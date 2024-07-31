Программа тура по дням
Валдай. Переезд на озеро Селигер
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (улица за памятником В. И. Ленину).
Бытовые остановки. Путевая информация. Проезд до озера Валдай (315 км).
Остановка на острове озера Валдай.
Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, который великолепно отреставрирован и украшен. Прогулка по территории действующего монастыря с осмотром интерьеров главного храма.
Свободное время.
Переезд на озеро Селигер (290 км).
Размещение на базе отдыха «Сокол».
Ужин «шведский стол».
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Осташкову. Экскурсия в Краеведческий музей
Завтрак (шведский стол).
Свободное время или по желанию за доп. плату теплоходная экскурсия в Нилову Пустынь.
Недалеко от города Осташков, на озере Селигер, лежит остров Столобный, на котором величественно возвышаются стены и храмы Древней русской обители – Нило-Столобенской пустыни. Монастырь основан в XVI веке. Богатейшую в России обитель создавали многие известные зодчие: И. Шарлемань, А. Баттани. Нилова Пустынь – целый город, состоящий из построек самого разного назначения: жилые и хозяйственные строения, покои для настоятеля монастыря и братии, гостиница, амбары, погреба, кузницы, судоремонтные мастерские, конюшенный двор и фруктовый сад. Посреди монастыря высится собор во имя Богоявления Господня. Вы сможете подняться на колокольню, откуда открывается великолепная панорама озера, прилегающих островов, небольших деревень и храмов. В начале ХХ в. Нилова Пустынь являлась наиболее посещаемой российской святыней и второй в мире после Гроба Господня.
Возвращение в пансионат / отель.
Обед (шведский стол).
Обзорная экскурсия по Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные избы 19 века, каменные храмы и усадьбы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка эпохи Екатерины Великой.
Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.
Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.
Возвращение в пансионат / отель.
Свободное время.
Ужин (шведский стол).
Свободное время.
Торжок. Завершение программы
Завтрак «шведский стол».
Выезд из пансионата.
Остановка у рыбного рынка.
Посещение селигерской пирамиды.
Отъезд в Торжок.
Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
Обед (с пожарскими котлетами) в кафе.
Экскурсия в Музей Золотного шитья.
Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.
Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие около 23:00.
Проживание
Тур предполагает размещение на базе отдыха «Сокол».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
2-х местный номер стандарт
1-комнатный номер, две односпальные кровати, телевизор, санузел, душ
|18 300
|1-местное размещение в номере 2-х стандарт
|24 820
3-х местный номер стандарт
1-комнатный номер, три односпальные кровати, телевизор, санузел, душ
|17 860
2-х местный номер Стандарт с холодильником
1-комнатный номер, две односпальные кровати, телевизор, санузел, душ, холодильник
|18 540
|1-местное размещение в номере 2-х стандарт с холодильником
|25 300
2-х местный номер «Улучшенный»
1-комнатный номер односпальные кровати, телевизор, холодильник санузел (косметич. ремонт), душ
|19 050
|1-местное размещение в номере 2-х улучшенном
|26 300
3-х местный номер «Улучшенный»
1-комнатный номер, три односпальные кровати, телевизор, холодильник санузел (косметич. ремонт), душ
|18 300
2-х местный номер «Евро»
1-комнатный номер, 2-спальная кровать,
холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душевая кабина
|21 560
|1-местное размещение в 2-х местном «евро»
|31 340
1-местный номер «Евро»
1-комнатный номер, кровать, холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душевая кабина
|24 970
|Скидка для школьников - 300 рублей, пенсионеров - 150 рублей.
Варианты проживания
Сокол
На берегу озера Селигер расположился пансионат «Сокол», который предлагает услуги комфортного отдыха и качественно оздоровления. Для гостей работает медицинский центр, массажный кабинет, свободное время можно посвятить активным видам спорта или спокойному отдыху.
Комфортабельные номера имеют индивидуальную ванную комнату, телевизор с кабельными каналами, бесплатный Wi-Fi, небольшой холодильник, кондиционер. В номерах ежедневно проводится уборка.
Для постояльцев работает ресторан, где организуется трёхразовое питание по системе «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (все номера с удобствами)
- Питание по программе тура
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.