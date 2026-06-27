7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Добро пожаловать в Торжок», которая позволит вам увидеть город под совершенно новым углом.
Забудьте о скучных датах и фамилиях - наша экскурсия наполнена живыми рассказами, легендами
Забудьте о скучных датах и фамилиях - наша экскурсия наполнена живыми рассказами, легендами
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Увлекательные истории и легенды
- 🏛 Посещение исторических памятников
- 🌳 Прогулки по живописным местам
- 🚗 Возможность использовать личный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 📸 Отличные фотомоменты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Торжка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками по городу без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Торжок: туристов меньше, а природа радует яркими красками. Зимой и в начале весны, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но город всё равно остаётся привлекательным для любителей истории и архитектуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь 9 января
- Борисоглебский монастырь
- Старовознесенская церковь
- Площадь революции
- Путевой дворец
- Пожарская гостиница
- Дом Городничего
- Здание присутственных мест
Описание экскурсии
Торжок сквозь столетия
Вы увидите все главные достопримечательности Торжка и узнаете о них занимательные истории. В программе экскурсии:
- Площадь 9 января — на ней вы услышите рассказ о Магистрате, торговых рядах, Крестовоздвиженской часовне, реке Тверце, женском Воскресенском монастыре и найденных неподалеку берестяных грамотах.
- Борисоглебский монастырь — я покажу входящие в него главный храм, надвратную церковь, настоятельский корпус, братские кельи, Введенскую церковь и фундамент предела к старому храму 12 века.
- Старовознесенская церковь — вы узнаете, почему местные называют ее «деревянная церковь без единого гвоздя».
- Площадь революции (Дворцовая) — здесь вы увидите Путевой дворец для Екатерины II, Пожарскую гостиницу, дом Городничего и здание присутственных мест. А также познакомитесь с советским наследием — камнем с письмом в будущее и видоизмененным памятником Ленину.
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам. Я смогу доказать, что история тысячелетнего города может быть интересна любой возрастной категории.
Организационные детали
- Одевайтесь теплее. Торжок стоит на холмах, поэтому ветра у нас частые и сильные.
- Перемещаться на экскурсии будет удобнее на вашем личном транспорте, так как это позволит нам уделить каждой точке больше внимания. Пешая экскурсия также возможна, но она занимает больше времени и проходит с доплатой 500 рублей.
- Если группа больше 6-ти человек — доплата 500 руб. за человека
- В Торжке есть возможность подняться на самую высокую точку города — 250 руб. с человека, дети до 7 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1977 туристов
Здравствуйте. Я с удовольствием познакомлю Вас с Торжком, городом, в котором я родился и живу. Моя экскурсия откроет для Вас не только богатую историю города, но и Торжок археологический, удивительные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 134 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
В отзывах прочитал, что Игорь - археолог, поэтому остановил свой выбор на нём.
Игорь - прекрасный рассказчик, его профессия даёт ему дополнительные факты и возможности, что крайне интересно. При этом ненужная
Игорь - прекрасный рассказчик, его профессия даёт ему дополнительные факты и возможности, что крайне интересно. При этом ненужная
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При выборе гила решающим фактором был фокус на археологию. Игорь - как археолог - рассказал то, о чем не услышишь от просто экскурсовода. Смог создать во время прогулки дружескую, непринужденную атмосферу. Будучи жителем Торжка, поделился своими личными впечатлениями от города и воспоминаниями о прошлом Торжка. Очень рекомендуем! гид замечательный!
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В
спасибо огромное нашему экскурсоводу Игорю! Было очень интересно, весело. Город оставил о себе самые лучшие впечатления именно благодаря экскурсии.
+1
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Т
Здравствуйте!
Наша группа была из 9 человек от 19 до 70 лет. Все остались под приятным впечатлением от города, от истории, от гида Игоря и от того, как преподнесена информация. Легко, с чувством юмора, ёмко, с "нотками" археологии.
Всё прекрасно и очень ветрено)
Спасибо за знакомство с Торжком! ❤️
Наша группа была из 9 человек от 19 до 70 лет. Все остались под приятным впечатлением от города, от истории, от гида Игоря и от того, как преподнесена информация. Легко, с чувством юмора, ёмко, с "нотками" археологии.
Всё прекрасно и очень ветрено)
Спасибо за знакомство с Торжком! ❤️
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Е
Кто еще сомневается ехать ли в Торжок, однозначно Да!
Спасибо Игорю (нашему экскурсоводу - археологу) за грамотно построенный рассказ от древности до наших дней. Мы путешествовали семьей (дети 17 и 13 лет) и бабушками (маршрут был скорректирован для 76-летнего возраста). Все в полном восторге.
Бронируйте эту экскурсию и наслаждайтесь!
Спасибо Игорю (нашему экскурсоводу - археологу) за грамотно построенный рассказ от древности до наших дней. Мы путешествовали семьей (дети 17 и 13 лет) и бабушками (маршрут был скорректирован для 76-летнего возраста). Все в полном восторге.
Бронируйте эту экскурсию и наслаждайтесь!
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О
Выбор гида был определен его прямой причастностью к археологии. Важно было заинтересовать одновременно младшешкольника и студента (взрослые и так заинтересованы😉). У Игоря получилось!
Что хочется отметить. У Игоря грамотная речь, хорошо поставлен голос. Нет спокойно-равнодушного повествования, как часто встречается у экскурсоводов. Мы получили ответы на все заданные вопросы.
Дети под впечатлением! Взрослые довольны.
Что хочется отметить. У Игоря грамотная речь, хорошо поставлен голос. Нет спокойно-равнодушного повествования, как часто встречается у экскурсоводов. Мы получили ответы на все заданные вопросы.
Дети под впечатлением! Взрослые довольны.
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