисквитом, хрустящей меренгой и кедровыми орешками.
Вечером возвращаемся в наш отель, завтра нас ждет путешествие на край земли!
Легендарная Териберка. Северный Ледовитый океан. Арктические морепродукты и ужин в авторском ресторане
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли — в Териберку!
Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана. Дальше только океан и Северный Полюс.
Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Путь небыстрый, но он того стоит! Готовы? Тогда едем! Не забываем, согревающая настойка всегда с нами.
После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.
После прогулки нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предложат попробовать четыре курса на основе местных морепродуктов, добытых непосредственно из Баренцева моря.
Первым курсом шеф-повар подаст нам морских ежей.
Вторым курсом мы продегустируем запеченные модиолусы, обитающие на глубинах Баренцева моря, с сыром и хлебной крошкой.
Третьим курсом попробуем гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком.
И завершим дегустационный сет нежным десертом с карамелью и северными ягодами.
После обеда нас ждет путешествие на снегоходах (пассажирами) до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью драконьих яиц.
Путь лежит по побережью Северного Ледовитого океана. Не переживайте: дополнительную теплую одежду нам предоставят на месте.
Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов! Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа.
После прогулки по Териберке мы возвращаемся в Мурманск.
Сегодняшний ужин пройдет в авторском ресторане с открытой кухней, где нам предложат попробовать традиционные русские блюда, приготовленные с использованием локальных арктических ингредиентов. Здесь каждое блюдо — открытие, а каждый вкус — приключение.
Первым курсом мы продегустируем оливье с крабом в сопровождении бокала игристого.
Вторым курсом попробуем лопатку томленого в печи ягненка с лечо из перцев и бокалом полнотелого красного вина.
В завершение обеда нам подадут фирменный медовик с шоколадными коржами, мороженым из сметаны, медом и хрустящей черникой.
Наслаждаемся и обмениваемся впечатлениями о прошедшем дне.
После ужина возвращаемся в отель.
Самая северная пивоварня. Знакомство с саамами и кулинарный мастер-класс. Рождественский ужин
Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире».
На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.
В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней. К столу подадут закуски и фаланги отварного камчатского краба.
Затем едем в гости к коренным жителям Кольского полуострова — саамам. В настоящий момент их осталось около 1500 человек. Их родной дом — это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник — северный олень.
Мы узнаем всё о культуре и быте народа, об их истории, традициях и укладе жизни, познакомимся с национальной одеждой и жилищами. И, конечно, покормим красавцев оленей ягелем с ладони.
Затем нас пригласят на кулинарный мастер-класс, который пройдет в национальном жилище саамов. Мы расположимся на тёплых оленьих шкурах и отведаем блюда традиционной кухни: саамскую уху и оленью вырезку, запеченную на углях. За обедом поговорим о саамском и на саамском языке.
Дальше нас ждет сафари на снегоходах по заснеженной тундре!
Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем в сказочную зиму!
Можно быть за рулем или ехать пассажиром. Если Вы одна, не переживайте, мы найдем для Вас бравого водителя!
Наш путь лежит до горы Лисья — это самая высокая точка в относительной близости от города. Её высота — 423 метра. Сверху открывается живописнейший вид на бескрайние просторы Кольского полуострова.
После такой насыщенной программы мы возвращаемся в отель, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к праздничному Рождественскому ужину.
Нас будут ждать в ресторане современной северной кухни в самом сердце Кольского полуострова. Здесь повара вдохновляются красотой местной природы и старинными рецептами, создавая неповторимые блюда. Пространство ресторана дышит подлинной аутентичностью, где каждый элемент рассказывает свою историю.
Благородная грубость камня переплетается с теплотой дерева, мягкость меха оттеняет силу металла, а живой огонь создаёт особую атмосферу уюта и гармонии.
Наш праздничный ужин откроет изысканная закуска — тартар из отборной ловозерской оленины, приготовленный по особому рецепту. Нежное мясо молодого оленя, приправленное ароматами таёжного леса, гармонично сочетается с маринованными грибами.
Основное блюдо вечера — голубцы с мясом дикого лося в насыщенном мясном соусе демиглас.
Нежный фарш, завёрнутый в свежие капустные листья, томится в ароматном соусе до идеальной консистенции.
Красное вино Pinot Noir — идеальное дополнение к сегодняшним блюдам из дичи. Его фруктовые ноты подчёркивают природный вкус мяса.
В бокале раскрывается богатый букет из нот спелой вишни, малины и ревеня с деликатными оттенками дуба. Вкус — насыщенный, с приятной кислотностью и долгим послевкусием.
Завершение вечера становится по-настоящему торжественным: от мясных деликатесов мы плавно переходим к авторскому десерту «Хибины» — шоколадный брауни с бархатистой ореховой намелака и воздушным муссом из белого шоколада.
Этот десерт — словно воплощение суровой красоты северной природы: такой же многогранный, глубокий и запоминающийся.
После праздничного ужина возвращаемся в отель, завтра заключительный день нашего путешествия.
Рыбный рынок и отправление домой
Сегодня после завтрака мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию).
Затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений! Отличного пути и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
Тур предполагает проживание (4 ночи) в отеле «Меридиан».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- при двухместном размещении – 156 000 руб.
- при одноместном размещении – 186 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Меридиан» 4
В Мурманске мы остановимся в одном из лучших отелей города. Он расположен в самом центре, на площади Пяти углов, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.
Все номера, забронированные для нашей группы, — улучшенные, с новым ремонтом (от 2024 г.).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска
- Все завтраки в отеле
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
- Встреча и проводы в аэропорт к рекомендованным рейсам
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии и дегустации по программе тура
- Гастрономический мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
- Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива с камчатским крабом
- «охота» на северное сияние с профессиональным фотографом
- Все входные билеты по программе
- Все трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
- Сафари на снегоходах
- Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Личные расходы и сувениры
- От/до аэропорта за доп. плату (от аэропорта до отеля 2 000 руб. за легковую машину), кроме рекомендованных рейсов
- Из Териберки до аэропорта по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье и свитер;
- теплая ветронепродуваемая куртка и штаны-дутики;
- шарф, перчатки и шапочка;
- удобная зимняя обувь.
По желанию:
- верхняя одежда ярких, насыщенных оттенков, чтобы получились более яркие, красивые фотографии с северным сиянием.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Какие рейсы рекомендованы для прибытия и отправления из тура?
Туда: 3 января 2026: Москва — Мурманск, а/к «Аэрофлот», SU-1320, 11:15–14:00.
Обратно: 7 января 2026: Мурманск — Москва, а/к «Аэрофлот», SU-1321, 15:00–17:25.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.