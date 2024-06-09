Удивительные окрестности Туапсе

Расстояние пути в общем составляет — 7 км; по времени уделяется на прохождение 5-6 часов.

Возьмите с собой спортивную одежду и обувь (летом — это шорты или лёгкие штаны с сандалиями; весной и осенью — это резиновые сапоги, спортивный костюм и куртка-ветровка).

Берите с собой треккинговые палки (пригодятся для удержания равновесия в некоторых местах перехода мелких бродов), хотя данное условие и не обязательно. Но палки, кроме вышеуказанного, также снизят уровень вашей нагрузки на организм на подъёмах (50 %) и на спусках (70 %) по мере следования по маршруту.

Из еды захватите лёгкую, питательную пищу и питьевую воду.

Стоит также брать купальные принадлежности (при купании в лагунах) и полотенце.

Мыльные принадлежности нельзя.

Экскурсия по очень интересному и загадочному месту возле города Туапсе. Ущелье «Волчьи Ворота» — это очень экзотический и красивый памятник природы. Природное наследие Черноморского побережья Кавказа. Войдя в него, Вы ощутите всю атмосферу тамошнего бытия. А бегущая к морю сквозь него река Паук насыщет воздух фитонцидами и свежестью, что только благотворно повлияет на ваше здоровье. Ущелье «Волчьи Ворота» по красоте и изяществу — это природная территория уровня фэн-шуй. В нём Вы сможете сделать самые незабываемые и атмосферные фото и видео. Кроме того, вы сможете увидеть водопад Мессажай Высокий и искупаться в его бирюзовой лагуне. Это очень красивый водопад. Как и место, окружающее его. По пути мы посетим Бирюзовую заводь — на середине пути между Волчьим ущельем и Мессажаем Высоким. И немного пройдём по горному хребту со смотровыми площадками и местами для отдыха. Искатели приключений и активные туристы эта экскурсия для Вас! Важная информация:• В экскурсии предоставляется бесплатная услуга фтографирования 108 мп и видеосъёмки 8К.