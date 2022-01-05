Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Торжок – маленький провинциальный город, который возник на берегах реки Тверцы, в юго-восточной части Новгородской республики в Средние века. Это сегодня он маленький, тихий, провинциальный городок, а когда-то это важный военно-стратегический и торговый пункт новгородских земель!

В этом небольшом городе перед Вами предстанет большое количество интереснейших исторических достопримечательностей. Проходя по улицам современного Торжка, некоторые люди не подозревают, что когда-то в городе был княжеский терем, защитные стены и сторожевые башни, пристани на реке Тверце.

В ходе экскурсии Вы узнаете историю Новоторжского кремля, который часто становился ареной военных сражений в Средние века. Я познакомлю Вас с Борисоглебским монастырём – одной из главных достопримечательностей Тверской области. Ваше знакомство с городом дополнит рассказ о деревянной Тихвинской церкви. На экскурсии обязательно узнаете об интересных археологических находках в Торжке.

Организационные детали