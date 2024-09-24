Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи.
Экскурсионный тур «Романовы
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень - Врата Сибири»
Прибытие в гостиницу.
Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (за доп. плату).
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири».
Во время экскурсии Вы прогуляетесь по исторической части города, увидите уникальные памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, узнаете историю основания города Тюмень, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.
12:30 Обед.
13:30 Экскурсия «История Дома Романовых в Тюмени»: Сибирь, край, в котором повсюду тени прошлого – от Ермака, покорителя этой земли, до представителей дома Романовых, бывавших здесь не раз. Прикоснитесь к истории и посетите места пребывания членов Императорской семьи:
- Музей «Усадьба Колокольниковых», которую посещал Цесаревич Александр.
- Памятное место, где семья последнего Российского Императора, пройдя несколько метров по шатким деревянным мосткам, пересела с поезда на теплоход «Русь», отправляясь в Тобольскую ссылку.
16:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Свободное время.
Возможна прогулка по Тюмени, посещение термальных источников (вода в бассейнах обладает лечебно-профилактическим свойством и благоприятно влияет на физическое и эмоциональное состояние отдыхающих, температура воды круглогодично +38°С).(за доп плату)
Посещение с. Абалак и выезд в Тобольск
08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Встреча участников тура с экскурсоводом в холле гостиницы.
09:15 Выезд в Тобольск.
11:00 Посещение дома-музея Г. Е. Распутина, село Покровское – ещё одна точка «Императорского маршрута».
Но точка мистическая. Это родина Григория Распутина, предсказание которого сбылось в полной мере: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».
13:20 Отправление в с. Абалак.
14:30 Обед в придорожном кафе.
15:15 Переезд в село Абалак.
16:30 Прибытие к Абалакского Свято-Знаменского мужскому монастырю.
16:30-17:30 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.
Во время посещения монастыря вы узнаете историю его основания и почему именно здесь была написана чудотворная икона Божьей матери, список с которой был преподнесен Николаю II во время его Тобольской ссылки.
17:30 Переезд в г. Тобольск.
Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются реки Тобол и Иртыш. Его называли «Воротами Азии», «Отцом городов Сибирских». Тобольск стал местом рождения людей, которыми славится вся Россия.
18:00 Прибытие в гостиницу. Размещение.
Свободное время.
Возможна прогулка по Саду Ермака, по территории Тобольского Кремля, посещение Гостиного двора, уникального памятника архитектуры, которому возвращено его историческое предназначение, здесь работают 35 сувенирных лавок, на первом этаже гости могут приобрести сувенирную продукцию на любой вкус.
Тобольск. Завершение программы
08:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:50 Выезд от гостиницы.
09:00-10:00 Экскурсия по территории Тобольского Кремля, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по праву называют Жемчужиной Сибири. Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории Кремля, посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.
10:00-11:00 Посещение музея «Дворец Наместника».
Экспозиция Дворца Наместника раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.
11:30-12:30 Посещения музея «Семьи Императора Николая II», который расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II с августа 1917 г. по апрель 1918 г.
13:00-14:00 Посещение Тобольской фабрики косторезных изделий.
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Отправление в г. Тюмень.
19:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Тюмени.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени: Нефтяник, Восток либо Медикал.
В Тобольске: Новый Тобол, Георгиевская либо Азимут.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
Полная программа 3 дн. / 2 н. с проживанием в Тюмени и в Тобольске
Взрослый при размещении в 2-мест. номере
Ребёнок до 12 лет, размещающийся в двухместном номере
Одноместное размещение
20 380
19 980
23 380
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Медикал
Отель "Медикал отель & СПА" находится при крупнейшем оздоровительном центре Тюмени и включает в себя большой салон красоты.
Номера отличаются каждый своим неповторимым декором и интерьером, в каждом есть современная техника, санузел и мягкая мебель.
К услугам постояльцев ресторан, конференц-зал, бизнес-центр и трансфер. Есть возможность заказать трехразовое питание.
Рядом располагаются крупные магазины, аптеки, закусочные и кафе.
«Новый Тобол» в Тобольске
Отель «Новый Тобол» расположен в самом сердце Тобольска, в 10 минутах ходьбы от древнего и живописного Кремля. К услугам гостей предоставляется Wi-Fi, частная парковка и сауна с мини-бассейном и бильярдным залом. Отзывчивые сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь. Говорят на нескольких языках и обязательно подберут индивидуальный подход к каждому постояльцу. Курение на всей территории запрещено.
Номерной фонд гостиницы состоит из светлых номеров, выдержанных в классическом стиле. В каждой комнате с роскошным постельным бельем и мебелью ручной работы есть необходимая современная техника. При заезде оказывается комплимент. Ежедневно проводится уборка. Есть балкон, с которого открывается вид на окрестности. В собственной ванной установлена душевая кабина и имеется махровый комплект полотенец и средств личной гигиены.
В здании действует ресторан «КорнильцевЪ», в котором по меню можно заказать изысканные блюда сибирской, русской и европейской кухонь. Все готовится по старинным рецептам. Также можно посетить бар с большим ассортиментом напитков. По утрам подают бесплатные завтраки «шведский стол», где каждый сможет найти еду по душе. В хорошую погоду открывают террасу.
Напротив находится Администрация района, а за пару минут можно добраться пешком до торгового центра, магазина и сада Ермака с обзорной площадкой. До аэропорта или вокзала ходит общественный транспорт.
Георгиевская
Гостиница «Георгиевская» находится вблизи центра города Тобольск, неподалеку от историко-архитектурного музея-заповедника, сада Ермака и тюремного замка.
Гостям предлагается 69 номеров на любой вкус и бюджет, все они оснащены телевизором, доступом к Wi-Fi, ванной комнатой. Для удобства гостей работает салон красоты.
В отеле работает роскошный ресторан «Екатерина», предлагающий гостям отведать блюда национальной и европейской кухни, здесь же по утрам сервируется сытный завтрак. Также на территории имеется бар «Ильинский».
Для проведения деловых мероприятий, «Георгиевская» предоставляет услуги аренды конференц-зала с современным оборудованием и вместимостью до 60 человек.
Расстояние до аэропорта - составляет 8 км, до железнодорожного вокзала — 10 км.
Отель «AZIMUT Отель Тобольск»
Отель «AZIMUT Отель Тобольск» располагается в Тобольске. Этот отель находится в 3 км от центра города.
Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка. Здесь рады животным. Допускается размещение с питомцами за дополнительную плату.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в гостинице
- Автобусная экскурсия «История Дома Романовых в Тюмени»
- Входные билеты и экскурсия в музей «Усадьба Колокольниковых»
- Входные билеты и экскурсия в дом - музей Г.Е. Распутина
- Входные билеты и экскурсия в музей «Семьи Императора Николая II»
- Входные билеты и экскурсия в музей «Дворец Наместника»
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию:
- Питание не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.