Торжок: красота древнего города

Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с профессиональным гидом

Торжок — маленький уютный городок, притягивающий путешественников самобытной архитектурой и необычным ландшафтом.

Вместе мы исследуем его старинные улицы и площади, полюбуемся церквями и монастырям.

Отыщем интересные здания и представим, как выглядели несколько столетий назад Торговые ряды.
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города

Что вас ожидает

Уютный Торжок

Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы. Погуляем по живописному бульвару, послушаем колоритную речь горожан и насладимся местной идиллической атмосферой. Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды. А также старейшую православную обитель Центральной России — Новоторжский Борисоглебский монастырь.

Путешествие во времени

Торжок — хранитель тысячелетней истории. Я расскажу, какие события в нем происходили на протяжении столетий, какие знаменитые люди бывали и что отличает его от других городов страны. Расшифрую особенности местной архитектуры и поясню, кто такие новоторы, каковы их обычаи и нравы. Поделюсь интересными фактами о домашней жизни купечества и раскрою, как здесь построили церковь без единого гвоздя.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я профессиональный гид с историческим образованием. Провожу экскурсии по Торжку и окрестностям более 18 лет. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. Для меня важно не только рассказать о городе, но и передать его настроение, влюбить в него. С нетерпением жду нашей встречи.
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