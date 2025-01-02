Откройте для себя богатое культурное наследие региона, посетите уникальные достопримечательности, насладитесь сказочной зимней атмосферой и вкуснейшей сибирской кухней.
А бонусом этого тура будет посещение горячего минерального источника, который поможет вам расслабиться и восстановить силы.
Программа тура по дням
Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
Самостоятельное прибытие в отель.
12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля. Знакомство.
При желании приобретение дополнительных экскурсий.
13:00-13:30 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».
Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.
13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».
Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.
16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.
17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете:
- закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого натертого с приправой смешанного да в тарталету выложенного;
- из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной;
- пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.
Самостоятельное возвращение в отель (15 мин пешком).
Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!». Поездка на термальный минеральный источник
Завтрак в отеле.
10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».
У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.
А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!
Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!
Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.
И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!
В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!
12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью.
13:00-14:00 Переезд до Кулига Парк (36 км).
14:00-15:30 Интерактивная программа в деревне ездовых собак «Быстрые лапы» (Кулига Парк).
На экскурсии вы узнаете о роли собак в покорении Северного и Южного полюсов и их участии в экономическом развитии Крайнего Севера нашей страны.
15:30-16:30 Свободное время на территории Кулига Парк.
Вы можете взять напрокат спортивный инвентарь: покататься с горы на лыжах или «плюшке», а может просто умиротворенно погулять по аллее Писателей, вдыхая в себя хрустальный сибирский воздух.
Так же вас ждет катание в собачьих упряжках (за доп. плату).
16:30-17:00 Переезд до термального источника.
17:00-20:00 Посещение термального комплекса «Аван».
Открывающийся в ноябре Тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов.
Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад.
Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погрузиться в горячую (+38-+40) воду, ощутить ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.
Внимание! Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию. Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20-30 минутным перерывом.
20:00-20:40 Переезд до отеля.
Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
06:45 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
07:00-11:00 Переезд до с. Абалак (249 км).
11:00-12:00 Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.
12:00-12:40 Переезд до Тобольска.
В разные годы здесь родились или жили и работали люди, известные не только в России, но и по всему миру: А. Алябьев, С. Ремизов, П. Ершов, Д. Менделеев.
В ссылке находились Декабристы и даже Угличский колокол… Не избежала этого и семья последнего русского императора Николая Второго.
12:40-13:30 Обед в кафе Тобольска.
13:30-14:30 Обзорная экскурсия по Тобольску.
Празднично украшенная Базарная площадь, Сквер Ершова со знаменитыми персонажами его сказки «Конек-горбунок», Сад Ермака – с величественной Стелой покорителю Сибири, Аллея жен декабристов, католический костел с его знаменитым органом.
И, конечно же, кремль! Величественный белокаменный кремль с колокольным звоном Софийского собора, Рентереей и Гостиным двором.
14:30-15:30 Обзорная экскурсия по кремлю, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по праву называют «Жемчужиной Сибири».
Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории кремля.
15:30-16:30 Экскурсия во Дворец наместника, связанного с историей 300-летнего правления Сибирью, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.
Именно отсюда управлял самой большой частью России губернатор Гагарин, казненный Петром Первым за лихоимство.
16:50-17:20 Трансфер на ж/д г. Тобольска.
18:12 Отправление электропоездом «Императорский маршрут» в г. Тюмень.
21:57 Прибытие электропоезда на ж/д вокзал г. Тюмени.
22:10-22:30 Трансфер в отель
Ялуторовск. Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в автобус.
07:45 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
08:00-09:00 Переезд до г. Ялуторовск (75 км).
09:00-10:30 Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге.
Ялуторовский острог – это реконструкция крепости, с которой в 1659г и начинался этот город.
И вот уже на протяжении нескольких лет, в Новогодние праздники Острог как будто возвращается на много веков назад и погружается в сказку.
10:30-11:30 Прогулка по Сретенской площади с посещением комплекса «Торговые ряды».
11:30-12:45 Обзорная экскурсия по г. Ялуторовску.
Маленький город больших людей, город декабристов, блинная столица России – так называют этот небольшой сибирский провинциальный городок, жители которого любят все большое. Именно в Ялуторовске (он еще и родина советской сгущенки) выпускают самую большую конфету «Гулливер». На Пасху жарят огромную яичницу, а на Масленицу пекут 3–х метровый блин!
Возможно посещение магазина местной продукции.
12:45-13:45 Обед в кафе.
13:45-14:45 Экскурсионная театрализованная программа «Новый год навсегда!».
Мы совершим путешествие во времени. К себе в гости нас пригласит семья декабристов, которая расскажет о том как в Ялуторовске они встречали Рождественские праздники, музицировали, играли в фанты и следовали традициям и привычкам, присущим им до ссылки в Сибирь. Затем мы перенесемся в недалекое прошлое и отпразднуем Новый год с нашими бабушками и дедушками.
14:45-16:00 Переезд до Тюмени (75 км).
16:00-17:00 Посещение Рынка «Михайловский». Здесь вы сможете приобрести рыбные и мясные деликатесы: рыбу муксун, сырок, нельму, мясо таежной дичи и конфеты тюменской фабрики «Квартет».
17:00-17:30 Переезд до ж/д вокзала.
Окончание программы тура на ж/д вокзале или в центре г. Тюмени.
*Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
Отели 3*:
|стандарт
|Джуниор съют
SNG
(за чел)
1/2 номера
(за чел)
3 взр
(за номер)
1/2 номера
реб. до 12 лет
(чел)
1/2 номера
реб.
С 13 до 17 лет
(чел)
2 вз+ реб до 12 лет
(номер)
2 вз+ реб
с 13 до 17 лет
(номер)
|Стоимость тура
раннее бронирование
до 01.11.2024
|40650
39990
110100
39290
39590
109400
109700
|с 01.11.2024
|42800
43800
116000
43500
43300
115300
115600
Раннее заселение
(без завтрака)
|–
|1600
1950
3900
1950
1950
3900
3900
Раннее заселение
(с завтраком)
|–
|2290
2725
5950
2725
2725
5950
5950
|Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)
|–
|3950
3900
8400
3900
3900
8400
8400
Отели 4*:
SNG
(чел)
1/2 TWN
(чел)
3-й взр.
в номер
1 реб до 6 лет
при 1-м взр. *
1 реб.
С 7 до 17 лет при 1-м взр**
1 реб до 6 лет
при 2-х взрослых
1 реб
с 7 до 17 лет при 2-х взрослых
|Стоимость полной программы
раннее бронирование
до 01.11.2024
|51400
|43400
|38100
|32600
|42900
|32600
37750
|с 01.11.2024
|53950
|45700
|40400
|34800
|45200
|34800
40050
Раннее заселение
(без завтрака)
|-
|6100
|3500
|1600
|1200
|3500
|1200
1600
Раннее заселение
(с завтраком)
|-
|7250
|4650
|2900
|1650
|4650
|1650
2900
Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв
При заселении До 02.01.25
|-
|7300
|4700
|2950
|1650
|4700
|1650
2950
Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв
При заселении с 05.01.25
-
7650
4850
3000
1650
4850
1650
3000
* Плюсуется к стоимости взрослого в SNG.
** Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.
Варианты проживания
«Нефтяник» 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
«Евразия» 4
Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.
Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.
На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.
Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание в стандартном номере отеля - заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
- Питание по программе
- Экскурсии в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске
- Экскурсии и входные билеты в Музеи и объекты показа, согласно программы тура
- Услуги гида
- Билет на электропоезд Тобольск - Тюмень
- Интерактивная программа в Деревне ездовых собак
- Посещение термального комплекса
- Интерактивная программа в Ялуторовском остроге
- Театрализованная экскурсионная программа «Новый год навсегда!»
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию:
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) - от 2090 руб. /чел
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) - от 2950 руб. /чел
- Раннее заселение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.