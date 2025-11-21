Мы охватим главные эпохи города — от первых улочек до крупных индустриальных символов.
Вы узнаете, почему на месте Ставрополя возник Тольятти, за счёт чего городок с населением в шесть тысяч человек стал крупнейшим негубернским в России и какие известные личности приложили руку к его развитию. После такого первого знакомства вам точно захочется сюда вернуться!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- набережные Тольятти — такие разные и каждая о своей эпохе.
- дома, перенесённые из старого Ставрополя и получившие новую жизнь.
- Автозаводский район — миниатюрную модель идеального советского города.
- святыни — прошлое, настоящее и будущее духовной жизни Тольятти.
- тайные точки — от «зашифрованных» дворовых арт-объектов до видовых площадок.
И услышите:
- где стоял город до затопления и как читать его следы сегодня.
- почему Тольятти строили как город будущего.
- какие секреты хранят Жигулёвские горы.
- кто вершил судьбу города — от Василия Никитича Татищева до наших современников.
- как промышленность стала основой развития края.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Haval Jolion 2023 г. в. с кондиционером и подогревом сидений.
- Маршрут экскурсии гибкий — я подстрою программу под ваши интересы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тольятти
Приветствую вас, дорогой путешественник, а может быть, и житель Тольятти, желающий ближе познакомиться с историей и самыми прекрасными местами нашего города и окрестностей! Меня зовут Анна, я — историк, краевед, преподаватель
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
21 ноя 2025
Огромное спасибо Анне за насыщенную экскурсию. Чувствуется любовь к своей работе и гордость за родной город! Анна интересно рассказывает, отвечает на вопросы, учитывает нюансы передвижения по городу и пожелания (разумные) туристов. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Большое спасибо Анне за замечательную экскурсию по Тольятти.
Андрей
2 окт 2025
Любящий город, край и свою работу экскурсовод. Очень лёгкая и приятная в общении.
Быстро и содержательно отвечает на вопросы, выходящие за рамки программы.
Маршрут и повествование адаптируется в соответствии с пожеланиями заказчика.
Большое спасибо!
Антонина
18 сен 2025
Экскурсия превзошла все ожидания, мы столько интересного узнали о городе. Анна суперпрофессионал, у нас есть с чем сравнить, ответила на все вопросы, дала много интересных и нужных советов. Однозначно, рекомендую. Ещё вернёмся.
