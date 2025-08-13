Описание экскурсии
В ходе экскурсии вся история города будет как на ладони, поймем куда исчез Ставрополь и появился Тольятти, за счет чего городок с 6 тыс жителей стал самым крупным не губернским городом России, поговорим о знаменитостях, приложивших руку к развитию города. - Потерянный Ставрополь:
где стоял город до затопления и как читать его следы сегодня - Авто
ВАЗ как космический проект: почему Тольятти строили как город будущего - Тайные точки: от “зашифрованных” дворовых арт-объектов до видовых площадок
Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии по согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник ВН Татищеву
- Воскресенский мужской монастырь
- Центральная площадь
- Здание Заводоуправления и испытательный трек
- Поволжский Православный институт
- Свято-Преображенский собор
- КЦ Автоград
- Парк Победы
- ДС Волгарь
- Стела-панно «Радость труда» и памятник Пальмиро Тольятти
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ Парк-хаус, Автозаводское шоссе, 6
Завершение: Стела-панно «Радость труда»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии по согласованию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
В
Владимир
13 авг 2025
Экскурсия понравилась. Посмотрели практически всё запланированное нами. Отдельно посетим музей АвтоВАЗа. Экскурсовод Анна очень приятная женщина. Везде нас провезла на своём личном авто, очень много и интересно рассказала, ответила на всё интересующие нас вопросы. Очень квалифицированный специалист, интересный рассказчик, любящий и знающий свой город человек. Мы бы порекомендовали эту экскурсию и именно с этим экскурсоводом другим.
Е
Екатерина
10 авг 2025
Спасибо Анне за экскурсию. Очень было интересно и познавательно. Много разных мест посетили, узнали очень многое о нашем городе Тольятти. Анна прекрасный, доброжелательный человек, знающий свое дело. Все прошло замечательно.
Рекомендуем эту экскурсию. Бронируйте, не пожалеете!
