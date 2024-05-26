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раскрылся в абсолютно другом ракурсе! Поняла, что приедем с семьей туда еще раз, потому что многие достопримечательности и районы хочется изучить дополнительно. Посещение музея завода Автоваз - must see в Тольятти. Модели машин, которые вы там увидите резко меняет мнение об Автовазе и его потенциале. А любовь Евдокии к этому городу, его жителям и производству заставят посмотреть на эту часть России под другим углом. Выделила для себя этот город - как место для повторного посещения. Там еще много чего интересного и это наша семья будет изучать вместе с нашим гидом. Огромное спасибо за проведенное время! Экскурсию однозначно рекомендую к посещению!