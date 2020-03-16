7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать древний город на обзорной экскурсии

Игорь
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Игорь – ваш гид
Я помогу понять Торжок через эмоции, а не серые факты, фамилии и даты, которые тут же забываются.

Вас ждут местные легенды разных веков, байки, интересные события и современная жизнь города.

А также старинные площади, монастыри, дворцы, торговые ряды и другие удивительные места.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на площади 9 января
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!

Что вас ожидает

Торжок сквозь столетия
Вы увидите все главные достопримечательности Торжка и узнаете о них занимательные истории. В программе экскурсии:

  • Площадь 9 января — на ней вы услышите рассказ о Магистрате, торговых рядах, Крестовоздвиженской часовне, реке Тверце, женском Воскресенском монастыре и найденных неподалеку берестяных грамотах.
  • Борисоглебский монастырь — я покажу входящие в него главный храм, надвратную церковь, настоятельский корпус, братские кельи, Введенскую церковь и фундамент предела к старому храму 12 века.
  • Старовознесенская церковь — вы узнаете, почему местные называют ее «деревянная церковь без единого гвоздя».
  • Площадь революции (Дворцовая) — здесь вы увидите Путевой дворец для Екатерины II, Пожарскую гостиницу, дом Городничего и здание присутственных мест. А также познакомитесь с советским наследием — камнем с письмом в будущее и видоизмененным памятником Ленину.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам. Я смогу доказать, что история тысячелетнего города может быть интересна любой возрастной категории.

Организационные детали

  • Одевайтесь теплее. Торжок стоит на холмах, поэтому ветра у нас частые и сильные.
  • Перемещаться во время экскурсии мы можем пешком или на вашем личном транспорте
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!
Добро пожаловать в Торжок!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади 9 января.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь, я родился и живу в Торжке. Работал во Всероссийском историко-этнографическом музее и музее золотного шитья. На данный момент — директор Туристского информационного центра. Помимо основной работы, возрождаю в Торжке старинную командную игру с мячом — Кила. А также организовываю фольклорно-этнографические вечёрки, на которых молодежь учится веселиться и отдыхать в стиле 19 века. Кроме того, вместе с женой являемся руководителями (и основными работниками) домашней ремесленной мастерской по изготовлению натуральной пастилы.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Экскурсия прошла легко, интересно и познавательно. У гида симпатичное чувство юмора)
Олег
1 марта 2020
Игорь - замечательный экскурсовод! Подробно рассказал и показал все основные достопримечательности Торжка, посоветовал куда съездить ещё в городе и окрестностях. И всё это очень живо и доброй порцией юмора!
25 февраля 2020
Спасибо огромное Игорю за интересную экскурсию и огромную любовь к своему городу, которую он передаёт и нам, туристам.
9 января 2020
6-7 января посетили древний город Торжок. 6 января побывали в музеях города, а 7 января у нас состоялась обзорная экскурсия по городу с гидом Игорем. Очень интеллигентный, знающий и любящий свой город молодой человек. Накануне мы обратились с пожеланиями об организационных моментах экскурсии. Все наши пожелания были учтены и выполнены. Два часа пролетели как один миг. Из рассказов Игоря мы много узнали об истории и современной жизни города. Много было озвучено исторических фактов, а так же легенд о городе и горожанах. С большой теплотой и любовью Игорь рассказывал о своем древнем городе. Все было замечательно. Большое спасибо!!! Хочется вернуться в Торжок летом и посетить еще пригороды. И только с Игорем.
7 января 2020
Игорь интересный рассказчик, много знает о городе, экскурсия прошла легко и интересно, наша дочь 9 лет в восторге! Уважаемые путешественники, заказывайте не пожалеете! Игорь не грузит датами и историческими событиями, рассказывает легенды и основное о истории города и достопримечательностях.
3 января 2020
03 января 2020 года были в Торжке. Нас было 7 человек, включая троих разновозрастных детей. Игорю удалось заинтересовать всех. Экскурсия получилась динамичная, интересная. Получилось увидеть Торжок глазами коренного жителя. Спасибо большое Игорю! Будем рекомендовать его друзьям.
12 декабря 2019
7 декабря были на экскурсии в Торжке с Игорем. Сразу видно: интеллигентный человек - рассказ у него вышел легким, содержательным и с разумной долей иронии, поскольку оценки многих фактов длинной "биографии" этого старинного городка возможны сейчас, очевидно, лишь со значительной поправкой на субъективность имеющихся источников, а подчас - и личных представлений авторов о специфике того или иного периода русской жизни на стыке тверских и новгородских земель. В то же время подкупил энтузиазм нашего гида как заинтересованного и энергичного общественного активиста, ратующего словом и делом за изучение и возрождение исконных традиций и обычаев, общение и сплочение местных граждан, в первую очередь молодежи, на базе основополагающих ценностей нашего народа. Такой подход представляется достойным особого уважения на фоне царящего в Торжке, к сожалению, упадка. Однако, будем надеяться, что планируемые государством вложения в облик города позволят поправить его сегодняшний имидж. В целом, можно безусловно рекомендовать предлагаемые Игорем туристам услуги как достаточно высокие по своему уровню, а также сбалансированные в отношении маршрутов, временных затрат и стоимости.

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Увидеть старинные храмы и памятники и узнать о провинциальном городе с тысячелетней историей
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