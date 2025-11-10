Насладитесь дегустациями наливок, сможете приобрести мясные деликатесы на рынке и погрузитесь в атмосферу эпохи казачьих походов и купеческих традиций, а природные источники и живописные пейзажи дополнят ваше приключение!
Программа тура по дням
Отправление из Перми
21:00 Отправление автобуса в Тюмень:
- 21:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драм Театр со стороны ул. Борчанинова;
- 21:20 – ост. Фролы;
- 21:45 – ост. Отворот на Кукуштан;
- 22:20 – ост. Шадейка;
- 22:30 – отворот на Кунгур, бывший пост ДПС;
- 22:40 – ост. Голдыревский.
Также вы можете самостоятельно прибыть в Тюмень на поезде, подробнее в разделе «Важно знать».
Театрализованная экскурсия «В городе на туре» + дегустация сибирских наливок
08:30 Завтрак в кафе.
Театрализованная экскурсия «В городе на туре» + дегустация сибирских наливок. Сопровождает гостей экскурсовод в образе именитой тюменской купчихи.
13:30-15:00 Посещение рыбного рынка, покупка колбас из лося, бобра и медведя. Местные конфеты и сувениры, а также рыба.
16:00 Окончание экскурсионной программы, свободное время.
В свободное время рекомендуем посетить горячие источники Тюмени (подробнее в разделе «Важно знать»).
Все источники находятся в пределах 30-40 минут езды от центра Тюмени.
Отправление в Тобольск
Завтрак.
08:00-08:30 Отправление автобуса в Тобольск (4 часа в пути включая санитарную остановку). В пути рассказ об освоении Сибири, а также о проезжаемых трактовых сибирских селеньях — о местах славного похода казацкой дружины Ермака Тимофеевича, о лихих ямщиках и многом другом.
Загородная экскурсия в Абалакский Свяо-Знаменский мужской монастырь —один из древнейших монастырей Сибири. Во время экскурсии вы узнаете о быте и повседневной жизни монахов, а также услышите историю знаменитой Абалакской чудотворной иконы.
Туристский комплекс «Абалак» расположен на живописном берегу Иртыша, всего в 100 метрах от Свято-Знаменского мужского монастыря. Комплекс выполнен в виде деревянного острога, стилизованного под крепостные сооружения XVII века, что позволяет полностью окунуться в атмосферу того времени.
Обед в кафе.
Экскурсия «Тобольск – отец городов сибирских». На холме Троицкого мыса на высоте 60 метров возвышается величественный ансамбль единственного за Уральскими горами Тобольского Кремля.
Этот памятник под открытым небом познакомит Вас с историей деревянного и каменного зодчества, позволит воочию увидеть знаменитого сибирского «Леонардо Да Винчи» — архитектора С. У. Ремезова.
Вы окунётесь в атмосферу столичного бытия XVIII – XIX веков и узнаете необычные легенды из прошлого и настоящего небольшого сибирского городка.
Самый старинный в Сибири Софийско-Успенский каменный собор XVII века позволит Вам ощутить безмятежность и небесную благодать, сошедшую четыре с лишним века на этот «град царствующих Сибири».
Посещение «Музея семьи Императора Николая II». Новый объект музейного показа расположен в мемориальном здании Губернаторского дома.
Этот музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николя II и верных им людей.
Свободное время, посещение сувенирных рядов в Гостином дворе.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал для тех, кто уезжает на поезде.
Прибытие в Пермь
08:00-09:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (1 ночь) и ночные переезды в автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|3-местный (джуниор)
|1-местный
|20.06.2025
|23.06.2025
|16 300
|16 300
|18 000
|25.07.2025
|28.07.2025
|16 300
|16 300
|18 000
|22.08.2025
|25.08.2025
|16 300
|16 300
|18 000
|26.09.2025
|29.09.2025
|16 300
|16 300
|18 000
|02.11.2025
|05.11.2025
|16 300
|16 300
|18 000
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Скидка на тур для льготной категории (дети 0-17 лет, пенсионеры) — 200 руб.
Варианты проживания
Отель «Восток»
Отель «Восток» располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1 ночь в гостинице)
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака и 1 обед
- Экскурсионная программа, включая входные билеты
- Услуги экскурсовода
- Дегустация наливок (3 вида)
- Сопровождение из Перми
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 обед, ужины
- Второе место в автобусе - 5 500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушку для головы.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Для экскурсий:
- удобную, не продуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы нужны для поездки?
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.) должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Есть ли скидки в туре?
Скидка на тур для льготной категории (дети 0-17 лет, пенсионеры) —200 руб.
Можно ли добраться до Тюмени на поезде?
Да, вы можете самостоятельно доехать на поезде.
Рекомендуемые номера поездов из Перми в Тюмень со временем прибытия в Тюмень не позднее 08:50 второго дня тура.
Вам нужно будет самостоятельно выйти из ж/д вокзала Тюмени. Когда выходите в город, поворачиваете направо, видите гостиницу "Филтон" (Привокзальная ул., 30), возле неё встречает гид с сопровождающей. Это в 20 шагах от центрального выхода с ж/д.
Для тех, кто прибывает на поезде, действует скидка 300 руб. /чел.
Какие источники в Тюмени стоит посетить?
Верхний Бор:
- самый известный термальный комплекс в Тюмени;
- температура воды круглый год +38°C;
- есть открытые бассейны, сауны, СПА-зоны и детские площадки;
- адрес: пос. Верхний Бор, ул. Озёрная, 18.
Аван SPA:
- современный комплекс с термальными бассейнами;
- уютная атмосфера, открытые и крытые бассейны, зоны релаксации;
- адрес: ул. 30 лет Победы, 111, корп. 3.
ЛетоЛето Thermal Resort:
- крупный аквапарк с термальной зоной;
- подходит для семейного отдыха: горки, бассейны, зоны для релакса;
- адрес: ул. Щербакова, 87.
Волна SPA:
- бассейны с термальной водой, гидромассажные зоны, сауны;
- уютное место для тех, кто ищет спокойный отдых;
- адрес: ул. Московский тракт, 120.
Советский источник:
- открытый бассейн с термальной водой;
- простая, но уютная атмосфера для тех, кто хочет расслабиться без лишних затрат;
- адрес: пос. Винзили, ул. Лесная, 1.
Аврора SPA:
- комплекс с термальными бассейнами и панорамным видом на природу;
- идеально для романтического отдыха;
- адрес: Тюменский район, пос. Муллаши.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.