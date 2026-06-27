7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Добро пожаловать в Торжок», которая позволит вам увидеть город под совершенно новым углом.Забудьте о скучных датах и фамилиях - наша экскурсия наполнена живыми рассказами, легендами

и интересными фактами о Торжке. Вас ждет знакомство с площадью 9 января, где начнется ваше путешествие в прошлое города, открытие тайн Борисоглебского монастыря, осмотр уникальной Старовознесенской церкви, известной своей архитектурой без единого гвоздя, и многое другое. Площадь революции откроет перед вами страницы советской истории Торжка. Эта экскурсия подойдет всем, кто хочет глубже понять и почувствовать дух тысячелетнего города, его культуру и традиции. Организационные моменты подчеркивают важность комфорта: рекомендуем одеться теплее и выбрать удобный способ перемещения по городу. Это позволит вам максимально погрузиться в атмосферу экскурсии и получить незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Торжка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками по городу без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Торжок: туристов меньше, а природа радует яркими красками. Зимой и в начале весны, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но город всё равно остаётся привлекательным для любителей истории и архитектуры.

Сейчас август — это идеальное время.