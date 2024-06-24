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Авторский тур
5 дней
Сокровища Селигера. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 30 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 27 600₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 2100019 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Нилова Пустынь»
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