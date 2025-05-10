Древняя столица Сибири открывает свои тайны! Путешествие по Тобольску включает посещение кремля, костёла Святой Троицы и Базарной площади.
Прогулка по Большой Петропавловской улице позволит окунуться в атмосферу прошлого, а рассказы о семье Романовых и иконописной школе добавят экскурсии исторической глубины. Уникальные фотографии Прокудина-Горского помогут увидеть, как изменился город за века
Прогулка по Большой Петропавловской улице позволит окунуться в атмосферу прошлого, а рассказы о семье Романовых и иконописной школе добавят экскурсии исторической глубины. Уникальные фотографии Прокудина-Горского помогут увидеть, как изменился город за века
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Тобольский кремль
- 📸 Сравнить прошлое и настоящее
- ⛪ Посетить костёл Святой Троицы
- 🏠 Узнать о семье Романовых
- 🖼️ Оценить редкие фото Прокудина-Горского
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Тобольский кремль
- Костёл Святой Троицы
- Базарная площадь
- Дом купца Куклина
- Храм Михаила Архангела
- Большая Петропавловская улица
- Бывшее женское епархиальное училище
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Тобольский кремль — самый молодой кремль страны
- Костёл Святой Троицы — один из древнейших католических храмов Сибири
- Базарную площадь, где во все времена велась активная торговля
- Дом купца Куклина, где жила в ссылке семья Романовых
- Храм Михаила Архангела в стиле русского барокко
- Большую Петропавловскую улицу, где жили многие известные люди
- Бывшее женское епархиальное училище, где располагается иконописная школа
Я расскажу интересные факты, связанные с этими местами.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тобольского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тобольске
Провела экскурсии для 156 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я историк, краевед, этнограф и гид. Судьба подарила мне возможность жить в удивительном месте. Тобольск — город, который можно открывать бесконечно. Он уникален во всём: истории, ландшафте и архитектуре. С радостью поделюсь своими знаниями о нём.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
10 мая 2025
Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с дочерьми-подростками, им тоже было все поеятно и интересно. По итогу, при посещении музея во Дворце наместника, прошли интерактивное тестирование успешно, значит основные моменты Ирина нам смогла донести.
Артём
3 мая 2025
Ирина отлично организовала экскурсию. Порадовал индивидуальный подход, экскурсия состоялась несмотря на отвратительную погоду, достопримечательности осмотрены, отфотографированы а также запечатлены мы на фоне красивых видов. Будем обязательно рекомендовать знакомым.
С
Светлана
3 мая 2025
Ирина - это не просто экскурсовод, это проводник в прошлое, настоящий хранитель тобольской души. Ее обзорная экскурсия по Тобольску - это не сухой пересказ исторических фактов, а захватывающий рассказ, оживляющий
Е
Екатерина
7 апр 2025
Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло. А вторую часть эскурсии обозревали из машины: Ирина готова была ехать на своей, но
Елена
1 апр 2025
Спасибо Ирине за увлекательно-познавательную экскурсию. Все было великолепно!!!!
Анна
29 мар 2025
Рекомендуем 100%
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Погуляли по Кремлю,зашли в главный храм,посетили торговые ряды. Ирина ответила на все наши вопросы. Время пролетело не заметно. Интересное знакомство с городом с профессилналом своего дела.
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Погуляли по Кремлю,зашли в главный храм,посетили торговые ряды. Ирина ответила на все наши вопросы. Время пролетело не заметно. Интересное знакомство с городом с профессилналом своего дела.
Kira
16 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Ириной. Информация структурирована, маршрут построен логично, Ирина отвечала на все мои дополнительные вопросы:)
Ирина посоветовала места для самостоятельного посещения, сориентировала по местным ресторанам и кафе.
Спасибо большое за потрясающее знакомство с городом.
Ирина посоветовала места для самостоятельного посещения, сориентировала по местным ресторанам и кафе.
Спасибо большое за потрясающее знакомство с городом.
Е
Елена
5 мар 2025
Нам экскурсия, которую провела Ирина, к сожалению не понравилась. Всё "сухо", согласно минимальным данным 2ГИС, которые мы и сами могли найти. Как рассказчик тоже не интересна. Мы очень расстроились, т. к. сам городок нам Очень понравился и до слияния Иртыша с Тоболом мы дошли (хотя Ирина говорила, что это только летом и на теплоходе).
Ирина
Ответ организатора:
Очень удивлена Вашему отзыву, в моей практике такое впервые, я понимаю, что каждый человек воспринимает подачу информации по разному, но
Марина
26 фев 2025
Что понравилось? Ирина рассказывала нам как наш хороший знакомый. Увлечённо и заинтересованно. Это располагает очень.
Чувствуются академические знания, собственный интерес.
После этой экскурсии самостоятельно прошли по Дворцу наместника. Информация осталась в голове. Было понятно что мы видим. . Бланодарим
Чувствуются академические знания, собственный интерес.
После этой экскурсии самостоятельно прошли по Дворцу наместника. Информация осталась в голове. Было понятно что мы видим. . Бланодарим
В
Виктория
23 фев 2025
Отличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края и в целом Сибири. Ответила на все наши вопросы, обсудили персонажей книги Алексея Иванова Тобол, узнали что было вымыслом, а что правдой и увидели по какому лазу губернатор по книге мог нести пушнину.
С
Семенова
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Ирина рассказывает интересно, хорошо проложен маршрут. Как преподаватель и кандидат наук не только готова ответить на все вопросы, но приветствует любознательных. Экскурсия прошла легко, занимательно, зарядила нас оптимизмом и желанием узнать о Тобольске как можно больше.
А
Алексей
3 янв 2025
Очень было приятно познакомится с таким приятным и знающим человеком. Очень было познавательно и интересно. Интересная экскурсия. Было показаны самые красивые и знаковые места города. Огромное спасибо.
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