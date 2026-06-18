Торжок - это город, который пленяет своей историей и архитектурой. Здесь можно прогуляться по бывшей Климентовской улице, где жили купцы, и насладиться местной атмосферой. Посетители увидят деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и знаменитые Торговые ряды. Не упустите шанс посетить Новоторжский Борисоглебский монастырь - старейшую православную обитель Центральной России. Экскурсия раскроет тайны прошлого и познакомит с жизнью новоторов

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уютный Торжок

Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы. Погуляем по живописному бульвару, послушаем колоритную речь горожан и насладимся местной идиллической атмосферой. Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды. А также старейшую православную обитель Центральной России — Новоторжский Борисоглебский монастырь.

Путешествие во времени

Торжок — хранитель тысячелетней истории. Я расскажу, какие события происходили в нем на протяжении столетий, какие знаменитые люди бывали и что отличает его от других городов страны. Расшифрую особенности местной архитектуры и поясню, кто такие новоторы, каковы их обычаи и нравы. Поделюсь интересными фактами о домашней жизни купечества и раскрою, как здесь построили церковь без единого гвоздя.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте).