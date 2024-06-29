Торжок: путешествие во времени

Торжок, воспетый Пушкиным, хранит историю всей Руси.
Экскурсия предлагает путешествие во времени: вы увидите здания разных эпох, величественные монастыри и площади. Узнаете о легендарных пожарских котлетах и полюбуетесь чарующими пейзажами.
Прогулка по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и знакомство с архитектурными творениями Львова подарят незабываемые впечатления.
Визит в Борисоглебский монастырь, Тихвинскую церковь и Спасо-Преображенский собор раскроет тайны и легенды Торжка
Экскурсия предлагает путешествие во времени: вы увидите здания разных эпох, величественные монастыри и площади. Узнаете о легендарных пожарских котлетах и полюбуетесь чарующими пейзажами.
Прогулка по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и знакомство с архитектурными творениями Львова подарят незабываемые впечатления.
Визит в Борисоглебский монастырь, Тихвинскую церковь и Спасо-Преображенский собор раскроет тайны и легенды Торжка
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в 1000-летнюю историю
- 🌟 Величественные монастыри и соборы
- 🍽 Легендарные пожарские котлеты
- 📜 Интересные факты и легенды
- 🌳 Чарующие пейзажи и аллеи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Борисоглебский монастырь
- Тихвинская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Дворцовая площадь
- Гостиница Пожарских
Описание экскурсии
Торжок сквозь эпохи
Мы с вами «пронесемся» по 1000-летней истории Торжка. Побываем на шумных ярмарках, увидим Дворцовую площадь и гостиницу Пожарских. Пройдем по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и познакомимся со знаменитыми архитектурными творениями Львова. А также прогуляемся по старинным аллеям, где бывал Николай Островский.
Главные святыни города
Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским — святым покровителем Торжка. Оцените деревянную Тихвинскую церковь «без единого гвоздя» и узнаете о жизни монахинь Воскресенского монастыря. Не оставим без внимания мы и «кусочек Исаакия» — Спасо-Преображенский собор, с которым связана трагическая история княгини-мученицы Иулиании.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести пешком или на вашем автомобиле
- Для группы до трех человек я могу организовать экскурсию на своей машине. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Борисоглебский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Торжке
Провёл экскурсии для 494 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Любовь. Более 20-ти лет я работаю в музее: пишу сценарии, очерки, создаю выставки, разрабатываю маршруты экскурсий. Прошла государственную аттестацию гидов Тверской области. С большим удовольствием провожу экскурсии для взрослых и детей. Буду рада показать вам мой Торжок! Жду скорой встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 34 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Екатерина
29 июня 2024
Любовь отличный гид! С любовью к городу, действительно, местный, любящий город гид. Много интересной информации про город. Рекомендую!
И
Игорь
17 июня 2024
Глубоко погруженный в историю города экскурсовод
Очень понравилось
Спасибо!
Очень понравилось
Спасибо!
В
Владимир
15 июня 2024
Любовь Ефимовна прекрасно провела экскурсию, она очень начитана и профессиональна, рекомендую всем
С
Сергей
14 июня 2024
Нам все понравилось, спасибо!
Л
Лейла
23 мая 2024
Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
И
Илья
19 мая 2024
Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
М
Марина
9 мая 2024
Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем
О
Ольга
4 мая 2024
Благодарим нашего экскурсовода Любовь за увлекательную и познавательную экскурсию. Мы остальсь довольны проведенным временем. Всем рекомендуем.
О
Оксана
30 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Сразу видно что человек любит свою работу и очень много знает про город.
А
Алевтина
20 апр 2024
Несмотря на дождливую погоду, время пролетело незаметно. Экскурсия понравилась. Экскурсовод Любовь не только отличный профессионал своего дела, но и очень интересный человек. Спасибо большое за экскурсию! Всем рекомендую!
Мария
16 мар 2024
Ходили на экскурсию в день, когда постоянно менялась погода - то солнце, то пурга и сильный ветер. Любовь - научный сотрудник музея, и знает о городе очень-очень много, видно, что
Г
Галина
12 янв 2024
Экскурсовод изменила маршрут видимо из за того, что в конечной точке у нее начиналась другая экскурсия и сократила нашу на 30 минут …
Материал давался не в хронологическом порядке
Материал давался не в хронологическом порядке
Н
Надежда
7 янв 2024
Хочу поблагодарить гида Любовь за увлекательную экскурсию по Торжок. Несмотря на морозный день, экскурсия получилась очень душевной, интересной, увлекательной и познавательной. Рекомендую!
V
Vitaly
7 янв 2024
Доброго времени суток! Экскурсию взяли на большую семью, было нас 10 человек: взрослых и детей; переживали, что детям будет скучновато, но нет. Экскурсовод Любовь увлекла нас своей экскурсией. Огромная информативность
А
Анна
4 янв 2024
Были на экскурсии с Любовью 3го января. Накануне связалась с ней, чтобы обсудить детали и учесть погодные условия (было -27°). Любовь уверила, что у неё есть специальная для таких случаев
Любовь
Ответ организатора:
Анна! Мне жаль, что экскурсия вас разочаровала.
Сожалею, что вам было холодно, на улице действительно было -30 градусов мороза и в
Сожалею, что вам было холодно, на улице действительно было -30 градусов мороза и в
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