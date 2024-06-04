Обзорные и познавательные экскурсии Торжка

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Торжке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Торжок за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
В тренде
Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии
Начало: Ул. Дзержинского, 48
«А главное — поймете, как жил и развивался один из древнейших городов России, услышав истории о памятниках разных эпох: Новоторжском кремле, редких кварталах 18-19 вв»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
250 отзывов
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
«А еще познакомитесь с историей княжны Иулиании Новоторжской, по накалу эмоций равной шекспировским трагедиям»
Завтра в 09:30
17 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Торжок сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
«Раскроете, почему местных жителей называют «новоторами», и познакомитесь с «гением вкуса»»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Торжок
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
«А также познакомитесь с советским наследием — камнем с письмом в будущее и видоизмененным памятником Ленину»
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400 за всё до 10 чел.
Торжок: красота древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Торжок: красота древнего города - индивидуальная экскурсия
Торжок - маленький городок с богатой историей. Прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся церквями и монастырями, узнаем о жизни купечества
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
«Позже познакомитесь с одной из немногих хорошо сохранившихся деревянных церквей клетского типа — храмом Тихвинской иконы Божией Матери, расположившимся на высоком берегу реки Тверцы»
10 июня в 14:00
13 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Торжок: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.
Торжок: по старинным улочкам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
«И познакомитесь с историей православия на тверской земле»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
«А также познакомитесь с древним промыслом торжокских золотошвей и продегустируете главный гастрономический бренд города — любимые Пушкиным пожарские котлеты»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
25 отзывов
Популярное предложение
Трансфер для группы в Торжок: экскурсия с золотым шитьем и историей
Погрузитесь в историю Торжка, встреча в Твери, комфортная группа, профессиональные гиды и уникальные достопримечательности
Начало: Г. Тверь, Привокзальная площадь, Коминтерна, 18
Расписание: Каждую субботу с 09:45, в остальные дни - по запросу, для групп
29 июня в 09:45
6 июля в 09:45
3 500 за человека
Лучший тур по Торжку
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
Лучший тур по Торжку: история, культура и гастрономия
Откройте тайны Торжка: от золотого шитья до легендарных пожарских котлет в однодневной увлекательной экскурсии
Начало: Калининское шоссе, 12, музей «Золотного шитья»
«Тематическая обзорная экскурсия по городу Увлекательный маршрут по Торжку погрузит Вас в историю легендарного города»
Расписание: Каждую субботу с 10:45, в остальные дни - по запросу, для групп
29 июня в 10:45
3 000 за человека
Торжок: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Торжок: историческое путешествие по старинным улицам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, узнайте его историю и культуру, посетив главные достопримечательности
Начало: Старицкая, 7
«Раскроете, почему местных жителей называют «новоторами», и познакомитесь с «гением вкуса»»
Расписание: понедельник, воскресенье
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 9 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Торжку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Торжку
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной России, исследуя древние улицы и здания Торжка в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте туриста
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Торжку: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Торжка, посетив его древние храмы и монастырские комплексы, пройдитесь по историческим улочкам и набережной
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Могу советовать и вам! Георгий - человек-энтузиаст, знает город и его историю отлично. Уверена, ответит на любой вопрос! На прогулку по Торжку обуйте кроссовки-не благодарите))
  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Влюбиться в Торжок за 3 часа
    на одном дыхании, легко, интересно
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Большое спасибо Георгию за увлекательную экскурсию! Не заметили, как пролетело время. Понравилось все: подача материала, маршрут, готовность ответить на любые вопросы. Видно, что экскурсовод любит город и отлично знает его историю.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    нашим гидом был Георгий, нам понравился. молодой, энергичный, образованный. любящий свой город. Рекомендуем:)
  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Влюбиться в Торжок за 3 часа
    Потрясающая экскурсия от Михаила. Редкое умение подавать материал интересно, доступно, «не избито» и показывать город с самых красивых ракурсов. Потрясающая
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    эрудиция гида дает возможность задавать ему вопросы не по теме и слышать развернутые и содержательные ответы. Влюбились в Торжок и будем обязательно рекомендовать друзьям! Топ!

  • Р
    Роза
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
  • В
    Валерия
    26 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
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    профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать!

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
    25 мая 2024 года прошло замечательно благодаря компании Спутник и лично гиду Юлии Тассо. Экскурсия по г. Торжок прошла на 200%,
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    размеренная, душевная. Продумано все до мелочей, от бутылочки воды и салфеток в комфортабельном автобусе, до содержательной прогулки по гостепреимному городу, стоящему на пути царской дороге из Петербурга в Москву. Остались не только вдохновленными красотой Торжка, его талантами, но и вкусно поели))), что немаловажно. Еще раз спасибо Юлии, за то, что своим профессионализмом оставила приятное впечатление от ее родного города. Кто хочет отдохнуть душой, познакомиться с городом на Тверце советую совершить эту экскурсию. Не пожалеете, привезете массу красивейших фотографий и впечатлений на всю жизнь.

  • Л
    Лейла
    23 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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  3. Торжок сквозь века
  4. Торжок: прогулка по старинным улицам
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Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 686 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Торжка нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Торжке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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