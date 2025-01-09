Новогодние арктические каникулы под северным сиянием

Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове! Вас ждет путешествие в легендарную Териберку и снегоходное сафари в Хибинах, поездка на санях к побережью океана, посещение аутентичной саамской деревни, и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой! Приготовьтесь полностью погрузиться в атмосферу крайнего севера!
5
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Ближайшие даты:
29
дек1
янв2
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включён в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до места проживания на такси или общественном транспорте (стоимость такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей).

Ужин по желанию, заказывается самостоятельно.

Выезд на «охоту» за северным сиянием длительностью 3-5 часов.

В программу входит фотосъёмка и 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает шансы его увидеть до 98%! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Именно поэтому в программу включено 2 выезда.

На случай, если во время выездов не получится увидеть северное сияние, скидки и возвраты не предусмотрены.

Как происходит тур на «охоту» за северным сиянием:

  • Сбор туристов проходит возле отеля Азимут. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
  • Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро удастся найти звёздное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
  • В процессе фотосъёмки сначала делаются групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  • Чтобы согреться, вам будет предложен горячий чай с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  • Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
  • После тура вас доставят в гостиницу в Мурманске. Приблизительное время возвращения – 00:00-02:00 ночи.
  • Вы получите фотографии в течение 3-4 дней после тура окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Прибытие в Мурманск. Охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Охота за северным сиянием
2 день

Путешествие на край земли. Териберка

Завтрак в отеле.

Отправление в Териберку.

Дорога из Мурманска занимает около 3 часов (130 км в пути), по дороге будет 2 фотостопа в
живописных местах, чтобы вы могли насладиться удивительными пейзажами тундры и сделать на память фотографии. Также по дороге вас ожидает новогодний сюрприз.
В Териберке вы отправитесь в пеший тур. Здесь вы увидите кладбище заброшенных кораблей, природные декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры Престолов» и небесные качели. Часть программы пройдет на санях (при наличии достаточного снежного покрова).
Обед в одном из лучших ресторанов Териберки, где вы насладитесь вкусами арктической кухни.
После обеда вас ждёт прогулка на диковинный пляж «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями, напоминающими по форме яйца огромных животных, посещение водопада и наслаждение красотой просторов Баренцева моря.
Возвращение в Мурманск.
Ужин по желанию, заказывается самостоятельно.
При благоприятных погодных условиях вновь состоится выезд на охоту за северным сиянием. Всего их будет 2 за тур.
Путешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. Териберка
3 день

Хибины

Завтрак в отеле.

Отправление к одному из самых старых горных образований на планете, возраст которого составляет около 350 миллионов лет — Хибины.
Здесь вас ждет захватывающее снегоходное сафари (протяженность маршрута 23 км, 1,5-2 часа в пути). Вы покорите заснеженные вершины, наслаждаясь потрясающими видами и свежим арктическим воздухом.
После активного отдыха будет обед в изысканном ресторане, где вы попробуете блюда арктической кухни. Шеф-повар удивит вас уникальными вкусами, доступными только в этом регионе.
После обеда вы посетите экспозицию ледяных скульптур «Снежная деревня». Невероятные произведения искусства изо льда просто поражают своей детализацией и красотой.
Вечером возвращение в Мурманск, где у вас будет свободное время для самостоятельного ужина в одном из местных ресторанов.
ХибиныХибиныХибиныХибины
4 день

Саамская деревня

Завтрак в отеле и выселение из отеля. При желании будет возможность оставить вещи в отеле до вечера.
Встреча с гидом, который проведет вас через все этапы этого насыщенного дня.
Отправление в саамскую деревню, где вас будет ждать погружение в завораживающий мир культуры и традиций коренного народа Севера. Саамы — это уникальный народ, чьи обычаи и образ жизни вызывают искреннее восхищение.
В деревне вы увидите традиционные жилища — куваксы, которые, словно объятия, согревают в самые суровые морозы.
Конечно, вас ждет встреча с северными оленями — этими грациозными и добродушными существами, которые никого не оставляют равнодушным. Вы сможете покормить их и узнать множество интересных историй о том, как олени переплетаются с жизнью саамов.
Гастрономический мастер-класс по саамской кухне. Это будет настоящая феерия вкусов и ароматов! Каждое блюдо — это маленькое путешествие в мир традиций и вкусов Севера, которое оставит вас в полном восторге.
Вы раскроете секреты приготовления блюд, которые передаются из поколения в поколение, и почувствуете себя частью этой удивительной культуры.
После насыщенного дня вы вернётесь в Мурманск, где программа завершится у отеля «Азимут».
Окончание программы. Вы можете планировать вылет на этот день после 19:00.
Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле «Азимут» 4* на 3 ночи + 3 завтрака.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

Вариант размещенияСмарт ПолулюксСмарт Супериор
3 человека номере99 800-
2 человека в номере111 500104 900
1 человек в номере-129 900

Варианты проживания

«Azimut Сити Отель Мурманск» 4

3 ночи

«AZIMUT Сити Отель Мурманск» находится в центре города.

В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет.

Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон.

В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак «шведский стол». С 18:00 до 23:00 проходит ужин a la carte.

В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 3 ночи в отеле Азимут
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Охота на северное сияние (2 выезда)
  • Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Групповые поездки: в Териберку на край землив Хибины, г. Кировскв саамскую деревню
  • В Териберку на край земли
  • В Хибины, г. Кировск
  • В саамскую деревню
  • Снегоходное сафари в Хибинах, 23 км (по 2 человека на снегоходе), инструктор, экипировка
  • Оформление пропусков и входные билеты по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Ужины и другое питание вне программы
  • Сувенирная продукция
  • Празднование Нового года 31.12.2024 в отеле «Азимут» (праздничный ужин, ведущий)
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • высокая зимняя обувь без каблуков;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки;
  • флисовая толстовка;
  • зимние штаны и куртка.
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги.

Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -35°С и ниже. Берите с собой запасные вещи, много теплой одежды не бывает!

Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние не удастся увидеть северное сияние, то скидки и возврат не предусмотрены.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий в стоимость не включены.
Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

На какое время брать билеты?

Прилетайте в Мурманск до 18:00. Вы можете сразу отправиться в отель «Азимут» и заселиться в номер.

Приобретайте билеты назад на время после 19:00, чтобы точно успеть на рейс.

Важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Почему дорога в Териберку может быть закрыта?
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра).
В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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С
9 янв 2025
Наше путешествие было незабываемым! Было очень интересно, комфортно, вкусно, радостно, тепло, душевно, весело! Буду рекомендовать друзьям и родственникам. Отдельно хочется отметить нашего гида Олега как настоящего профессионала, увлечённого своим делом и внимательного, весёлого, чуткого человека.
Ю
18 янв 2024
Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24.
Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне!
Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями.
День прилета. У нас заселение было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный
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вид на площадь, нам повезло!
Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура.
Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например.

Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии.

День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился.
День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями.

Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско…

Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата.
Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

И
16 янв 2024
Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания на собачьих упряжках, а также неповторимая арктическая кухня. Гиды Ольга
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и Анна замечательные люди во всех отношениях - внимательные, доброжелательные и очень эрудированные. рассказы про Арктику, тундру, Мурманск. про животный и растительный мир просто захватывающие. Всё очень-очень понравилось, даже несмотря на сильные морозы, что нетипично для этого региона. Хотим поехать и летом на китов. Спасибо большое!

Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного

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