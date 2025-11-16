Мои заказы

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь – экскурсии в Тихвине

Найдено 3 экскурсии в категории «Тихвинский Богородичный Успенский монастырь» в Тихвине, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Тихвин
На машине
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Тихвину
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Пешая
2 часа
124 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
2 часа
10 отзывов
Фотопрогулка
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
Начало: Тихвин. Орловская улица дом 13
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    16 ноября 2025
    Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
    Получили незабываемые впечатления от экскурсии и погружения в старину. Большое спасибо нашему гиду и фотографу в одном лице - Елене.
  • Л
    Люция
    16 ноября 2025
    Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
    До сих пор в восторге от экскурсии, костюмов и от Елены! Рекомендую!
  • М
    Марина
    14 ноября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    экскурсия очень понравилось, доходчиво. Станислав
    Отличный рассказчик.
  • Н
    Надежда
    4 ноября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Замечательная экскурсия по Тихвину со Станиславом! Дождливая погода совсем не испортила наше впечатление о городе, благодаря грамотно продуманному маршруту и интересной подаче материала от Станислава👍
  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Огромная благодарность Станиславу за подробную экскурсию. Наша семья осталась под впечатлением. Станислав отлично знает историю своего города. Рекомендуем всем.
  • Е
    Елизавета
    24 октября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    В Тихвин мы приехали на один день и узнали об этом замечательном городе очень много благодаря Станиславу. Несмотря на осеннюю
    читать дальше

    погоду, экскурсия прошла очень интересно. Информация представлена профессионально. Редкий случай, когда дети слушают😊.
    Если вы хотите подробнее познакомиться с историей этого чудесного города, Тихвина, рекомендую вам обратиться к Станиславу, не пожалеете 😉!!! 🔥

  • н
    нонна
    13 октября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Добрый день. Наш экскурсовод Станислав нам понравился. Экскурсия структурирована. Материал проработан и изложен грамотно. Станислав очень предан своему городу. Влюблен в Тихвин и его историю. Это здорово. Спасибо.
  • П
    Павел
    11 октября 2025
    Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
    МОЛОДЕЦ!!!
  • И
    Игорь
    24 сентября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Станислав отличный экскурсовод, знающий и любящий свою работу.
  • Д
    Денис
    15 сентября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Экскурсия по Тихвинскому монастырю оставила очень сильное впечатление. От души благодарим экскурсовода Станислава за глубокие знания, великолепную подачу материала, насыщенный
    читать дальше

    и познавательный рассказ и любовь к родному краю. Особенно хотим отметить профессионализм и нестандартное повествование, что превратило экскурсию в настоящее погружение в историю и духовное наследие Тихвина. С огромной благодарностью, Денис и Ксения.

  • Н
    Нина
    11 сентября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Очень интересная и позновательная экскурсия по хорошо восстановленному, ухоженному и душевно спокойному монастырю. Очень понравилась Церковь Тихвинской Божьей Матери "Крылечко".
    читать дальше

    К сожалению в аварийном состоянии, но там необыкновенная старинная фреска иконы. Станислав отличный и интересный рассказчик, может развёрнуто ответить на любой вопрос по теме, включая все исторические события этих мест. Мы прошли по всей территории без спешки, углублённым изучая все уголки монастыря. Основной храм со святыни мы уже посетили сами, получив перед этим знания и настрой. Спасибо. Рекомендуем к обязательному посещению в Тихвине.

  • Л
    Людмила
    31 августа 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Экскурсию для нас проводил Станислав. Подача материала в начале экскурсии очень своеобразная - мы побывали в театре одного актера, парень
    читать дальше

    талантлив! И не только как актер! Станислав прекрасно знает историю становления обители. Мы много нового узнали и увидели. Рассказ Станислава хорошо структурирован, речь грамотная, а по окончании даже было краткое повторение сказанного по событиям. Нам очень понравилась экскурсия! Станислав, удачи Вам! Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым!

  • Ю
    Юрий
    24 августа 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Станислав очень оригинальный ГИД.
    Он вживался в образы героев, о которых рассказывал, рассказывал интересно, глубоко и эмоционально о событиях того периода
    читать дальше

    и той эпохи.
    С его способностями рассказчика, он мог бы поступать в ГИТИС, на актёрский факультет.
    Большое ему спасибо.
    По крайней мере, меня и членов моей семьи, он увлёк своей информацией.

  • В
    Вера
    17 августа 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Елена прекрасно провела экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    16 августа 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    По содержанию очень хорошая экскурсия, проводил Станислав, много интересных фактов, которые сами бы не узнали. Поэтому можем посоветовать брать эту
    читать дальше

    экскурсию. Балл снизили за то, что в экскурсии не включены входы именно внутрь храмов и за элементы "театральности" (замена голоса, артистичная задумчивость), нам они показались лишними в условиях церковной истории и жизни, возможно если бы не элементы театральности и растягивание информации, то в 2 часа уложились бы и по 10-15 минут для самостоятельного осмотра церквей внутри после комментариев экскурсовода. А то получается, что мы ходим по территории и осматривает все снаружи никуда не заходя. Сам комплекс нам очень понравился!

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
    Экскурсовод Елена просто отличный. Легкий рассказ, много фото, костюмы, все оказалось в тему и к месту. Мы получили огромное удовольствие от визита в Тихвин и экскурсионной программы благодаря Елене.
  • Н
    Николай
    3 августа 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Прекрасная экскурсия от Станислава. Гид скорректировал изложение под наши интересы, за что ему отдельное спасибо. Очень богатый материал.
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Неважно какой раз в Тихвине и в монастыре, отличный рассказ, множество фактов узнали
  • A
    Anatoliy
    25 июля 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    У Станислава оригинальная - театральная подача материала! Мне понравилось, но думаю не всем это подходит! Немного растянуто, особенно начало! Оценку не снизил, так как мне все понравилось!

