2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тобольск — отец городов сибирских

Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города

Марина
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Марина – представитель гидов
На прогулке вы погрузитесь в атмосферу столичного бытия 18–19 веков, узнаете необычные легенды из прошлого и настоящего небольшого сибирского городка и увидите его знаковые места.

На холме Троицкого мыса осмотрите величественный ансамбль единственного за Уральскими горами Тобольского кремля.

Памятник, созданный местным Леонардо да Винчи, архитектором Ремезовым, познакомит вас с историей деревянного и каменного зодчества.

А самый старый в Сибири Софийско—Успенский каменный собор позволит ощутить безмятежность и благодать, сошедшую четыре с лишним века на этот «град царствующий Сибири».
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Тобольск — отец городов сибирских
Тобольск — отец городов сибирских

Что вас ожидает

Знаковые места Тобольска
Экскурсия начнется с обзора главной визитной карточки города — Тобольского Кремля — единственного каменного кремля за Уралом! Вы познакомитесь с особенностями памятника сибирского зодчества и узнаете, как он стал символом русского государства и православия в Сибири. Подпорные стены Прямского взвоза, образец инженерного искусства конца 18 века, поразят грандиозностью — равных им нет во всей стране. В программе также будет Софийско—Успенский собор — самое старое каменное сооружение Сибири. Осматривая храм, вы узнаете о представленных здесь двух культурных традициях — древнерусской и итальянской эпохи Возрождения. Нижний посад Тобольска встретит вас дореволюционными постройками. Не обойдем стороной и костел. Он стал основным центром национального самосознания поляков Тобольской губернии. Здесь звучала польская речь, проводились венчания и крещение детей. О том, почему эта часть социальной жизни важна для понимания истории Тобольска, вы узнаете на экскурсии.

Город и его жители
Возле памятника Семену Ремезову поговорим о тобольском сыне боярском, летописце и картографе Сибири, жившем в конце 17 — начале 18 в. Именно он является автором «Краткой Сибирской (Кунгурской) летописи». На прогулке по скверу им. П.П. Ершова, одному из самых красивых в Тобольске, я расскажу о поэте-сказочнике 19 века, подарившем всем известного «Конька-Горбунка». Вся его жизнь прошла в этом городе! Кроме того, вы осмотрите Дом губернатора, где в 1917 году была размещена царская семья Романовых и император Николай II. А на территории сквера атамана Ермака, где ему установлен памятник, услышите о знаменитом покорителе Сибири. А также встретите в парке различные образцы хвойных и лиственных деревьев, произрастающих в регионе.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Тобольске, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Место начала экскурсии — Водонапорная башня на Красной площади.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • В конце экскурсии вы сможете задать гиду любые вопросы о Тобольске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Тобольск — отец городов сибирских
Тобольск — отец городов сибирских
Тобольск — отец городов сибирских
Тобольск — отец городов сибирских

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрые гости земли сибирской! Для вас – лучшее о Тобольске и пригороде! Моя команда гидов-экскурсоводов с удовольствием организует экскурсию, проведет по самым таинственным уголкам, покажет все самое интересное и расскажет в мельчайших подробностях об истории города. С нами вы увидите и прочувствуете город сквозь призму времени... Мы – ваш незаменимый, добрый путеводитель по славному Тобольску!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
Пишу искренний отзыв благодарности гиду Людмиле за прекрасную профессионально проведенную экскурсию 21.09.19г, приезжали в ваш город с подругами!!! Все было замечательно!! Очень подробно рассказана история города!
26 февраля 2019
У нас получилась отличная прогулка по городу! Гид Ольга очень профессионально, грамотно и интересно ведет экскурсию и создает целостное впечатление об истории города и его значимости в освоении Сибири. Интересные факты, живописные места и позитивный настрой. Спасибо!

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