Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Снежана Самойлова Ваш гид в Туле Написать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда В любое свободное время 1170 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание квеста Белая прозрачная женщина появляется в разных местах Тулы. Хотели бы вы помочь призраку покинуть этот мир? Тогда вам нужно будет узнать, кто она и почему умерла, после этого привидение успокоится и перейдёт в мир мёртвых. Если человек «отработал» свою земную задачу и умер естественной смертью, то он переходит в мир мертвых. Если же у человека осталась «неотработанная» энергия, то он не сможет преодолеть границу между мирами и покинуть наш мир, в этом случае приведения стараются привлечь к себе внимание посредством полтергейстных явлений. Неушедшие души дают живым людям “подсказки”, например, появляются там, где у них была какая-то связь во время жизни или смерти. Поэтому вы посетите обыденные места призрака: самые старые и исторические уголки города. Если вы любите мистику и тайны, хотите окунуться в атмосферу чего-то непознанного, то пройдите этот квест с близкими или друзьями. Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Отвлекитесь от скучных будней, потренируйте свои навыки расследования. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!

В любое свободное время Выбрать дату