читать дальше

оборудован средствами страховки при проходе сложных мест, но в то же время не превращен в гламурную прогулку по металлическим трапам. Оптимальная обувь - кеды или что-то подобное с плоской резиновой нескользкой подошвой. Старайтесь приезжать туда не в выходные. Есть места для купания. Надеемся, что с гидом Вячеславом мы повидаем и другие интересные места региона, т. к. у него в запасе много интересных и нестандартных маршрутов. Ирина и Владимир, Воронеж