Групповые экскурсии Торжка

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Торжке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
На автобусе
34 отзыва
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Трансфер для группы в Торжок: экскурсия с золотым шитьем и историей
Погрузитесь в историю Торжка, встреча в Твери, комфортная группа, профессиональные гиды и уникальные достопримечательности
Начало: Г. Тверь, Привокзальная площадь, Коминтерна, 18
Расписание: Каждую субботу с 09:45, в остальные дни - по запросу, для групп
21 дек в 09:45
3 янв в 09:45
3 500 за человека
Лучший тур по Торжку
На автобусе
2 отзыва
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший тур по Торжку: история, культура и гастрономия
Откройте тайны Торжка: от золотого шитья до легендарных пожарских котлет в однодневной увлекательной экскурсии
Начало: Калининское шоссе, 12, музей «Золотного шитья»
Расписание: Каждую субботу с 10:45, в остальные дни - по запросу, для групп
3 янв в 10:45
5 янв в 10:45
3 000 за человека
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Завораживающие виды Торжка
Погрузитесь в атмосферу Торжка, изучая его знаковые места и секретные локации. Откройте для себя город с уникальной историей и панорамами
Начало: На ул. Дзержинского
1 янв в 12:00
2 янв в 09:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 сентября 2024
    ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
    Отлично все организовано, всем рекомендую.
  • Е
    Евгения
    5 августа 2024
    ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
    Тур оправдывает свое название - перезагрузка! Насыщенная интересная программа полностью погружает в визуальные, атмосферные красоты Торжка! Обед сытный, вкусный и познавательный! Спасибо за положительные впечатления!
  • Б
    Бэлла
    11 мая 2024
    Лучший тур по Торжку
    От экскурсии осталось очень хорошее впечатление. Экскурсию по городу проводила гид Оксана, которая очень интересно и занимательно рассказывала об основных
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    достопримечательностях и важных событиях в истории города. Также мы побывали в музее золотного шитья и доме пояса, где нам рассказали об истории золотного шитья в Торжке, истории поясов как предмета одежды. Было очень интересно узнать о существовании такого занятия и вида искусства, как золотное шитья. В тур также был включен матер-класс по золотному шитью, где нам показали простые приемы шитья, и мы своими руками вышили дорогу из Москвы в Санкт-Петербург. Помимо этого, нас очень вкусно покормили в кафе "Лира" и показали мастер-класс по приготовлению знаменитых пожарских котлет, а встречала нас и рассказывала обо всем хозяйка в образе Дарьи Пожарской, автора рецепта пожарских котлет. Подводя итог, экскурсия была организована на высоком уровне, мы очень рады, что выбрали ее, а не отправились осматривать город самостоятельно. Если собираетесь побывать в Торжке, рекомендуем купить данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
  2. Лучший тур по Торжку
  3. Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2024
Сейчас в Торжке в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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