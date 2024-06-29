Торжок: путешествие во времени

Торжок, воспетый Пушкиным, хранит историю всей Руси. Экскурсия предлагает путешествие во времени: вы увидите здания разных эпох, величественные монастыри и площади. Узнаете о легендарных пожарских котлетах и полюбуетесь чарующими пейзажами. Прогулка по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и знакомство с архитектурными творениями Львова подарят незабываемые впечатления. Визит в Борисоглебский монастырь, Тихвинскую церковь и Спасо-Преображенский собор раскроет тайны и легенды Торжка

Описание экскурсии

Торжок сквозь эпохи

Мы с вами «пронесемся» по 1000-летней истории Торжка. Побываем на шумных ярмарках, увидим Дворцовую площадь и гостиницу Пожарских. Пройдем по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и познакомимся со знаменитыми архитектурными творениями Львова. А также прогуляемся по старинным аллеям, где бывал Николай Островский.

Главные святыни города

Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским — святым покровителем Торжка. Оцените деревянную Тихвинскую церковь «без единого гвоздя» и узнаете о жизни монахинь Воскресенского монастыря. Не оставим без внимания мы и «кусочек Исаакия» — Спасо-Преображенский собор, с которым связана трагическая история княгини-мученицы Иулиании.

Организационные детали