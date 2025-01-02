скидка
5%
4 дня
Новогодняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
«14:45-15:45 Экскурсионная театрализованная программа «Новый год навсегда»
2 янв в 10:00
3845036 500₽ за человека
скидка
5%
6 дней
Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Тюмень
«Приглашаем вас встретить Новый год с пользой и удовольствием в туре по Тюменской области»
31 дек в 10:00
4780045 300₽ за человека
4 дня
Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 4 дня
Начало: Тюмень
«Проведите новогодние праздники с пользой и удовольствием, отправившись в тур по Тюменской области»
2 янв в 10:00
36 800₽ за человека
3 дня
Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Тюмень
«Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней»
2 янв в 10:00
28 400₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Новогодние 2025»
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