Программа тура по дням
Вышний Волочек
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину). Бытовые остановки. Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Вышнему Волочку с посещением Казанского женского монастыря.
Вышний Волочек – уездный город, напоминающий Санкт-Петербург перспективой проспектов и основных улиц, выверенных словно по линейке, а также сплошной фасадной застройкой.
Город знаменит Вышневолоцкой водной системой времен царствования Петра I, которая с помощью цепочки каналов, шлюзов и водохранилищ открыла транзитное движение между Цной и Тверцой и тем самым между Москвой и Санкт-Петербургом.
Город веками служил остановкой между столицами, недаром Александр Радищев посвятил Волочку целую главу «Путешествия из Петербурга в Москву».
Одна из основных достопримечательностей города, посещаемых во время экскурсии – Казанский женский монастырь, где в середине XVIII века произошло чудесное явление Казанской иконы Божией Матери.
14:00 Обед в кафе.
Переезд в отель «Светлица» (берег Селигера) 130 км.
17:00 Размещение в загородном отеле «Светлица».
Свободное время.
Желающие смогут прогуляться по сосновому лесу, берегу озера, посетить монастырь. вышн
Ужин за доп. плату по желанию.
Пешеходная экскурсия в действующий мужской монастырь Нилова пустынь
Завтрак.
Пешеходная экскурсия в действующий мужской монастырь Нилова пустынь. Нилова пустынь располагается на острове Столбный (Столобный).
История этого места связана с жизнью и подвигами монаха (отшельника) Нила, прожившего на этом островке 27 лет. Мощи преп. Нила, а также частица мощей свт. Спиридона Тримифунтского, чудотворные иконы считаются главными ценностями обители.
Посещение храма Богоявления Господня и Крестовоздвиженского собора (любимого храма Императора Александра 1).
После экскурсии свободное время – можно подняться на колокольню, погулять по острову, отдохнуть, посетить музей Ниловой пустыни, монастырскую аптеку и т. д.
Обед.
Свободное время, отдых.
Ужин за доп. плату по желанию.
Автобусная экскурсия по г. Осташкову
Завтрак.
Автобусная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет.
Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.
Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове – это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья.
Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.
Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.
Обед.
Свободное время, отдых.
За доп. плату бассейн + сауна в отеле.
Ужин за доп. плату по желанию.
Обзорная экскурсия по городу Торжок. Посещение музея А.С. Пушкина. Завершение тура
Завтрак.
Освобождение номеров. Выезд из отеля.
Переезд в Торжок.
Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков.
Среди них: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор.
А также архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
14:00 Посещение музея А. С. Пушкина. Экспозиция музея позволяет представить путь А. С. Пушкина по тракту из Петербурга в Москву: старинные карты дорог России, предметы дорожного быта, конская упряжь, валдайские колокольчики, изображения почтовых станций, постоялых дворов.
А также автографы писем поэта родным и друзьям с описанием дорожных событий, пушкинские зарисовки пейзажей и дорожных сцен — помогают посетителю музея перенестись в пушкинскую эпоху.
15:30 Обед в кафе.
Отправление в Санкт-Петербург.
Прибытие около 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Светлица» 3*.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|Цена
2-местный «комфорт»
Основное место
|40 270
|1-местное размещение в 2-местный «Комфорт»
|57 270
«полулюкс»
Основное место
|41 270
|1-местное размещение в номере «полулюкс»
|59 270
«люкс»
Основное место
|42 270
|1-местное размещение в номере «люкс»
|61 270
|Доп. место в любом номере
|36 540
Скидка пенсионерам – 150 руб., школьникам – 250 руб.
Варианты проживания
Загородный отель «Светлица»
Загородный отель «Светлица» находится в одноименной деревне Осташковского района, в Тверской области. Для размещения гостям предлагаются номера категории «Комфорт» и «Люкс» в гостинице, а также отдельно стоящие двухэтажные коттеджи со всеми удобствами.
Для парковки личного транспортного средства предусмотрена стоянка. На территории установлены беседки с мангальными зонами, где желающие делают барбекю.
Огромное озеро Селигер располагает на благоприятное времяпрепровождение. В водоеме можно вдоволь накупаться, а на зеленом берегу позагорать, вдыхая чистый сосновый воздух.
В доступной близости находятся достопримечательные места, которые рекомендуется посетить, побывав в здешних краях. Мужской монастырь, Семиглавый Богоявленный собор, церкви, храмы и другие строения вызывают интерес у всех путешественников.
Ресторан «Лазурный» предлагает отведать сытные блюда русской и европейской кухни по приемлемым ценам. К услугам отдыхающих уютный бар с обширным ассортиментом напитков.
Любители размеренного отдыха с удочкой в руках ходят на рыбалку. В озере круглый год можно ловить щук, лещей, плотву, окуней и прочих пресноводных обитателей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание в отеле «Светлица»
- Питание, указанное в программе: в ресторане «Лазурный» при отеле: 3 завтрака с элементами шведского стола 2 обеда (порционное питание), 1 обед в кафе в г. Торжок 1 обед в кафе в Г.В. Волочек
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины в отеле
- Бассейн + сауна в отеле
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка пенсионерам – 150 руб., школьникам – 250 руб.