8 часов
Групповая
до 15 чел.
Трансфер для группы в Торжок: экскурсия с золотым шитьем и историей
Погрузитесь в историю Торжка, встреча в Твери, комфортная группа, профессиональные гиды и уникальные достопримечательности
Начало: Г. Тверь, Привокзальная площадь, Коминтерна, 18
Расписание: Каждую субботу с 09:45, в остальные дни - по запросу, для групп
21 дек в 09:45
3 янв в 09:45
3 500₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший тур по Торжку: история, культура и гастрономия
Откройте тайны Торжка: от золотого шитья до легендарных пожарских котлет в однодневной увлекательной экскурсии
Начало: Калининское шоссе, 12, музей «Золотного шитья»
Расписание: Каждую субботу с 10:45, в остальные дни - по запросу, для групп
3 янв в 10:45
5 янв в 10:45
3 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Завораживающие виды Торжка
Погрузитесь в атмосферу Торжка, изучая его знаковые места и секретные локации. Откройте для себя город с уникальной историей и панорамами
Начало: На ул. Дзержинского
1 янв в 12:00
2 янв в 09:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 сентября 2024ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)Отлично все организовано, всем рекомендую.
- ЕЕвгения5 августа 2024ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)Тур оправдывает свое название - перезагрузка! Насыщенная интересная программа полностью погружает в визуальные, атмосферные красоты Торжка! Обед сытный, вкусный и познавательный! Спасибо за положительные впечатления!
- ББэлла11 мая 2024Лучший тур по ТоржкуОт экскурсии осталось очень хорошее впечатление. Экскурсию по городу проводила гид Оксана, которая очень интересно и занимательно рассказывала об основных
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Групповые»
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