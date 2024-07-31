4 день

Автобусная экскурсия по Осташкову

Завтрак «шведский стол».

Автобусная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные избы 19 века, каменные храмы и усадьбы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка эпохи Екатерины Великой.

Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне - Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова. Желающие могут подняться на колокольню.

Экскурсия в Краеведческий музей, в котором Вы узнаете о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края. Свободное время на городской площади.

Обед «шведский стол».

За доп. плату по желанию экскурсии по достопримечательностям Селигера: Ширков погост, Исток Волги, святой Источник.

За доп. плату теплоходная экскурсия на Серебряное озеро. Серебряное озеро считается памятником природы: на дне озера имеется целебная глина, отмечается особая плотность воды и её особая чистота. Желающие могут прогуляться по лесу и совершить купание в озере (необходимо взять купальные костюмы).

Ужин «шведский стол».