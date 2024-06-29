Торжок: путешествие во времени

Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Торжок, воспетый Пушкиным, хранит историю всей Руси.

Экскурсия предлагает путешествие во времени: вы увидите здания разных эпох, величественные монастыри и площади. Узнаете о легендарных пожарских котлетах и полюбуетесь чарующими пейзажами.

Прогулка по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и знакомство с архитектурными творениями Львова подарят незабываемые впечатления.

Визит в Борисоглебский монастырь, Тихвинскую церковь и Спасо-Преображенский собор раскроет тайны и легенды Торжка
4.79
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Погружение в 1000-летнюю историю
  2. 🌟 Величественные монастыри и соборы
  3. 🍽 Легендарные пожарские котлеты
  4. 📜 Интересные факты и легенды
  5. 🌳 Чарующие пейзажи и аллеи
Торжок: путешествие во времени
Торжок: путешествие во времени
Торжок: путешествие во времени
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Борисоглебский монастырь
  • Тихвинская церковь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дворцовая площадь
  • Гостиница Пожарских

Описание экскурсии

Торжок сквозь эпохи

Мы с вами «пронесемся» по 1000-летней истории Торжка. Побываем на шумных ярмарках, увидим Дворцовую площадь и гостиницу Пожарских. Пройдем по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и познакомимся со знаменитыми архитектурными творениями Львова. А также прогуляемся по старинным аллеям, где бывал Николай Островский.

Главные святыни города

Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским — святым покровителем Торжка. Оцените деревянную Тихвинскую церковь «без единого гвоздя» и узнаете о жизни монахинь Воскресенского монастыря. Не оставим без внимания мы и «кусочек Исаакия» — Спасо-Преображенский собор, с которым связана трагическая история княгини-мученицы Иулиании.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести пешком или на вашем автомобиле
  • Для группы до трех человек я могу организовать экскурсию на своей машине. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Борисоглебский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Екатерина
29 июня 2024
Любовь отличный гид! С любовью к городу, действительно, местный, любящий город гид. Много интересной информации про город. Рекомендую!
И
17 июня 2024
Глубоко погруженный в историю города экскурсовод
Очень понравилось
Спасибо!
В
15 июня 2024
Любовь Ефимовна прекрасно провела экскурсию, она очень начитана и профессиональна, рекомендую всем
С
14 июня 2024
Нам все понравилось, спасибо!
Л
23 мая 2024
Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
И
19 мая 2024
Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
М
9 мая 2024
Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем
О
4 мая 2024
Благодарим нашего экскурсовода Любовь за увлекательную и познавательную экскурсию. Мы остальсь довольны проведенным временем. Всем рекомендуем.
О
30 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Сразу видно что человек любит свою работу и очень много знает про город.
А
20 апр 2024
Несмотря на дождливую погоду, время пролетело незаметно. Экскурсия понравилась. Экскурсовод Любовь не только отличный профессионал своего дела, но и очень интересный человек. Спасибо большое за экскурсию! Всем рекомендую!
Мария
16 мар 2024
Ходили на экскурсию в день, когда постоянно менялась погода - то солнце, то пурга и сильный ветер. Любовь - научный сотрудник музея, и знает о городе очень-очень много, видно, что
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она постоянно изучает историю, архивные документы, разные теории по тому или иному событию. У нас получилась такая классическая экскурсия с большим количеством фактов. Рассчитана скорее для взрослых. Спасибо Любови за ее любовь к Торжку и готовность делиться знаниями.

Ходили на экскурсию в день, когда постоянно менялась погода - то солнце, то пурга и сильный
Г
12 янв 2024
Экскурсовод изменила маршрут видимо из за того, что в конечной точке у нее начиналась другая экскурсия и сократила нашу на 30 минут …
Материал давался не в хронологическом порядке
Н
7 янв 2024
Хочу поблагодарить гида Любовь за увлекательную экскурсию по Торжок. Несмотря на морозный день, экскурсия получилась очень душевной, интересной, увлекательной и познавательной. Рекомендую!
V
7 янв 2024
Доброго времени суток! Экскурсию взяли на большую семью, было нас 10 человек: взрослых и детей; переживали, что детям будет скучновато, но нет. Экскурсовод Любовь увлекла нас своей экскурсией. Огромная информативность
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гида просто поражала. Любовь показала нам всё самые интересные места города, ответила на все наши вопросы. Очень позитивная и доброжелательная. Время экскурсии пролетело не заметно. Мы не только узнали Торжок, но и полюбили этот дивный город всем сердцем. Вернемся сюда летом, чтобы оценить его летнюю красоту и конечно же именно к этому гиду. После экскурсии, Любовь не только подсказала, но и проводила нас в кафе, где мы пробовали самые вкусные «Пожарские котлеты» в городе. Потратив на нас свое личное время. Побольше бы таких доброжелательных и позитивных людей. Очень рекомендуем брать экскурсии у данного гида, не пожалеете!

Доброго времени суток! Экскурсию взяли на большую семью, было нас 10 человек: взрослых и детей; переживали,Доброго времени суток! Экскурсию взяли на большую семью, было нас 10 человек: взрослых и детей; переживали,
А
4 янв 2024
Были на экскурсии с Любовью 3го января. Накануне связалась с ней, чтобы обсудить детали и учесть погодные условия (было -27°). Любовь уверила, что у неё есть специальная для таких случаев
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экскурсия - панорамная, по времени 1 час, но содержательная и интересная. В итоге Любовь опоздала на встречу на 10 минут, потом потратила некоторое время, чтобы разобраться с оплатой с предыдущими туристами, а потом очень торопилась и говорила, что "подарила" нам еще 20 минут своего времени. Мы на машине переезжали и остановливались в трех местах, о которых было рассказано ОЧЕНЬ быстро и скомканно, совершенно в отрыве от исторических событий, не было никакого экскурса в историю города, а только чётко информация по посещенным объектам. Стоила эта часовая экскурсия столько же, сколько и 2х часовая.
Это был первый раз в наших путешествиях, когда мы увидели чисто формальный подход к своей работе; никакой любви к городу не чувствовалось, только бизнес.

Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Анна! Мне жаль, что экскурсия вас разочаровала.

Сожалею, что вам было холодно, на улице действительно было -30 градусов мороза и в
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такую погоду необходима очень теплая одежда.

Отмечу, что у вас была заказана часовая экскурсия, а я провела вам 2-х часовую экскурсию, увеличив ее за счет следующей группы.

Прощаясь со мной, группа благодарила меня за проведенную экскурсию, понимая, что в их страданиях от мороза моей вины нет.

Входит в следующие категории Торжка

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНочныеЛетниеНа выходныеОбзорныеСпасо-Преображенский соборПопулярные местаСвятые местаБорисоглебский мужской монастырьВоскресенский девичий монастырьРека ТверцаПамятник Н. А. ЛьвовуТверецкая набережнаяДля студентовСамое главное

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