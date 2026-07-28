2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Тобольска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а достопримечательности открыты для посещения. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться золотыми красками природы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Тобольск погружается в снежную сказку, что добавляет особую атмосферу, но требует теплой одежды. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, но погода может быть переменчивой.

На экскурсии по Тобольску можно окунуться в атмосферу 18-19 веков, узнать легенды и увидеть знаковые места. Тобольский кремль, единственный за Уралом, впечатляет своим величием. Софийско-Успенский собор, старейший в Сибири, раскрывает культурные традиции. Памятник Ремезову расскажет о зодчестве, а скверы и парки города познакомят с его жителями и историей. Программа подходит как новичкам, так и частым гостям, предлагая уникальные впечатления и знания

Описание экскурсии

Знаковые места Тобольска

Экскурсия начнется с обзора главной визитной карточки города — Тобольского кремля — единственного каменного кремля за Уралом! Вы познакомитесь с особенностями памятника сибирского зодчества и узнаете, как он стал символом русского государства и православия в Сибири. Подпорные стены Прямского взвоза, образец инженерного искусства конца 18 века, поразят грандиозностью — равных им нет во всей стране. В программе также будет Софийско-Успенский собор — самое старое каменное сооружение Сибири. Осматривая храм, вы узнаете о представленных здесь двух культурных традициях — древнерусской и итальянской эпохи Возрождения. Нижний посад Тобольска встретит вас дореволюционными постройками. Не обойдем стороной и костел. Он стал основным центром национального самосознания поляков Тобольской губернии. Здесь звучала польская речь, проводились венчания и крещение детей. О том, почему эта часть социальной жизни важна для понимания истории Тобольска, вы узнаете на экскурсии.

Город и его жители

Возле памятника Семену Ремезову поговорим о тобольском сыне боярском, летописце и картографе Сибири, жившем в конце 17 — начале 18 в. Именно он является автором «Краткой Сибирской (Кунгурской) летописи». На прогулке по скверу им. П. П. Ершова, одному из самых красивых в Тобольске, я расскажу о поэте-сказочнике 19 века, подарившем всем известного «Конька-Горбунка». Вся его жизнь прошла в этом городе! Кроме того, вы осмотрите Дом губернатора, где в 1917 году была размещена царская семья Романовых и император Николай II. А на территории сквера атамана Ермака, где ему установлен памятник, услышите о знаменитом покорителе Сибири. А также встретите в парке различные образцы хвойных и лиственных деревьев, произрастающих в регионе.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Тобольске, и частым гостям города.

Организационные детали