1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района
«А еще мы отыщем природные купели (одна из них даже в форме сердца) и небольшие живописные водопады»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Водопады и лагуны Дедеркой
Начало: 1.Г. Туапсе, ЖД Вокзал ул. Победы,2; у входа;
«природное джакузи под водопадами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ущелье «Волчьи Ворота», водопад Мессажай Высокий и заводь Бирюзовая
Начало: 1.Г. Туапсе, ЖД Вокзал (ул. Победы,2; у входа)
«Кроме того, вы сможете увидеть водопад Мессажай Высокий и искупаться в его бирюзовой лагуне»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир17 октября 2023Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
- ООльга21 августа 2023Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
- ВВладислав18 августа 2023Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туапсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туапсе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Туапсе в июне 2024
Сейчас в Туапсе в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Туапсе на 2024 год по теме «Водопады», 15 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август