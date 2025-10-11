Приглашаю вас на увлекательную фото-экскурсию — это легкая и познавательная прогулка по старинным местам города Тихвин. Вы сможете погрузится в атмосферу прошлых веков, увидеть памятники архитектуры, узнать интересные факты о них. Я сделаю красивые атмосферные фотографии. Фото прогулка — это самый легкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста и станет интересным опытом! Мы посетим:• Богородичный Успенский монастырь. Основан в 1560 году, здесь находится главная реликвия — икона Тихвинской Божией Матери.

Успенский собор. Главный храм монастыря, построенный в 1515 году, с росписями и фресками.

Тихвинский шлюз — это исторический памятник, один из шлюзов Тихвинской водной системы. Он был построен в 1811 году и использовался для соединения Волги с Балтийским морем. В XIX веке через шлюз ежегодно проходило около 3–5 тысяч судов.

Сквер с памятником Н. А. Римскому-Корсакову: установлен в честь известного композитора, родившегося в Тихвине. На территории Успенского монастыря можно сделать передышку и чайную паузу в трапезной. Можно выбрать исторический костюм или повседневную одежду. Аренда костюма включена в стоимость экскурсии. Для полного погружения в историю рекомендуем использовать исторические костюмы — удобные и простые в носке стилизованные наряды с атрибутами, такими как головной убор, перчатки, трость, русский платок, муфта. Эти костюмы помогут сделать ваши фотографии яркими и запоминающимися. Исторический костюм помогает нам лучше почувствовать атмосферу 19 века и сделать наши фотографии более яркими и запоминающимися. Важная информация:.

