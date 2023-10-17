Экскурсии на водопады из Туапсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Туапсе, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по каньонам реки Бешенка
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района
«А еще мы отыщем природные купели (одна из них даже в форме сердца) и небольшие живописные водопады»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Водопады и лагуны Дедеркой
Индивидуальная
6 часов
Водопады и лагуны Дедеркой
Начало: 1.Г. Туапсе, ЖД Вокзал ул. Победы,2; у входа;
«природное джакузи под водопадами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Ущелье «Волчьи Ворота», водопад Мессажай Высокий и заводь Бирюзовая
Индивидуальная
5 часов
Ущелье «Волчьи Ворота», водопад Мессажай Высокий и заводь Бирюзовая
Начало: 1.Г. Туапсе, ЖД Вокзал (ул. Победы,2; у входа)
«Кроме того, вы сможете увидеть водопад Мессажай Высокий и искупаться в его бирюзовой лагуне»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    17 октября 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
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    оборудован средствами страховки при проходе сложных мест, но в то же время не превращен в гламурную прогулку по металлическим трапам. Оптимальная обувь - кеды или что-то подобное с плоской резиновой нескользкой подошвой. Старайтесь приезжать туда не в выходные. Есть места для купания. Надеемся, что с гидом Вячеславом мы повидаем и другие интересные места региона, т. к. у него в запасе много интересных и нестандартных маршрутов. Ирина и Владимир, Воронеж

  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
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    природы, веселый и непринужденный диалог, полезная и бодрящая прогулка по каньону и его окрестностям! Отдельного восхищения заслуживает кристально чистая вода горной реки Букепки в каньоне и купание в ней. В продолжение всей экскурсии Вячеслав внимательно указывал нам на все особенности ландшафта и увлекательно рассказывал о местах, по которым мы проходим, делясь собственным опытом и историями своих походов. Так что все замечательно! Вячеславу желаем профессионального успеха и благодарных туристов, однозначно будем рекомендовать путешествие друзьям и знакомым!

    Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с ВячеславомПрекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с ВячеславомПрекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом
  • В
    Владислав
    18 августа 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
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Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туапсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг по каньонам реки Бешенка
  2. Водопады и лагуны Дедеркой
  3. Ущелье «Волчьи Ворота», водопад Мессажай Высокий и заводь Бирюзовая
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Сколько стоит экскурсия по Туапсе в июне 2024
Сейчас в Туапсе в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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