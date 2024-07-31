Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Озеро Валдай и Иверский монастырь
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (улица за памятником В. И. Ленину).
Бытовые остановки. Путевая информация.
Проезд до озера Валдай (315 км).
Остановка на острове озера Валдай.
Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера.
Монастырь основан в середине 17 века году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, который великолепно отреставрирован и украшен.
Прогулка по территории действующего монастыря с осмотром интерьеров главного храма.
Свободное время.
Переезд на озеро Селигер (290 км).
Размещение на базе отдыха «Сокол».
Ужин «шведский стол». Свободное время.
Пешеходная экскурсия на древнее городище Никола-рожок
Завтрак «шведский стол».
Пешеходная экскурсия на древнее городище Никола-рожок.
Пешеходный маршрут общей протяженностью 2 км 500 м по живописному берегу Селигера и лесным тропам.
Знакомство с историей и современной жизнью рыбацких сёл, посещение места древнейшего поселения на Селигере, а также великолепные виды островов и заливов озера.
Обед «шведский стол».
Свободное время.
За доп. плату по желанию автобусная экскурсия на микроавтобусе «Исток Волги». Исток реки Волги – главная достопримечательность для русского человека! Около истока находится деревянный терем и Ольгинский монастырь.
Ужин «шведский стол».
Автобусная экскурсия с посещением монастыря Нилова пустынь
Завтрак «шведский стол».
Автобусная экскурсия с посещением монастыря Нилова пустынь (16 век). Нилова пустынь располагается на острове Столобный. История этого места связана с жизнью и подвигами монаха (отшельника) Нила, прожившего на этом островке 27 лет.
Мощи прп. Нила, а также частица мощей свт. Спиридона Тримифунтского, чудотворные иконы считаются главными ценностями обители. После экскурсии свободное время (более часа) - можно подняться на колокольню, погулять по острову, отдохнуть, посетить музей Ниловой пустыни, монастырскую аптеку и т. д. Возвращение в пансионат.
Обед «шведский стол».
Свободное время.
За доп. плату автобусные и теплоходные экскурсии, конные прогулки, прокат лодок и другие развлечения, предлагаемые пансионатом.
Ужин «шведский стол».
За доп. плату по желанию теплоходная экскурсия по озеру Селигер «Вечерняя панорама».
Автобусная экскурсия по Осташкову
Завтрак «шведский стол».
Автобусная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные избы 19 века, каменные храмы и усадьбы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка эпохи Екатерины Великой.
Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне - Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова. Желающие могут подняться на колокольню.
Экскурсия в Краеведческий музей, в котором Вы узнаете о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края. Свободное время на городской площади.
Обед «шведский стол».
За доп. плату по желанию экскурсии по достопримечательностям Селигера: Ширков погост, Исток Волги, святой Источник.
За доп. плату теплоходная экскурсия на Серебряное озеро. Серебряное озеро считается памятником природы: на дне озера имеется целебная глина, отмечается особая плотность воды и её особая чистота. Желающие могут прогуляться по лесу и совершить купание в озере (необходимо взять купальные костюмы).
Ужин «шведский стол».
Торжок
Завтрак «шведский стол».
Выезд из пансионата. Остановка у рыбного рынка.
Посещение селигерской пирамиды.
Отъезд в Торжок.
Обзорная экскурсия по Торжку. Торжок – один из древнейших городов России. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
Обед (с пожарскими котлетами) в кафе.
Экскурсия в Музей Золотного шитья. Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.
Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие около 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в пансионате «Сокол» на берегу озера Селигер.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Номер/Размещение
|2-местное
|1-местное
|3-местное
|Стандарт (односпальные кровати, телевизор, санузел, душ)
|30 050
|42 900
|29 160
|Стандарт с холодильником (односпальные кровати, телевизор, санузел, душ, холодильник)
|30 520
|43 900
|–
|Улучшенный (односпальные кровати, телевизор, холодильник санузел (косметич. ремонт), душ)
|31 530
|46 000
|30 050
|Евро (2-спальная кровать, холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душевая кабина)
|36 570
|55 800
|–
|Евро одноместный (кровать, холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душевая кабина)
|–
|43 380
|–
Скидки на тур:
- школьникам – 300 руб.;
- пенсионерам – 150 руб.
Дополнительные услуги в пансионате "Сокол":
- лодочная пристань: катание и экскурсии на моторных лодках. Катера, гидроциклы, парапланы;
- пункт проката (спортивный и туристический инвентарь);
- автобусные и теплоходные экскурсии по Селигерскому краю, а также водные и велосипедные походы, пешеходные и конные прогулки;
- Русская баня на дровах, сауна;
- можно воспользоваться услугами массажиста;
- зал спортивных игр (бильярд, настольный теннис, дартс);
- библиотека (настольные игры).
Варианты проживания
Пансионат «Сокол» 2
На берегу озера Селигер расположился пансионат «Сокол», который предлагает услуги комфортного отдыха и качественно оздоровления. Для гостей работает медицинский центр, массажный кабинет, свободное время можно посвятить активным видам спорта или спокойному отдыху.
Комфортабельные номера имеют индивидуальную ванную комнату, телевизор с кабельными каналами, бесплатный Wi-Fi, небольшой холодильник, кондиционер. В номерах ежедневно проводится уборка.
Для постояльцев работает ресторан, где организуется трёхразовое питание по системе «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание на выбор в пансионате «Сокол» в номерах выбранной категории (все номера с удобствами)
- Питание по программе тура (4 ужина, 4 завтрака, 3 обеда - шв. стол, 1 обед - порционное накрытие)
- Вся экскурсионная программа с входными билетами (программа согласно сайту), кроме факультативных экскурсий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.