Торжок - небольшой город с интересной историей

Торжок - маленький провинциальный город, который возник на берегах реки Тверцы,

Индивидуально
для 30 чел.
Торжок – маленький провинциальный город, который возник на берегах реки Тверцы, в юго-восточной части Новгородской республики в Средние века.

Это сегодня он маленький, тихий, провинциальный городок, а когда-то это важный военно-стратегический и торговый пункт новгородских земель!
Торжок - небольшой город с интересной историей
Торжок - небольшой город с интересной историей
Торжок - небольшой город с интересной историей
Торжок - небольшой город с интересной историей

Что вы можете увидеть 🤩

  • Центр города
  • Новоторжский Кремль
  • Борисоглебский монастырь
  • Церковь Тихвинской иконы Божией Матери (Старо-Вознесенская церковь)
  • Спасо-Преображенский собор
  • Гостиница Пожарских
  • Путевой дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Торжок – маленький провинциальный город, который возник на берегах реки Тверцы, в юго-восточной части Новгородской республики в Средние века. Это сегодня он маленький, тихий, провинциальный городок, а когда-то это важный военно-стратегический и торговый пункт новгородских земель!
В этом небольшом городе перед Вами предстанет большое количество интереснейших исторических достопримечательностей. Проходя по улицам современного Торжка, некоторые люди не подозревают, что когда-то в городе был княжеский терем, защитные стены и сторожевые башни, пристани на реке Тверце.
В ходе экскурсии Вы узнаете историю Новоторжского кремля, который часто становился ареной военных сражений в Средние века. Я познакомлю Вас с Борисоглебским монастырём – одной из главных достопримечательностей Тверской области. Ваше знакомство с городом дополнит рассказ о деревянной Тихвинской церкви. На экскурсии обязательно узнаете об интересных археологических находках в Торжке.
Организационные детали
  • Экскурсия осуществляется пешком, либо на автомобиле заказчика.
  • Продолжительность пешеходной экскурсии – 2,5 часа.
  • Продолжительность автомобильной (автобусной) экскурсии – 1,5-2 часа.
  • Рекомендую приберечь отдельную денежную сумму на покупку сувениров на протяжении экскурсионного маршрута.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Транспорт
  • Входной билет на территорию музейного отдела «Новоторжский кремль» (50 руб. /чел. детям до 16 лет – вход бесплатный). Оплата производится отдельно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Улица Дзержинского, 48, Торжок
Когда и сколько длится
Когда: В любой день с 9:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 47 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день с 9:00 до 16:00

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