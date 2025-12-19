Затем —
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Тюмени. Отправление в СПА-комплекс «эко-парк тайга»
Самостоятельное прибытие в отель.
Заказ трансфера за доп. плату.
Заселение в отель после 14:00
14:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
14:00-16:00 Обзорная экскурсия по Тюмени. Говорят: «Тюмень — столица деревень», но эти слова уже давно устарели.
Первый русский город Сибири, давно уже стал деловым центром Тюменской области, который несколько лет подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».
Во время экскурсии Вы узнаете историю основания первого русского города Сибири, его становления и превращения из «столицы деревень» в Нефтяную столицу России.
Увидите памятники сибирского деревянного зодчества, Мост Влюбленных, знаменитую четырёхуровневую набережную и множество других достопримечательностей, которыми гордится Тюмень.
16:00 Отправление в СПА-комплекс «эко-парк тайга». На территории г. Тюмени в середине прошлого столетия геологи искали нефть, но нашли минеральную воду, благодаря которой теперь Тюмень официально считается термальной столицей России.
16:40-18:40 Посещение акватермальной зоны загородного термального комплекса «эко-парк тайга».
Внимание! Для посещения источника при себе необходимо иметь купальные принадлежности и полотенце!
19:00 Отправление в отель.
19:40 Прибытие в отель. Свободное время.
Тобольск, посещение площадки сибур. Экскурсия по территории Тобольского Кремля. Термальный источник «Тобольский»
Завтрак в гостинице.
08:00 Отправление из Тюмени в Тобольск. Путевая экскурсия.
12:00-13:00 Прибытие в Тобольск, посещение площадки сибур «ЗапСибНефтехима».
Внимание! В туре с датами 7-9 марта предусмотрен только внешний осмотр предприятия без его посещения!
«ЗапСибНефтехим»— крупнейший нефтехимический проект в новейшей истории России, который был реализован в рамках масштабной государственной программы, предусмотренной в государственном Плане развития газо- и нефтехимии до 2030 год.
При посещении смотровой площадки сотрудники предприятия расскажут о строящемся комплексе «ЗапСибНефтехим», а также о продукции, которая выпускается на предприятии.
С помощью очков виртуальной реальности (3D) Вы оцените масштабы будущего завода. Затем отправитесь на действующее производство мономеров и полимеров «СИБУР-Тобольск».
13:30-14:30 Обед в кафе г. Тобольска.
14:30-16:00 Экскурсия по территории Тобольского Кремля. Уникальный историко-архитектурный ансамбль на краю высокого обрыва не оставит равнодушным ни одного любителя путешествовать.
В самом сердце древней столицы Сибири располагается целый комплекс старинных сооружений, некоторые из которых были построены еще в 17 веке.
Софийско-Успенский и Покровский соборы, Соборная колокольня, Гостиный двор, Рентерея, Дворец Наместника, Тюремный замок, Гостиный двор… перенесут Вас в далекое, но не забытое прошлое….
Вы посетите смотровую площадку, с которой открывается невероятный вид на Нижний посад Тобольска, реку Иртыш и окрестные холмы.
16:00 Отправление на термальный источник «Тобольский» (дети до 7 лет к посещению не допускаются). Горячие источники — один из самых популярных видов отдыха и оздоровления в Тюменской области.
Температура воды в минеральных бассейнах обычно составляет плюс 38-42°С, поэтому особенно комфортным купание в источниках становится в осенне-зимний период из-за контраста горячей воды и прохладного воздуха.
Купаться в таком природном джакузи можно даже в сибирские морозы.
16:40-18:40 Посещение термального источника.
19:00 Отправление в Тюмень.
23:00 Ориентировочное прибытие в Тюмень.
Черное золото Тюмени
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
08:10 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
08:30-10:00 Экскурсия «Черное золото Тюмени». Посвящение в нефтяники.
Во время нашего промышленного путешествия вы подробно узнаете, как и где было открыто наше драгоценное «Черное золото».
Окунетесь в атмосферу того времени. Увидите памятный знак первой разведочной скважины, откуда все и началось в 1948 году, где вместо нефти была обнаружена минеральная вода, которая сейчас пользуется популярностью у гостей и жителей региона.
11:00-13:00 Посещение учебного нефтеполигона в селе Успенка (30 км трассы Тюмень-Екатеринбург), который был построен для съемок фильма «Сибириада», а сегодня нефтяному мастерству здесь обучаются студенты нефтегазового университета.
На территории нефтеполигона расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн, нефтекачалка. Ни одна теория не обойдется без практики, тем более в этом туре.
Вы уже знаете о нефти все, пора переодеться в костюм нефтяника, пройти посвящение, и наконец, подняться на буровую установку! А в завершении получить Сертификат нефтяника, «умывшись теплой нефтью из фонтана»!
13:00 Отправление в Тюмень.
14:00-14:45 Обед нефтяника – уха с нефтью!
15:10 Окончание программы у ЖД вокзала г. Тюмени.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Тюмени и в Тобольске.
Гостиница определяется туроператором. Возможные варианты представлены ниже. За 4 дня до начала тура высылается информационный лист с указанием гостиницы.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Виды услуг
Стоимость,
взрослый при размещении в отеле ½ ном, руб.
Стоимость,
ребенок/руб.
(дети до 13 лет)*
Стоимость взрослый при одноместном размещении,
руб.
|Полная программа (3дн/2н) с проживанием в Тюмени
|30 500
|28 750
|35 100
|1й день программы тура в Тюмени с проживанием
|11 400
|10 250
|13 700
|1й день программы тура в Тюмени с экскурсией и обедом (без проживания)
|7 000
|5 800
|-
|Обзорная экскурсия в 1й экскурсионный день (2ч)
|1100
|1100
|-
|2й день программы тура ТОБОЛЬСК (без проживания)
|8 300
|8 100
|-
|2й день программы тура ТОБОЛЬСК (с проживанием в Тюмени)
|12 700
|12 550
|14 000
|3й день программы тура в Тюмени (без проживания)
|6 500
|5 800
|-
|Допсутки Тюмень ВВ (при наличии номеров)
|3 650
|3 650
|5 500
|Допсутки Тюмень RO без завтраков (при наличии номеров)
|2 500
|2 500
|4 400
|Раннее заселение RO
|1 650
|1 650
|2 450
|Раннее заселение ВВ
|2 600
|2 600
|3 600
Варианты проживания
«Нефтяник» 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Отель «Восток» 3* в г. Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
- Трансферное и экскурсионное обслуживание, согласно программы тура
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Тюмени
- Автобусно-пешеходные экскурсия по г. Тюмени «Черное золото Сибири», посещение нефтеполигона
- Посещение площадки СИБУР в г. Тобольске (кроме тура с датами 7-9 марта)
- Пешеходная экскурсия по территории Тобольского Кремля
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужиныдегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» - от 2900 руб. /чел. (бронируется при заказе тура)
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.