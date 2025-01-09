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вид на площадь, нам повезло!

Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура.

Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например.



Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии.



День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился.

День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями.



Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско…



Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата.

Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!