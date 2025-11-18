История Сибири посредством знакомства с достопримечательностям Тобольска — первой Сибирской Столицы. Единственный сохранившийся за Уралом каменный Кремль. Уникальные ландшафты — гряда "Алафеевских гор", разделивших город на Верхний и Нижний. Храмовая архитектура Сибирского барокко и целая плеяда личностей, подаренная Сибирской землей Миру.
Описание экскурсииИстория города, основанного в 1587 году недалеко от места впадения реки Тобол в реку Иртыш. Город, в последствии получивший звание "Отец городов Сибирских" и "Духовной Столицы Сибири", сохранивший каменные стены и башни кремля. История, раскрытая через призму личностей, прославивших Тобольск на весь мир: Ермак, Алексей Шеин-первый Генералиссимус, Семен Ремезов, Александр Алябьев, Михаил Знаменский, Василий Перов, Дмитрий Менделеев, Александр Кокоринов, Декабристы, Юрий Осипов… Важная информация: Экскурсия рассчитана на один день из Тюмени в Тобольск и обратно.
Начало Путешествия в Тобольск в 8.30., завершение в 20.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чувашский мыс - место сражения Ермака с ханом Кучумом
- Светскую и Торговую составляющую Тобольского Кремля
- Верхний и Нижний город
- Дом, где в заточении находилась семья Николая Второго
- Прямской и Никольский взвозы
- Базарную площадь
- Памятники: Ермаку, Ремезову, Алябьеву, Петру Ершову, Женам Декабристов, Федору Достоевскому, Дмитрию Менделееву
Что включено
- Транспорт на 4 человек, услуги гида
Что не входит в цену
- Питание и посещение музеев в Тобольске.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тюмень, Республики, 159
Завершение: Тюмень, Республики 159
Когда и сколько длится?
Когда: Начало Путешествия в Тобольск в 8.30., завершение в 20.30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на один день из Тюмени в Тобольск и обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Тобольска
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
21 ноя в 15:00
22 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
19 ноя в 10:00
1500 ₽ за человека