1 день

Обзорная экскурсия по Тюмени. Отправление в СПА-комплекс «эко-парк тайга»

Самостоятельное прибытие в отель.

Заказ трансфера за доп. плату.

Заселение в отель после 14:00

14:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

14:00-16:00 Обзорная экскурсия по Тюмени. Говорят: «Тюмень — столица деревень», но эти слова уже давно устарели.

Первый русский город Сибири, давно уже стал деловым центром Тюменской области, который несколько лет подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».

Во время экскурсии Вы узнаете историю основания первого русского города Сибири, его становления и превращения из «столицы деревень» в Нефтяную столицу России.

Увидите памятники сибирского деревянного зодчества, Мост Влюбленных, знаменитую четырёхуровневую набережную и множество других достопримечательностей, которыми гордится Тюмень.

16:00 Отправление в СПА-комплекс «эко-парк тайга». На территории г. Тюмени в середине прошлого столетия геологи искали нефть, но нашли минеральную воду, благодаря которой теперь Тюмень официально считается термальной столицей России.

16:40-18:40 Посещение акватермальной зоны загородного термального комплекса «эко-парк тайга».

Внимание! Для посещения источника при себе необходимо иметь купальные принадлежности и полотенце!

19:00 Отправление в отель.

19:40 Прибытие в отель. Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160