7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 декабря были на экскурсии в Торжке с Игорем. Сразу видно: интеллигентный человек - рассказ у него вышел легким, содержательным и с разумной долей иронии, поскольку оценки многих фактов длинной "биографии" этого старинного городка возможны сейчас, очевидно, лишь со значительной поправкой на субъективность имеющихся источников, а подчас - и личных представлений авторов о специфике того или иного периода русской жизни на стыке тверских и новгородских земель. В то же время подкупил энтузиазм нашего гида как заинтересованного и энергичного общественного активиста, ратующего словом и делом за изучение и возрождение исконных традиций и обычаев, общение и сплочение местных граждан, в первую очередь молодежи, на базе основополагающих ценностей нашего народа. Такой подход представляется достойным особого уважения на фоне царящего в Торжке, к сожалению, упадка. Однако, будем надеяться, что планируемые государством вложения в облик города позволят поправить его сегодняшний имидж. В целом, можно безусловно рекомендовать предлагаемые Игорем туристам услуги как достаточно высокие по своему уровню, а также сбалансированные в отношении маршрутов, временных затрат и стоимости.