В Тобольск из Тюмени на 1 день: история и белокаменный Кремль
Путешествие в древнюю столицу Сибири - Тобольск. Посетите белокаменный Кремль, узнайте историю похода Ермака и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Тобольск - Жемчужина Сибири
Погрузитесь в историю первой Сибирской столицы, исследуя её уникальные архитектурные и природные достопримечательности
Начало: Тюмень, Республики, 159
Расписание: Начало Путешествия в Тобольск в 8.30., завершение в 20.30
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лучший выборВ Тобольск на Императорском поезде
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сибири на императорском поезде. Вас ждут уникальные достопримечательности и захватывающие истории
Начало: Г. Тюмень, ул. Привокзальная, 22
9 авг в 06:00
3 ноя в 06:00
6200 ₽ за человека
- ЕЕкатерина20 июня 2025Спасибо большое за интересную экскурсию в город Тобольск. Нам очень понравилось. Хотим теперь приехать в сам город на несколько дней. Потому что для Тобольска одного дня мало.
- ННаталия8 июня 2025Мы давно мечтали побывать в Тобольске, первой столице Сибири, посетить удивительный по красоте Кремль, расположенный на высоком берегу Иртыша. И
- ТТатьяна28 октября 2024Были на экскурсии с Василием 27 октября. Получили удовольствие от поездки, посещения Абалака и Тобольска и от общения с Василием.
- ММария15 августа 2024Спасибо большое Василию за проведенную для нас экскурсию. Мы никогда не были в Тобольске и этот день прошёл очень увлекательно,
- ООксана16 июля 2024С Тобольском, знаменитыми горожанами и достопримечательностями города мы знакомились в компании Василия. Экскурсия оказалась очень комфортной. Василий открыл для нас
- ООксана11 июня 2024Были на индивидуальной экскурсии в Тобольске на один день, с гидом Василием Рыбаловым и просто получили массу информации о регионе,
- ННаталья26 декабря 2023Очень понравилась экскурсия "В Тобольск из Тюмени на 1 день" с гидом Василием. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле, всю дорогу
- ССергей30 октября 2023Спасибо Василию за познавательную экскурсию, интересные рассказы о Сибирской земле и аккуратное вождение.
- ООльга11 сентября 2023Спасибо Василию за экскурсию и сопровождение в Тобольск. Поразила чистота и ухоженность не только туристических объектов, но и всего города. Заехали и в село Покровское, и Абалак. Ещё раз убедились в величии и красоте нашей страны.
- ТТеплоухов26 апреля 2023Понравилось все, но особенно гид (супер спец)!!!
- ВВладилен12 сентября 2022Много увидел. Много услышал. Запланировал еще раз приехать в Тюмень и Тобольск.
- ВВладимир8 сентября 2022Всё было отлично.
