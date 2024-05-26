Индивидуальные экскурсии в Тольятти с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Тольятти, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Тольятти
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Тольятти
Познакомиться с визитными карточками одного из крупнейших и интереснейших городов Самарской области
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Увидеть воплощение творческого замысла талантливых скульпторов и архитекторов
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волга и Жигули с обзорных площадок
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Рачейский бор и Каменный лабиринт
Индивидуальная
10 часов
Рачейский бор и Каменный лабиринт
Начало: Тольятти, бульвар Ленина, 1
Расписание: Всю неделю по календарю занятости на сайте
14 июня в 09:00
17 июня в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Тольятти архитектурный (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
Тольятти архитектурный (на вашем автомобиле)
Открыть неожиданный облик индустриального города
Начало: По месту вашего проживания
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
  • М
    Мария
    2 апреля 2024
    Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
    Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и знает о нем и окрестностях кажется, что все. Очень насыщенная экскурсия. Много показала, рассказали. Рекомнендую.
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
    Экскурсию проводила Евдокия. Великолепный рассказчик, экскурсовод и человек! Я не ожидала от Тольятти такого количества мест, которые стоит посетить. Город
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    раскрылся в абсолютно другом ракурсе! Поняла, что приедем с семьей туда еще раз, потому что многие достопримечательности и районы хочется изучить дополнительно. Посещение музея завода Автоваз - must see в Тольятти. Модели машин, которые вы там увидите резко меняет мнение об Автовазе и его потенциале. А любовь Евдокии к этому городу, его жителям и производству заставят посмотреть на эту часть России под другим углом. Выделила для себя этот город - как место для повторного посещения. Там еще много чего интересного и это наша семья будет изучать вместе с нашим гидом. Огромное спасибо за проведенное время! Экскурсию однозначно рекомендую к посещению!

  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Добро пожаловать в Тольятти
    Отличная экскурсия - информация интересная, гид очень увлечённая темой дама, много иллюстраций из личного опыта жизни в Тольятти. Нам очень понравилось и мы с подругой рекомендуем от всей души!
  • Л
    Лариса
    6 февраля 2024
    Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
    В Тольятти мы приехали из Самары на "ласточке" на один день. Наш гид Дарья встретила нас на станции Жигулевское море
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    на своей машине и предложила нам очень хорошо продуманную и хорошо организованную экскурсионную программу, включающую подробный обзор этого довольнопротяженного города с богатой историей, и что нас черезвычайно порадовало посещение замка Гаррибальди, Учитывая что на дворе было 5 февраля, и экскурсии в это время года практически не проводятся, это поездка для нас оказалась настоящим праздником! Огромная благодарность Дарье за доставленное удовольствие! Она настоящий профессионал в своем деле и патриот, горячо любящая свой родной город. Хочется еще раз побывать в этих интереснейших местах в другое время года весной или осенью.

  • Д
    Дмитрий
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Тольятти
    Огромная благодарность Ольге, за очень содержательную и познавательную экскурсию по Тольятти. Несмотря, но то, что город молодой, он богат историей и особенностями архитектуры, которыми Ольга делиться с увлечением и любовью к своему городу.
  • о
    оксана
    2 октября 2023
    Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
    Экскурсия началась точно по расписанию. Очень интересные места посетили. Многое не знали, хотя живём в городе 4 года. Подробный материал исторической направленности. Повезло с погодой. Объехали все, что запланировали. Отдельное спасибо водителю.
  • Н
    Наталья
    23 января 2023
    Добро пожаловать в Тольятти
    Что бы познакомиться с городом,мы с подругой, взяли двухчасовую экскурсию. Так случилось, что мы оказались в Тольятти зимой, да ещё
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    и время стыковалось только на вечер. Но наш гид,Ольга, настоящий профи в своем деле. Она рассказала историю становления города, его современную жизнь. Побывали у памятника Преданности. Конечно история появления памятника очень трогает за душу. И было видно что и Ольга очень преданна своему городу, любит его и частичку своей любви подарила нам. Спасибо ей огромное. Рекомендую и экскурсию и гида.

    Что бы познакомиться с городом,мы с подругой, взяли двухчасовую экскурсию. Так случилось, что мы оказались в

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
  2. Добро пожаловать в Тольятти
  3. Из Тольятти - в замок Гарибальди
  4. Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
  5. Волга и Жигули с обзорных площадок
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июне 2024
Сейчас в Тольятти в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 500 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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