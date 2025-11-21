читать дальше

и вдохновенный гид по Тольятти и Самарскому краю. Для меня история — это не просто даты и факты, а живая ткань, сплетённая из судеб, архитектуры, легенд и природных красот. Я гедонист в хорошем смысле этого слова: ценю эстетику городских пейзажей, с уважением отношусь к винтажу и старине, восхищаюсь величием волжских просторов. С 2015 года я совмещала еще и работу в туризме, исследуя самые интересные уголки региона и делясь этими открытиями с гостями. Я много путешествую и сама точно знаю, что вызовет ваше восхищение и желание вернуться в наш край вновь для новых открытий. Буду рада стать вашим проводником в увлекательном путешествии по Тольятти и его окрестностям!