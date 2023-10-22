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Аудиогид
1.5 часа
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом и его историей
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поход к скале Киселева
Отправиться к отвесной скале, древнему рифу и заброшенным военным объектам в окрестностях Туапсе
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Маршрут среднего уровня сложности - под облака и над окрестностями Туапсе
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий22 октября 2023Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
- ВВладимир17 октября 2023Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
- ВВера8 октября 2023Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
- ААлександр17 сентября 2023Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
- ААлександра26 августа 2023Очень понравился спектакль. И информативно, и подумать, задуматься о смыслах и ценностях. Хорошая подача материала, интересно и увлекательно.
- ООльга21 августа 2023Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
- ВВладислав18 августа 2023Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
- ААнна2 августа 2023Всё огонь 🔥! Слава, мы ждём фоток)
- ААлексей24 октября 2022Все прошло отлично! К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил
- ННаталия18 августа 2022Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Пешеходные»
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