Отправляйтесь в увлекательное путешествие к ущелью «Волчьи Ворота» возле Туапсе и ощутите красоту Черноморского побережья.
Посетите впечатляющий водопад Мессажай Высокий и замечательные места для отдыха вдоль горного хребта. Эта экскурсия идеальна для любителей активного отдыха и приключений.
Посетите впечатляющий водопад Мессажай Высокий и замечательные места для отдыха вдоль горного хребта. Эта экскурсия идеальна для любителей активного отдыха и приключений.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Высокогорный лес
- Смотровые обзорные площадки Мессажайского хребта
- Каменистое русло горной реки Паук
- Многочисленные заводи
- Бирюзовая заводь под Мезмайским хребтом
- Мессажай Высокий
- Будут многочисленные места для отменных фото и видео ракурсов
Описание экскурсии
Удивительные окрестности ТуапсеЭкскурсия по очень интересному и загадочному месту возле города Туапсе. Ущелье «Волчьи Ворота» — это очень экзотический и красивый памятник природы. Природное наследие Черноморского побережья Кавказа. Войдя в него, Вы ощутите всю атмосферу тамошнего бытия. А бегущая к морю сквозь него река Паук насыщет воздух фитонцидами и свежестью, что только благотворно повлияет на ваше здоровье. Ущелье «Волчьи Ворота» по красоте и изяществу — это природная территория уровня фэн-шуй. В нём Вы сможете сделать самые незабываемые и атмосферные фото и видео. Кроме того, вы сможете увидеть водопад Мессажай Высокий и искупаться в его бирюзовой лагуне. Это очень красивый водопад. Как и место, окружающее его. По пути мы посетим Бирюзовую заводь — на середине пути между Волчьим ущельем и Мессажаем Высоким. И немного пройдём по горному хребту со смотровыми площадками и местами для отдыха. Искатели приключений и активные туристы эта экскурсия для Вас! Важная информация:• В экскурсии предоставляется бесплатная услуга фтографирования 108 мп и видеосъёмки 8К.
- Расстояние пути в общем составляет — 7 км; по времени уделяется на прохождение 5-6 часов.
- Возьмите с собой спортивную одежду и обувь (летом — это шорты или лёгкие штаны с сандалиями; весной и осенью — это резиновые сапоги, спортивный костюм и куртка-ветровка).
- Берите с собой треккинговые палки (пригодятся для удержания равновесия в некоторых местах перехода мелких бродов), хотя данное условие и не обязательно. Но палки, кроме вышеуказанного, также снизят уровень вашей нагрузки на организм на подъёмах (50 %) и на спусках (70 %) по мере следования по маршруту.
- Из еды захватите лёгкую, питательную пищу и питьевую воду.
- Стоит также брать купальные принадлежности (при купании в лагунах) и полотенце.
- Мыльные принадлежности нельзя.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высокогорный лес
- Смотровые обзорные площадки Мессажайского хребта
- Каменистое русло горной реки Паук
- Многочисленные заводи
- Бирюзовая заводь под Мезмайским хребтом
- Мессажай Высокий
- Будут многочисленные места для отменных фото и видео ракурсов
Что включено
- Услуги гида
- Услуги фото и видеосъемки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда, вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1.Г. Туапсе, ЖД Вокзал (ул. Победы,2; у входа)
Завершение: 2. Улица Шаумяна, д. 1, посёлок Мессажай; у автобусной остановки на трассе Краснодар-Туапсе / в 10 км от Туапсе /;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Расстояние - 7 км время прохождения 5-6 часов перепад высот - 200 м
- Проживание в 2 км от начала маршрута
- Проезд к месту отбытия на маршрут - на любом транспорте
- Снаряжение - треккинговые палки можно взять у гида. В весеннее и осеннее время нужно приобрести напрокат резиновые сапоги. Летом нет необходимости
- Адеса встречи перед экскурсией:
- 1. Г. Туапсе, ЖД Вокзал (ул. Победы,2 у входа)
- 2. Улица Калараша, д. 83 / перед самым началом экскурсионного маршрута /
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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