Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Тихвину
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
Начало: Тихвин. Орловская улица дом 13
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей16 ноября 2025Получили незабываемые впечатления от экскурсии и погружения в старину. Большое спасибо нашему гиду и фотографу в одном лице - Елене.
- ЛЛюция16 ноября 2025До сих пор в восторге от экскурсии, костюмов и от Елены! Рекомендую!
- ММарина14 ноября 2025экскурсия очень понравилось, доходчиво. Станислав
Отличный рассказчик.
- ННадежда4 ноября 2025Замечательная экскурсия по Тихвину со Станиславом! Дождливая погода совсем не испортила наше впечатление о городе, благодаря грамотно продуманному маршруту и интересной подаче материала от Станислава👍
- ИИрина2 ноября 2025Огромная благодарность Станиславу за подробную экскурсию. Наша семья осталась под впечатлением. Станислав отлично знает историю своего города. Рекомендуем всем.
- ЕЕлизавета24 октября 2025В Тихвин мы приехали на один день и узнали об этом замечательном городе очень много благодаря Станиславу. Несмотря на осеннюю
- ннонна13 октября 2025Добрый день. Наш экскурсовод Станислав нам понравился. Экскурсия структурирована. Материал проработан и изложен грамотно. Станислав очень предан своему городу. Влюблен в Тихвин и его историю. Это здорово. Спасибо.
- ППавел11 октября 2025МОЛОДЕЦ!!!
- ИИгорь24 сентября 2025Станислав отличный экскурсовод, знающий и любящий свою работу.
- ДДенис15 сентября 2025Экскурсия по Тихвинскому монастырю оставила очень сильное впечатление. От души благодарим экскурсовода Станислава за глубокие знания, великолепную подачу материала, насыщенный
- ННина11 сентября 2025Очень интересная и позновательная экскурсия по хорошо восстановленному, ухоженному и душевно спокойному монастырю. Очень понравилась Церковь Тихвинской Божьей Матери "Крылечко".
- ЛЛюдмила31 августа 2025Экскурсию для нас проводил Станислав. Подача материала в начале экскурсии очень своеобразная - мы побывали в театре одного актера, парень
- ЮЮрий24 августа 2025Станислав очень оригинальный ГИД.
Он вживался в образы героев, о которых рассказывал, рассказывал интересно, глубоко и эмоционально о событиях того периода
- ВВера17 августа 2025Елена прекрасно провела экскурсию!
- ЕЕкатерина16 августа 2025По содержанию очень хорошая экскурсия, проводил Станислав, много интересных фактов, которые сами бы не узнали. Поэтому можем посоветовать брать эту
- ТТатьяна10 августа 2025Экскурсовод Елена просто отличный. Легкий рассказ, много фото, костюмы, все оказалось в тему и к месту. Мы получили огромное удовольствие от визита в Тихвин и экскурсионной программы благодаря Елене.
- ННиколай3 августа 2025Прекрасная экскурсия от Станислава. Гид скорректировал изложение под наши интересы, за что ему отдельное спасибо. Очень богатый материал.
- ТТатьяна28 июля 2025Неважно какой раз в Тихвине и в монастыре, отличный рассказ, множество фактов узнали
- AAnatoliy25 июля 2025У Станислава оригинальная - театральная подача материала! Мне понравилось, но думаю не всем это подходит! Немного растянуто, особенно начало! Оценку не снизил, так как мне все понравилось!
