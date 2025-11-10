3 день

Отправление в Тобольск

Завтрак.

08:00-08:30 Отправление автобуса в Тобольск (4 часа в пути включая санитарную остановку). В пути рассказ об освоении Сибири, а также о проезжаемых трактовых сибирских селеньях — о местах славного похода казацкой дружины Ермака Тимофеевича, о лихих ямщиках и многом другом.

Загородная экскурсия в Абалакский Свяо-Знаменский мужской монастырь —один из древнейших монастырей Сибири. Во время экскурсии вы узнаете о быте и повседневной жизни монахов, а также услышите историю знаменитой Абалакской чудотворной иконы.

Туристский комплекс «Абалак» расположен на живописном берегу Иртыша, всего в 100 метрах от Свято-Знаменского мужского монастыря. Комплекс выполнен в виде деревянного острога, стилизованного под крепостные сооружения XVII века, что позволяет полностью окунуться в атмосферу того времени.

Обед в кафе.

Экскурсия «Тобольск – отец городов сибирских». На холме Троицкого мыса на высоте 60 метров возвышается величественный ансамбль единственного за Уральскими горами Тобольского Кремля.

Этот памятник под открытым небом познакомит Вас с историей деревянного и каменного зодчества, позволит воочию увидеть знаменитого сибирского «Леонардо Да Винчи» — архитектора С. У. Ремезова.

Вы окунётесь в атмосферу столичного бытия XVIII – XIX веков и узнаете необычные легенды из прошлого и настоящего небольшого сибирского городка.

Самый старинный в Сибири Софийско-Успенский каменный собор XVII века позволит Вам ощутить безмятежность и небесную благодать, сошедшую четыре с лишним века на этот «град царствующих Сибири».

Посещение «Музея семьи Императора Николая II». Новый объект музейного показа расположен в мемориальном здании Губернаторского дома.

Этот музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николя II и верных им людей.

Свободное время, посещение сувенирных рядов в Гостином дворе.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал для тех, кто уезжает на поезде.

