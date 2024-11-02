Существа, не похожие на людей, летающие огни, бесследно пропавшие горожане — всё это пугает и вызывает панику в городе. По заявлениям местных властей, аномально быстро уменьшается уровень воды в водохранилищах, спиливаются городские деревья, животные в страхе прячутся по углам… Вам предстоит избавить Тулу от этой напасти, гуляя по центру города и решая задания.

Описание квеста

Что происходит в городе Т?

По данным разведки, таинственные исчезновения людей, деградация окружающей среды, неопознанные объекты связаны с деятельностью пришельцев. Вас как секретных агентов призывали разобраться с ситуацией в Туле. Ваша задача — найти все места пребывания пришельцев в городе и вход в замаскированную базу инопланетян. На основании ваших данных в город направят боевые спецслужбы для их обезвреживания.

Маршрут

Квест начинается возле Тульской областной думы на Советской улице и заканчивается в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Вы прогуляетесь по главной улице города и увидите его значимые места.

Организационные детали