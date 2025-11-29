Описание квестаБелая прозрачная женщина появляется в разных местах Тулы. Хотели бы вы помочь призраку покинуть этот мир? Тогда вам нужно будет узнать, кто она и почему умерла, после этого привидение успокоится и перейдёт в мир мёртвых. Если человек «отработал» свою земную задачу и умер естественной смертью, то он переходит в мир мертвых. Если же у человека осталась «неотработанная» энергия, то он не сможет преодолеть границу между мирами и покинуть наш мир, в этом случае приведения стараются привлечь к себе внимание посредством полтергейстных явлений. Неушедшие души дают живым людям “подсказки”, например, появляются там, где у них была какая-то связь во время жизни или смерти. Поэтому вы посетите обыденные места призрака: самые старые и исторические уголки города. Если вы любите мистику и тайны, хотите окунуться в атмосферу чего-то непознанного, то пройдите этот квест с близкими или друзьями. Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Отвлекитесь от скучных будней, потренируйте свои навыки расследования. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Улица Каминского, 51
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
