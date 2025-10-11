Присоединяйтесь к увлекательной фото-экскурсии по старинной части города Тихвина! Вы услышите интересные факты и погрузитесь в атмосферу прошлых веков, увидите архитектурные памятники. Фото-экскурсия по Тихвину — это сочетание красивых фотографий и интересных исторических фактов. Одевайтесь как хотите: исторический костюм или повседневная одежда.
Описание фото-прогулки
Приглашаю вас на увлекательную фото-экскурсию — это легкая и познавательная прогулка по старинным местам города Тихвин. Вы сможете погрузится в атмосферу прошлых веков, увидеть памятники архитектуры, узнать интересные факты о них. Я сделаю красивые атмосферные фотографии. Фото прогулка — это самый легкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста и станет интересным опытом! Мы посетим:• Богородичный Успенский монастырь. Основан в 1560 году, здесь находится главная реликвия — икона Тихвинской Божией Матери.
- Успенский собор. Главный храм монастыря, построенный в 1515 году, с росписями и фресками.
- Тихвинский шлюз — это исторический памятник, один из шлюзов Тихвинской водной системы. Он был построен в 1811 году и использовался для соединения Волги с Балтийским морем. В XIX веке через шлюз ежегодно проходило около 3–5 тысяч судов.
Сквер с памятником Н. А. Римскому-Корсакову: установлен в честь известного композитора, родившегося в Тихвине. На территории Успенского монастыря можно сделать передышку и чайную паузу в трапезной. Можно выбрать исторический костюм или повседневную одежду. Аренда костюма включена в стоимость экскурсии. Для полного погружения в историю рекомендуем использовать исторические костюмы — удобные и простые в носке стилизованные наряды с атрибутами, такими как головной убор, перчатки, трость, русский платок, муфта. Эти костюмы помогут сделать ваши фотографии яркими и запоминающимися. Исторический костюм помогает нам лучше почувствовать атмосферу 19 века и сделать наши фотографии более яркими и запоминающимися. Важная информация:.
- Фото-экскурсию проведу для вас я. В течении 10 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около40-60 кадров в легкой цветокоррекции), где они будут хранится 10 дней.
- Съемка проводится на Canon EOS 550D. Я предлагаю для фото-прогулки стилизацию исторического костюма — мужской костюм оверсайз, женский костюм 46 размер.
- Убедительная просьба не опаздывать. Если вы понимаете заранее, что задерживаетесь, сообщите об этом любым удобным способом.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка
- Богородичный Успенский монастырь
- Успенский собор
- Тихвинский шлюз
- Сквер с памятником Римскому-Корсакову
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии
- Костюм
Что не входит в цену
- Перекус в кафе, оплата туалета
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тихвин. Орловская улица дом 13
Завершение: Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
11 окт 2025
МОЛОДЕЦ!!!
С
Сергей
18 авг 2025
Т
Татьяна
10 авг 2025
Экскурсовод Елена просто отличный. Легкий рассказ, много фото, костюмы, все оказалось в тему и к месту. Мы получили огромное удовольствие от визита в Тихвин и экскурсионной программы благодаря Елене.
Н
Наталия
29 июн 2025
Двух часовая экскурсия по центру Тихвина в историческом костюме (шляпа, накидка, перчатки, трость). Фотографии на фотоаппарат экскурсовода в нескольких местах. Очень понравилось. Приятно, душевно, интересно.
Н
Наталья
20 мая 2025
Добрый день.
Прогулка по Тихвину в исторических костюмах стала незабываемым путешествием во времени. Елена, с увлечением рассказывающая об истории каждого уголка, погрузила нас с сетрой в атмосферу прошлых столетий. Монастырь поразил
Прогулка по Тихвину в исторических костюмах стала незабываемым путешествием во времени. Елена, с увлечением рассказывающая об истории каждого уголка, погрузила нас с сетрой в атмосферу прошлых столетий. Монастырь поразил
Е
Екатерина
10 мая 2025
Спасибо Елене за прекрасно проведенное время в Тихвине, фото и рассказы про монастырь – это лишь малая толика тех впечатлений, которые мы увезла с собой. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь –
Н
Наталья
5 мая 2025
Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Отличные фото, замечательная прогулка. Хотелось бы чуть больше исторических фактов по истории этой местности с самых древних времён.
И
Ирина
28 апр 2025
Мы прекрасно провели время, услышали много занимательных историй, фотки получились замечательные.
