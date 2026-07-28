2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
На экскурсии по Тобольску можно окунуться в атмосферу 18-19 веков, узнать легенды и увидеть знаковые места. Тобольский кремль, единственный за Уралом, впечатляет своим величием. Софийско-Успенский собор, старейший в Сибири, раскрывает культурные традиции.
Памятник Ремезову расскажет о зодчестве, а скверы и парки города познакомят с его жителями и историей. Программа подходит как новичкам, так и частым гостям, предлагая уникальные впечатления и знания
Лучшее время для посещения Тобольска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а достопримечательности открыты для посещения. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться золотыми красками природы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Тобольск погружается в снежную сказку, что добавляет особую атмосферу, но требует теплой одежды. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, но погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тобольский кремль
Софийско-Успенский собор
Дом губернатора
Памятник Семену Ремезову
Сквер ИМ.П.П. Ершова
Описание экскурсии
Знаковые места Тобольска
Экскурсия начнется с обзора главной визитной карточки города — Тобольского кремля — единственного каменного кремля за Уралом! Вы познакомитесь с особенностями памятника сибирского зодчества и узнаете, как он стал символом русского государства и православия в Сибири. Подпорные стены Прямского взвоза, образец инженерного искусства конца 18 века, поразят грандиозностью — равных им нет во всей стране. В программе также будет Софийско-Успенский собор — самое старое каменное сооружение Сибири. Осматривая храм, вы узнаете о представленных здесь двух культурных традициях — древнерусской и итальянской эпохи Возрождения. Нижний посад Тобольска встретит вас дореволюционными постройками. Не обойдем стороной и костел. Он стал основным центром национального самосознания поляков Тобольской губернии. Здесь звучала польская речь, проводились венчания и крещение детей. О том, почему эта часть социальной жизни важна для понимания истории Тобольска, вы узнаете на экскурсии.
Город и его жители
Возле памятника Семену Ремезову поговорим о тобольском сыне боярском, летописце и картографе Сибири, жившем в конце 17 — начале 18 в. Именно он является автором «Краткой Сибирской (Кунгурской) летописи». На прогулке по скверу им. П. П. Ершова, одному из самых красивых в Тобольске, я расскажу о поэте-сказочнике 19 века, подарившем всем известного «Конька-Горбунка». Вся его жизнь прошла в этом городе! Кроме того, вы осмотрите Дом губернатора, где в 1917 году была размещена царская семья Романовых и император Николай II. А на территории сквера атамана Ермака, где ему установлен памятник, услышите о знаменитом покорителе Сибири. А также встретите в парке различные образцы хвойных и лиственных деревьев, произрастающих в регионе.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Программа будет интересна и тем, кто впервые в Тобольске, и частым гостям города.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
В конце экскурсии вы сможете задать гиду любые вопросы о Тобольске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
При планировании путешествия в Тобольск обратите внимание на режим работы музеев, входящих в «Тобольский музей-заповедник»: с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кафе «У Ершова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4181 туриста
Добрые гости земли сибирской! Для вас – лучшее о Тобольске и пригороде!
Моя команда гидов-экскурсоводов с удовольствием организует экскурсию, проведет по самым таинственным уголкам, покажет все самое интересное и расскажет в мельчайших подробностях об истории города. С нами вы увидите и прочувствуете город сквозь призму времени… Мы – ваш незаменимый, добрый путеводитель по славному Тобольску!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 301 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
288
4
7
3
3
2
2
1
1
Ольга
Людмила, огромное спасибо за такую живую и глубокую экскурсию!
Ваш рассказ превратил прогулку в настоящее путешествие во времени - Тобольский кремль и Софийский собор зазвучали голосами истории, а город и его читать дальшеуменьшить
жители стали по-настоящему близкими. Особенно ценно, что вы с такой теплотой и знанием говорили о вкладе тоболяков в развитие края и не обошли вниманием талантливые имена, рождённые этой землёй.
Отдельное спасибо за внимание к нашей небольшой группе - вы чутко реагировали на все вопросы, отвечали исчерпывающе и интересно, при этом держали идеальный темп. И даже хвойные с лиственными породами мы теперь различаем с особым чувством!
Вы - гид с большой буквы, влюблённый в своё дело и в город. Вернёмся в Тобольск - обязательно снова к вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Эдуард
Всë замечательно! Экскурсию проводила Людмила. Ещё раз сердечно благодарим за хорошее общение и содержательную информацию. После плановых двух часов, мы ещё час общались. Будущим туристам, попадëте на экскурсии на жару, обязательно головной убор и вода, два часа на улице быть, а то я без "кепочки", никогда не было её, так кукуха перегрелась малëха. Всем добра! К сожалению фото приложение не загружает.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вера
Посетили сибирский город Тобольск 20.04.2026. Знакомила с городом и его достопримечательностями экскурсовод Людмила- прекрасный рассказчик, глубоко знающая историю и культуру города, ответила на все вопросы и не только по теме экскурсии. Людмила настоящий патриот своей маленькой родины, болеет всей душой за город, участвует и анонсирует мероприятия, гордится людьми и достижениями города. Очень рекомендую, получили культурное и информационное наслаждение. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Большое спасибо Людмиле за ознакомительную экскурсию в Тобольске! Она помогла нам с большой пользой и интересно провести в городе ещё 3 дня. Специально для Людмилы: мы-таки нашли всех 12 (на сегодняшний день) ангелов Тобольска! И ещё одного, не из этой серии, — в парке Ермака.
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Спасибо Елене за интересный рассказ о городе, его истории, его быть в разные периоды времени, об известных людях из города. 2 часа пролетели незаметно! осталось приятное ощущение погружения в атмосферу города.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тобольска
Похожие экскурсии на «Тобольск - отец городов сибирских»