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размеренная, душевная. Продумано все до мелочей, от бутылочки воды и салфеток в комфортабельном автобусе, до содержательной прогулки по гостепреимному городу, стоящему на пути царской дороге из Петербурга в Москву. Остались не только вдохновленными красотой Торжка, его талантами, но и вкусно поели))), что немаловажно. Еще раз спасибо Юлии, за то, что своим профессионализмом оставила приятное впечатление от ее родного города. Кто хочет отдохнуть душой, познакомиться с городом на Тверце советую совершить эту экскурсию. Не пожалеете, привезете массу красивейших фотографий и впечатлений на всю жизнь.