Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы. Погуляем по живописному бульвару, послушаем колоритную речь горожан и насладимся местной идиллической атмосферой. Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды. А также старейшую православную обитель Центральной России — Новоторжский Борисоглебский монастырь.
Путешествие во времени
Торжок — хранитель тысячелетней истории. Я расскажу, какие события происходили в нем на протяжении столетий, какие знаменитые люди бывали и что отличает его от других городов страны. Расшифрую особенности местной архитектуры и поясню, кто такие новоторы, каковы их обычаи и нравы. Поделюсь интересными фактами о домашней жизни купечества и раскрою, как здесь построили церковь без единого гвоздя.
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1070 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я профессиональный гид с историческим образованием и лицензией гида-экскурсовода Министерства туризма Тверской области. Провожу экскурсии по Торжку и окрестностям более 18 лет. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. Для меня важно не только рассказать о городе, но и передать его настроение, влюбить в него. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Были компанией из 3 человек на экскурсии со Светланой 13 июня. Нам всем очень понравилось! Светлана- великолепный рассказчик, с действительно глубокими знаниями и при этом с чувством юмора. Экскурсия-прогулка получилось очень читать дальшеуменьшить
живой и захватывающей. Мы даже не подозревали, сколько всего таит в себе этот небольшой городок. Хотим теперь вернуться еще как можно скорее и посетить места вокруг Торжка, про которые узнали на экскурсии. Всем от души рекомендую Светлану!
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Ю
Юлия
Очень интересная и познавательная была экскурсия по городу. Экскурсовод с большим опытом и очень любит свой город. Рекомендуем
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Е
Елена
Замечательная экскурсия! Светлана - высококлассный специалист! Красивая, грамотная речь, терпеливость, такт. Дает о себе знать ее образование историка, работа в музее, с историческими документами. Рассказ очень содержательный, подкрепляется старыми фотографиями, читать дальшеуменьшить
продуманный, логически выстроенный маршрут. Мы все почувствовали её любовь к своему городу, боль за недостаточное внимание к его состоянию. Действительно, города с ТАКИМ историческим прошлым и природно-ландшафтным потенциалом достойны бОльшего! Спасибо большое!!! Рекомендуем!!!
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И
Ирина
Всем рекомендую ознакомительную экскурсию по городу Торжок с гидом Светланой, 2,5 часа пролетели незаметно, мы все остались довольны
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И
Инесса
Спасибо большое за экскурсию. Светлана отлично её провела и подала информацию для детей. Влюбились в Торжок, масса впечатлений!
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Л
Лидия
Великолепный экскурсовод, прекрасно знающий историю и свое дело. Было очень интересно. Спасибо
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