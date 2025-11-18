Мои заказы

Тобольск - Жемчужина Сибири

История Сибири посредством знакомства с достопримечательностям Тобольска — первой Сибирской Столицы. Единственный сохранившийся за Уралом каменный Кремль. Уникальные ландшафты — гряда "Алафеевских гор", разделивших город на Верхний и Нижний. Храмовая архитектура Сибирского барокко и целая плеяда личностей, подаренная Сибирской землей Миру.
Описание экскурсии

История города, основанного в 1587 году недалеко от места впадения реки Тобол в реку Иртыш. Город, в последствии получивший звание "Отец городов Сибирских" и "Духовной Столицы Сибири", сохранивший каменные стены и башни кремля. История, раскрытая через призму личностей, прославивших Тобольск на весь мир: Ермак, Алексей Шеин-первый Генералиссимус, Семен Ремезов, Александр Алябьев, Михаил Знаменский, Василий Перов, Дмитрий Менделеев, Александр Кокоринов, Декабристы, Юрий Осипов… Важная информация: Экскурсия рассчитана на один день из Тюмени в Тобольск и обратно.

Начало Путешествия в Тобольск в 8.30., завершение в 20.30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чувашский мыс - место сражения Ермака с ханом Кучумом
  • Светскую и Торговую составляющую Тобольского Кремля
  • Верхний и Нижний город
  • Дом, где в заточении находилась семья Николая Второго
  • Прямской и Никольский взвозы
  • Базарную площадь
  • Памятники: Ермаку, Ремезову, Алябьеву, Петру Ершову, Женам Декабристов, Федору Достоевскому, Дмитрию Менделееву
Что включено
  • Транспорт на 4 человек, услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание и посещение музеев в Тобольске.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тюмень, Республики, 159
Завершение: Тюмень, Республики 159
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

