7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Торжок сквозь столетия

Вы увидите все главные достопримечательности Торжка и узнаете о них занимательные истории. В программе экскурсии:

Площадь 9 января — на ней вы услышите рассказ о Магистрате, торговых рядах, Крестовоздвиженской часовне, реке Тверце, женском Воскресенском монастыре и найденных неподалеку берестяных грамотах.

— на ней вы услышите рассказ о Магистрате, торговых рядах, Крестовоздвиженской часовне, реке Тверце, женском Воскресенском монастыре и найденных неподалеку берестяных грамотах. Борисоглебский монастырь — я покажу входящие в него главный храм, надвратную церковь, настоятельский корпус, братские кельи, Введенскую церковь и фундамент предела к старому храму 12 века.

— я покажу входящие в него главный храм, надвратную церковь, настоятельский корпус, братские кельи, Введенскую церковь и фундамент предела к старому храму 12 века. Старовознесенская церковь — вы узнаете, почему местные называют ее «деревянная церковь без единого гвоздя».

— вы узнаете, почему местные называют ее «деревянная церковь без единого гвоздя». Площадь революции (Дворцовая) — здесь вы увидите Путевой дворец для Екатерины II, Пожарскую гостиницу, дом Городничего и здание присутственных мест. А также познакомитесь с советским наследием — камнем с письмом в будущее и видоизмененным памятником Ленину.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам. Я смогу доказать, что история тысячелетнего города может быть интересна любой возрастной категории.