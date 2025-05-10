Знакомьтесь, Тобольск

Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Древняя столица Сибири открывает свои тайны! Путешествие по Тобольску включает посещение кремля, костёла Святой Троицы и Базарной площади.

Прогулка по Большой Петропавловской улице позволит окунуться в атмосферу прошлого, а рассказы о семье Романовых и иконописной школе добавят экскурсии исторической глубины. Уникальные фотографии Прокудина-Горского помогут увидеть, как изменился город за века
4.84
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Тобольский кремль
  • 📸 Сравнить прошлое и настоящее
  • ⛪ Посетить костёл Святой Троицы
  • 🏠 Узнать о семье Романовых
  • 🖼️ Оценить редкие фото Прокудина-Горского
Знакомьтесь, Тобольск
Знакомьтесь, Тобольск
Знакомьтесь, Тобольск
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Тобольский кремль
  • Костёл Святой Троицы
  • Базарная площадь
  • Дом купца Куклина
  • Храм Михаила Архангела
  • Большая Петропавловская улица
  • Бывшее женское епархиальное училище

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Тобольский кремль — самый молодой кремль страны
  • Костёл Святой Троицы — один из древнейших католических храмов Сибири
  • Базарную площадь, где во все времена велась активная торговля
  • Дом купца Куклина, где жила в ссылке семья Романовых
  • Храм Михаила Архангела в стиле русского барокко
  • Большую Петропавловскую улицу, где жили многие известные люди
  • Бывшее женское епархиальное училище, где располагается иконописная школа

Я расскажу интересные факты, связанные с этими местами.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Тобольского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
10 мая 2025
Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с дочерьми-подростками, им тоже было все поеятно и интересно. По итогу, при посещении музея во Дворце наместника, прошли интерактивное тестирование успешно, значит основные моменты Ирина нам смогла донести.
Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была сЭкскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была сЭкскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была сЭкскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с
Артём
3 мая 2025
Ирина отлично организовала экскурсию. Порадовал индивидуальный подход, экскурсия состоялась несмотря на отвратительную погоду, достопримечательности осмотрены, отфотографированы а также запечатлены мы на фоне красивых видов. Будем обязательно рекомендовать знакомым.
С
3 мая 2025
Ирина - это не просто экскурсовод, это проводник в прошлое, настоящий хранитель тобольской души. Ее обзорная экскурсия по Тобольску - это не сухой пересказ исторических фактов, а захватывающий рассказ, оживляющий
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древние стены Кремля, шумную атмосферу базарной площади и даже тишину дома Куклина.

Первое, что впечатляет - это глубокие знания Ирины. Она не просто знает даты и имена, она чувствует город, его ритм, его трагедии и триумфы. Она умеет связать историю с современностью, показать, как прошлое формирует настоящее. В ее рассказе Тобольский Кремль предстает не просто крепостью, а живым свидетелем борьбы, веры и амбиций.

Смотровая площадка - это, конечно, прекрасный вид, но Ирина помогла увидеть в этой панораме не просто красоту, а историю. Она рассказала, как менялся ландшафт, как развивался город, как река Иртыш была не просто водной артерией, а дорогой жизни.

Базарная площадь ожила благодаря ее умению описывать характеры, нравы и обычаи прошлых веков. Казалось, что вот-вот услышишь крики торговцев и почувствуешь запах пряностей.

Особое впечатление произвело посещение дома Куклина. Ирина не просто показала интерьер, она погрузила в атмосферу быта, рассказала о жизни семьи, о их мечтах и надеждах. Это был момент глубокого сопереживания и понимания человеческой судьбы.

Что особенно ценно в работе Ирины - это ее искреннее увлечение своим делом. Она рассказывает с таким энтузиазмом, что невольно заражаешься ее любовью к Тобольску. Она умеет говорить простым и понятным языком, при этом не упрощая историю, а делая ее доступной и интересной для каждого.

В общем, если вы хотите не просто посмотреть Тобольск, а почувствовать его, понять его душу - обязательно выбирайте экскурсию с Ириной. Это будет не просто познавательная поездка, а настоящее путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления. Она - настоящий профессионал, человек, который любит свою работу и свой город, и это чувствуется в каждом ее слове.

Е
7 апр 2025
Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло. А вторую часть эскурсии обозревали из машины: Ирина готова была ехать на своей, но
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мы взяли ее к нам в авто, чтобы можно было не выходить из машины. Так как к вечеру дети уже устали и предпочли смотреть на красоты Тобольска из окна.
Понравилась эта гибкость в формате проведения, а также живой и легкий стиль общения Ирины. Это дает ощущение приятной прогулки по городу с интересным собеседником, а не лекции на тему истории России:)

Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло.
Елена
1 апр 2025
Спасибо Ирине за увлекательно-познавательную экскурсию. Все было великолепно!!!!
Анна
29 мар 2025
Рекомендуем 100%
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Погуляли по Кремлю,зашли в главный храм,посетили торговые ряды. Ирина ответила на все наши вопросы. Время пролетело не заметно. Интересное знакомство с городом с профессилналом своего дела.
Рекомендуем 100%
Kira
16 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Ириной. Информация структурирована, маршрут построен логично, Ирина отвечала на все мои дополнительные вопросы:)
Ирина посоветовала места для самостоятельного посещения, сориентировала по местным ресторанам и кафе.
Спасибо большое за потрясающее знакомство с городом.
Е
5 мар 2025
Нам экскурсия, которую провела Ирина, к сожалению не понравилась. Всё "сухо", согласно минимальным данным 2ГИС, которые мы и сами могли найти. Как рассказчик тоже не интересна. Мы очень расстроились, т. к. сам городок нам Очень понравился и до слияния Иртыша с Тоболом мы дошли (хотя Ирина говорила, что это только летом и на теплоходе).
Нам экскурсия, которую провела Ирина, к сожалению не понравилась. Всё "сухо", согласно минимальным данным 2ГИС, которые
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Очень удивлена Вашему отзыву, в моей практике такое впервые, я понимаю, что каждый человек воспринимает подачу информации по разному, но
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моя экскурсия проходила в рамках заданного маршрута по тем объектам, которые мы предполагали вам показать. Время показа 2 часа, вся информация по каждому объекту в полном объеме была мною предоставлена, как и было указано в описании к экскурсии. На все поставленные Вами вопросы я ответила, предоставив известную мной актуальную информацию. Устье слияния двух рек, не входят в маршрут моей экскурсии. Спасибо за отзыв!

Марина
26 фев 2025
Что понравилось? Ирина рассказывала нам как наш хороший знакомый. Увлечённо и заинтересованно. Это располагает очень.
Чувствуются академические знания, собственный интерес.
После этой экскурсии самостоятельно прошли по Дворцу наместника. Информация осталась в голове. Было понятно что мы видим. . Бланодарим
В
23 фев 2025
Отличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края и в целом Сибири. Ответила на все наши вопросы, обсудили персонажей книги Алексея Иванова Тобол, узнали что было вымыслом, а что правдой и увидели по какому лазу губернатор по книге мог нести пушнину.
Отличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края иОтличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края иОтличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края иОтличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края и
С
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Ирина рассказывает интересно, хорошо проложен маршрут. Как преподаватель и кандидат наук не только готова ответить на все вопросы, но приветствует любознательных. Экскурсия прошла легко, занимательно, зарядила нас оптимизмом и желанием узнать о Тобольске как можно больше.
А
3 янв 2025
Очень было приятно познакомится с таким приятным и знающим человеком. Очень было познавательно и интересно. Интересная экскурсия. Было показаны самые красивые и знаковые места города. Огромное спасибо.
Очень было приятно познакомится с таким приятным и знающим человеком. Очень было познавательно и интересно. ИнтереснаяОчень было приятно познакомится с таким приятным и знающим человеком. Очень было познавательно и интересно. ИнтереснаяОчень было приятно познакомится с таким приятным и знающим человеком. Очень было познавательно и интересно. Интересная

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