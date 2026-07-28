2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тобольск - отец городов сибирских

Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
На экскурсии по Тобольску можно окунуться в атмосферу 18-19 веков, узнать легенды и увидеть знаковые места. Тобольский кремль, единственный за Уралом, впечатляет своим величием. Софийско-Успенский собор, старейший в Сибири, раскрывает культурные традиции.

Памятник Ремезову расскажет о зодчестве, а скверы и парки города познакомят с его жителями и историей. Программа подходит как новичкам, так и частым гостям, предлагая уникальные впечатления и знания
5
301 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный Тобольский кремль
  • 📜 История и легенды города
  • ⛪ Софийско-Успенский собор
  • 🌳 Прогулка по историческим местам
  • 👑 История семьи Романовых

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Тобольска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а достопримечательности открыты для посещения. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться золотыми красками природы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Тобольск погружается в снежную сказку, что добавляет особую атмосферу, но требует теплой одежды. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, но погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Тобольск - отец городов сибирских
Тобольск - отец городов сибирских
Тобольск - отец городов сибирских

Что можно увидеть

  • Тобольский кремль
  • Софийско-Успенский собор
  • Дом губернатора
  • Памятник Семену Ремезову
  • Сквер ИМ.П.П. Ершова

Описание экскурсии

Знаковые места Тобольска

Экскурсия начнется с обзора главной визитной карточки города — Тобольского кремля — единственного каменного кремля за Уралом! Вы познакомитесь с особенностями памятника сибирского зодчества и узнаете, как он стал символом русского государства и православия в Сибири. Подпорные стены Прямского взвоза, образец инженерного искусства конца 18 века, поразят грандиозностью — равных им нет во всей стране. В программе также будет Софийско-Успенский собор — самое старое каменное сооружение Сибири. Осматривая храм, вы узнаете о представленных здесь двух культурных традициях — древнерусской и итальянской эпохи Возрождения. Нижний посад Тобольска встретит вас дореволюционными постройками. Не обойдем стороной и костел. Он стал основным центром национального самосознания поляков Тобольской губернии. Здесь звучала польская речь, проводились венчания и крещение детей. О том, почему эта часть социальной жизни важна для понимания истории Тобольска, вы узнаете на экскурсии.

Город и его жители

Возле памятника Семену Ремезову поговорим о тобольском сыне боярском, летописце и картографе Сибири, жившем в конце 17 — начале 18 в. Именно он является автором «Краткой Сибирской (Кунгурской) летописи». На прогулке по скверу им. П. П. Ершова, одному из самых красивых в Тобольске, я расскажу о поэте-сказочнике 19 века, подарившем всем известного «Конька-Горбунка». Вся его жизнь прошла в этом городе! Кроме того, вы осмотрите Дом губернатора, где в 1917 году была размещена царская семья Романовых и император Николай II. А на территории сквера атамана Ермака, где ему установлен памятник, услышите о знаменитом покорителе Сибири. А также встретите в парке различные образцы хвойных и лиственных деревьев, произрастающих в регионе.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Тобольске, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • В конце экскурсии вы сможете задать гиду любые вопросы о Тобольске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • При планировании путешествия в Тобольск обратите внимание на режим работы музеев, входящих в «Тобольский музей-заповедник»: с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кафе «У Ершова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4181 туриста
Добрые гости земли сибирской! Для вас – лучшее о Тобольске и пригороде! Моя команда гидов-экскурсоводов с удовольствием организует экскурсию, проведет по самым таинственным уголкам, покажет все самое интересное и расскажет в мельчайших подробностях об истории города. С нами вы увидите и прочувствуете город сквозь призму времени… Мы – ваш незаменимый, добрый путеводитель по славному Тобольску!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 301 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
288
4
7
3
3
2
2
1
1
Ольга
Людмила, огромное спасибо за такую живую и глубокую экскурсию!

Ваш рассказ превратил прогулку в настоящее путешествие во времени - Тобольский кремль и Софийский собор зазвучали голосами истории, а город и его
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жители стали по-настоящему близкими. Особенно ценно, что вы с такой теплотой и знанием говорили о вкладе тоболяков в развитие края и не обошли вниманием талантливые имена, рождённые этой землёй.

Отдельное спасибо за внимание к нашей небольшой группе - вы чутко реагировали на все вопросы, отвечали исчерпывающе и интересно, при этом держали идеальный темп. И даже хвойные с лиственными породами мы теперь различаем с особым чувством!

Вы - гид с большой буквы, влюблённый в своё дело и в город. Вернёмся в Тобольск - обязательно снова к вам!

Людмила, огромное спасибо за такую живую и глубокую экскурсию!
Людмила, огромное спасибо за такую живую и глубокую экскурсию!
Людмила, огромное спасибо за такую живую и глубокую экскурсию!
Людмила, огромное спасибо за такую живую и глубокую экскурсию!
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Эдуард
Всë замечательно! Экскурсию проводила Людмила. Ещё раз сердечно благодарим за хорошее общение и содержательную информацию. После плановых двух часов, мы ещё час общались.
Будущим туристам, попадëте на экскурсии на жару, обязательно головной убор и вода, два часа на улице быть, а то я без "кепочки", никогда не было её, так кукуха перегрелась малëха. Всем добра!
К сожалению фото приложение не загружает.
Всë замечательно! Экскурсию проводила Людмила. Ещё раз сердечно благодарим за хорошее общение и содержательную информацию. После
Всë замечательно! Экскурсию проводила Людмила. Ещё раз сердечно благодарим за хорошее общение и содержательную информацию. После
Всë замечательно! Экскурсию проводила Людмила. Ещё раз сердечно благодарим за хорошее общение и содержательную информацию. После
Всë замечательно! Экскурсию проводила Людмила. Ещё раз сердечно благодарим за хорошее общение и содержательную информацию. После
Всë замечательно! Экскурсию проводила Людмила. Ещё раз сердечно благодарим за хорошее общение и содержательную информацию. После
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В
Посетили сибирский город Тобольск 20.04.2026. Знакомила с городом и его достопримечательностями экскурсовод Людмила- прекрасный рассказчик, глубоко знающая историю и культуру города, ответила на все вопросы и не только по теме экскурсии. Людмила настоящий патриот своей маленькой родины, болеет всей душой за город, участвует и анонсирует мероприятия, гордится людьми и достижениями города. Очень рекомендую, получили культурное и информационное наслаждение. Спасибо!
Посетили сибирский город Тобольск 20.04.2026. Знакомила с городом и его достопримечательностями экскурсовод Людмила- прекрасный рассказчик, глубоко
Посетили сибирский город Тобольск 20.04.2026. Знакомила с городом и его достопримечательностями экскурсовод Людмила- прекрасный рассказчик, глубоко
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Марина
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть+2
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
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Е
Большое спасибо Людмиле за ознакомительную экскурсию в Тобольске! Она помогла нам с большой пользой и интересно провести в городе ещё 3 дня. Специально для Людмилы: мы-таки нашли всех 12 (на сегодняшний день) ангелов Тобольска! И ещё одного, не из этой серии, — в парке Ермака.
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Маргарита
Спасибо Елене за интересный рассказ о городе, его истории, его быть в разные периоды времени, об известных людях из города. 2 часа пролетели незаметно! осталось приятное ощущение погружения в атмосферу города.
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