В ходе экскурсии вся история города будет как на ладони, поймем куда исчез Ставрополь и появился Тольятти, за счет чего городок с 6 тыс жителей стал самым крупным не губернским городом России, поговорим о знаменитостях, приложивших руку к развитию города. - Потерянный Ставрополь:

где стоял город до затопления и как читать его следы сегодня - Авто

ВАЗ как космический проект: почему Тольятти строили как город будущего - Тайные точки: от “зашифрованных” дворовых арт-объектов до видовых площадок