1 день

Вышний Волочек

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину). Бытовые остановки. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Вышнему Волочку с посещением Казанского женского монастыря.

Вышний Волочек – уездный город, напоминающий Санкт-Петербург перспективой проспектов и основных улиц, выверенных словно по линейке, а также сплошной фасадной застройкой.

Город знаменит Вышневолоцкой водной системой времен царствования Петра I, которая с помощью цепочки каналов, шлюзов и водохранилищ открыла транзитное движение между Цной и Тверцой и тем самым между Москвой и Санкт-Петербургом.

Город веками служил остановкой между столицами, недаром Александр Радищев посвятил Волочку целую главу «Путешествия из Петербурга в Москву».

Одна из основных достопримечательностей города, посещаемых во время экскурсии – Казанский женский монастырь, где в середине XVIII века произошло чудесное явление Казанской иконы Божией Матери.

14:00 Обед в кафе.

Переезд в отель «Светлица» (берег Селигера) 130 км.

17:00 Размещение в загородном отеле «Светлица».

Свободное время.

Желающие смогут прогуляться по сосновому лесу, берегу озера, посетить монастырь.

Ужин за доп. плату по желанию.