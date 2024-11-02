Существа, не похожие на людей, летающие огни, бесследно пропавшие горожане — всё это пугает и вызывает панику в городе.
По заявлениям местных властей, аномально быстро уменьшается уровень воды в водохранилищах, спиливаются городские деревья, животные в страхе прячутся по углам… Вам предстоит избавить Тулу от этой напасти, гуляя по центру города и решая задания.
По заявлениям местных властей, аномально быстро уменьшается уровень воды в водохранилищах, спиливаются городские деревья, животные в страхе прячутся по углам… Вам предстоит избавить Тулу от этой напасти, гуляя по центру города и решая задания.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
Что происходит в городе Т?
По данным разведки, таинственные исчезновения людей, деградация окружающей среды, неопознанные объекты связаны с деятельностью пришельцев. Вас как секретных агентов призывали разобраться с ситуацией в Туле. Ваша задача — найти все места пребывания пришельцев в городе и вход в замаскированную базу инопланетян. На основании ваших данных в город направят боевые спецслужбы для их обезвреживания.
Маршрут
Квест начинается возле Тульской областной думы на Советской улице и заканчивается в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Вы прогуляетесь по главной улице города и увидите его значимые места.
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 5,4 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тульской областной думы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 187 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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