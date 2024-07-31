2 день

Обзорная экскурсия по Осташкову. Экскурсия в Краеведческий музей

Завтрак (шведский стол).

Свободное время или по желанию за доп. плату теплоходная экскурсия в Нилову Пустынь.

Недалеко от города Осташков, на озере Селигер, лежит остров Столобный, на котором величественно возвышаются стены и храмы Древней русской обители – Нило-Столобенской пустыни. Монастырь основан в XVI веке. Богатейшую в России обитель создавали многие известные зодчие: И. Шарлемань, А. Баттани. Нилова Пустынь – целый город, состоящий из построек самого разного назначения: жилые и хозяйственные строения, покои для настоятеля монастыря и братии, гостиница, амбары, погреба, кузницы, судоремонтные мастерские, конюшенный двор и фруктовый сад. Посреди монастыря высится собор во имя Богоявления Господня. Вы сможете подняться на колокольню, откуда открывается великолепная панорама озера, прилегающих островов, небольших деревень и храмов. В начале ХХ в. Нилова Пустынь являлась наиболее посещаемой российской святыней и второй в мире после Гроба Господня.

Возвращение в пансионат / отель.

Обед (шведский стол).

Обзорная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные избы 19 века, каменные храмы и усадьбы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка эпохи Екатерины Великой.

Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.

Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.

Возвращение в пансионат / отель.

Свободное время.

Ужин (шведский стол).

Свободное время.