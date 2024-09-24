2 день

Посещение с. Абалак и выезд в Тобольск

08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

09:00 Встреча участников тура с экскурсоводом в холле гостиницы.

09:15 Выезд в Тобольск.

11:00 Посещение дома-музея Г. Е. Распутина, село Покровское – ещё одна точка «Императорского маршрута».

Но точка мистическая. Это родина Григория Распутина, предсказание которого сбылось в полной мере: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».

13:20 Отправление в с. Абалак.

14:30 Обед в придорожном кафе.

15:15 Переезд в село Абалак.

16:30 Прибытие к Абалакского Свято-Знаменского мужскому монастырю.

16:30-17:30 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.

Во время посещения монастыря вы узнаете историю его основания и почему именно здесь была написана чудотворная икона Божьей матери, список с которой был преподнесен Николаю II во время его Тобольской ссылки.

17:30 Переезд в г. Тобольск.

Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются реки Тобол и Иртыш. Его называли «Воротами Азии», «Отцом городов Сибирских». Тобольск стал местом рождения людей, которыми славится вся Россия.

18:00 Прибытие в гостиницу. Размещение.

Свободное время.

Возможна прогулка по Саду Ермака, по территории Тобольского Кремля, посещение Гостиного двора, уникального памятника архитектуры, которому возвращено его историческое предназначение, здесь работают 35 сувенирных лавок, на первом этаже гости могут приобрести сувенирную продукцию на любой вкус.