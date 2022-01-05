Что вы можете увидеть 🤩

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери (Старо-Вознесенская церковь)
Спасо-Преображенский собор
Гостиница Пожарских
Путевой дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Торжок – маленький провинциальный город, который возник на берегах реки Тверцы, в юго-восточной части Новгородской республики в Средние века. Это сегодня он маленький, тихий, провинциальный городок, а когда-то это важный военно-стратегический и торговый пункт новгородских земель!
В этом небольшом городе перед Вами предстанет большое количество интереснейших исторических достопримечательностей. Проходя по улицам современного Торжка, некоторые люди не подозревают, что когда-то в городе был княжеский терем, защитные стены и сторожевые башни, пристани на реке Тверце.
В ходе экскурсии Вы узнаете историю Новоторжского кремля, который часто становился ареной военных сражений в Средние века. Я познакомлю Вас с Борисоглебским монастырём – одной из главных достопримечательностей Тверской области. Ваше знакомство с городом дополнит рассказ о деревянной Тихвинской церкви. На экскурсии обязательно узнаете об интересных археологических находках в Торжке.
Организационные детали
Экскурсия осуществляется пешком, либо на автомобиле заказчика.
Рекомендую приберечь отдельную денежную сумму на покупку сувениров на протяжении экскурсионного маршрута.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
Транспорт
Входной билет на территорию музейного отдела «Новоторжский кремль» (50 руб. /чел. детям до 16 лет – вход бесплатный). Оплата производится отдельно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Улица Дзержинского, 48, Торжок
Когда и сколько длится
Когда: В любой день с 9:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 47 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любой день с 9:00 до 16:00
Andrey I.
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