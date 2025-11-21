Мои заказы

Обзорная экскурсия по Тольятти

Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
Мы охватим главные эпохи города — от первых улочек до крупных индустриальных символов.

Вы узнаете, почему на месте Ставрополя возник Тольятти, за счёт чего городок с населением в шесть тысяч человек стал крупнейшим негубернским в России и какие известные личности приложили руку к его развитию. После такого первого знакомства вам точно захочется сюда вернуться!
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • набережные Тольятти — такие разные и каждая о своей эпохе.
  • дома, перенесённые из старого Ставрополя и получившие новую жизнь.
  • Автозаводский район — миниатюрную модель идеального советского города.
  • святыни — прошлое, настоящее и будущее духовной жизни Тольятти.
  • тайные точки — от «зашифрованных» дворовых арт-объектов до видовых площадок.

И услышите:

  • где стоял город до затопления и как читать его следы сегодня.
  • почему Тольятти строили как город будущего.
  • какие секреты хранят Жигулёвские горы.
  • кто вершил судьбу города — от Василия Никитича Татищева до наших современников.
  • как промышленность стала основой развития края.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Haval Jolion 2023 г. в. с кондиционером и подогревом сидений.
  • Маршрут экскурсии гибкий — я подстрою программу под ваши интересы.

Ответы на вопросы

Анна
Анна — ваш гид в Тольятти
Приветствую вас, дорогой путешественник, а может быть, и житель Тольятти, желающий ближе познакомиться с историей и самыми прекрасными местами нашего города и окрестностей! Меня зовут Анна, я — историк, краевед, преподаватель
и вдохновенный гид по Тольятти и Самарскому краю. Для меня история — это не просто даты и факты, а живая ткань, сплетённая из судеб, архитектуры, легенд и природных красот. Я гедонист в хорошем смысле этого слова: ценю эстетику городских пейзажей, с уважением отношусь к винтажу и старине, восхищаюсь величием волжских просторов. С 2015 года я совмещала еще и работу в туризме, исследуя самые интересные уголки региона и делясь этими открытиями с гостями. Я много путешествую и сама точно знаю, что вызовет ваше восхищение и желание вернуться в наш край вновь для новых открытий. Буду рада стать вашим проводником в увлекательном путешествии по Тольятти и его окрестностям!

Отзывы и рейтинг

Н
Наталия
21 ноя 2025
Огромное спасибо Анне за насыщенную экскурсию. Чувствуется любовь к своей работе и гордость за родной город! Анна интересно рассказывает, отвечает на вопросы, учитывает нюансы передвижения по городу и пожелания (разумные) туристов. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Большое спасибо Анне за замечательную экскурсию по Тольятти.
Андрей
Андрей
2 окт 2025
Любящий город, край и свою работу экскурсовод. Очень лёгкая и приятная в общении.
Быстро и содержательно отвечает на вопросы, выходящие за рамки программы.
Маршрут и повествование адаптируется в соответствии с пожеланиями заказчика.
Большое спасибо!
Антонина
Антонина
18 сен 2025
Экскурсия превзошла все ожидания, мы столько интересного узнали о городе. Анна суперпрофессионал, у нас есть с чем сравнить, ответила на все вопросы, дала много интересных и нужных советов. Однозначно, рекомендую. Ещё вернёмся.

