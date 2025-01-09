Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Охота за северным сиянием
Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.
Трансфер не включён в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до места проживания на такси или общественном транспорте (стоимость такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей).
Ужин по желанию, заказывается самостоятельно.
Выезд на «охоту» за северным сиянием длительностью 3-5 часов.
В программу входит фотосъёмка и 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает шансы его увидеть до 98%! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Именно поэтому в программу включено 2 выезда.
На случай, если во время выездов не получится увидеть северное сияние, скидки и возвраты не предусмотрены.
Как происходит тур на «охоту» за северным сиянием:
- Сбор туристов проходит возле отеля Азимут. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
- Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро удастся найти звёздное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
- В процессе фотосъёмки сначала делаются групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
- Чтобы согреться, вам будет предложен горячий чай с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
- Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
- После тура вас доставят в гостиницу в Мурманске. Приблизительное время возвращения – 00:00-02:00 ночи.
- Вы получите фотографии в течение 3-4 дней после тура окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Путешествие на край земли. Териберка
Завтрак в отеле.
Отправление в Териберку.
Хибины
Завтрак в отеле.
Саамская деревня
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле «Азимут» 4* на 3 ночи + 3 завтрака.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Вариант размещения
|Смарт Полулюкс
|Смарт Супериор
|3 человека номере
|99 800
|-
|2 человека в номере
|111 500
|104 900
|1 человек в номере
|-
|129 900
Варианты проживания
«Azimut Сити Отель Мурманск» 4
«AZIMUT Сити Отель Мурманск» находится в центре города.
В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак «шведский стол». С 18:00 до 23:00 проходит ужин a la carte.
В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в отеле Азимут
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- Охота на северное сияние (2 выезда)
- Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
- Групповые поездки: в Териберку на край землив Хибины, г. Кировскв саамскую деревню
- В Териберку на край земли
- В Хибины, г. Кировск
- В саамскую деревню
- Снегоходное сафари в Хибинах, 23 км (по 2 человека на снегоходе), инструктор, экипировка
- Оформление пропусков и входные билеты по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Ужины и другое питание вне программы
- Сувенирная продукция
- Празднование Нового года 31.12.2024 в отеле «Азимут» (праздничный ужин, ведущий)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- высокая зимняя обувь без каблуков;
- шапка;
- шарф;
- перчатки;
- флисовая толстовка;
- зимние штаны и куртка.
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги.
Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -35°С и ниже. Берите с собой запасные вещи, много теплой одежды не бывает!
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние не удастся увидеть северное сияние, то скидки и возврат не предусмотрены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
На какое время брать билеты?
Прилетайте в Мурманск до 18:00. Вы можете сразу отправиться в отель «Азимут» и заселиться в номер.
Приобретайте билеты назад на время после 19:00, чтобы точно успеть на рейс.
Почему дорога в Териберку может быть закрыта?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне!
Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями.
День прилета. У нас заселение было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты