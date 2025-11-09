В Туле разгорелись страсти: талантливый мастер Никита Демидов ищет человека из правительства, чтобы получить разрешение на строительство оружейного завода.
Участники квеста отправятся в путешествие по историческому центру города, разгадывая загадки и открывая для себя знаменитые достопримечательности. Кремль, Казанская набережная и улица Металлистов станут частью вашего маршрута. Это приключение подходит для семей, подростков и молодых людей, любящих историю и легенды
Участники квеста отправятся в путешествие по историческому центру города, разгадывая загадки и открывая для себя знаменитые достопримечательности. Кремль, Казанская набережная и улица Металлистов станут частью вашего маршрута. Это приключение подходит для семей, подростков и молодых людей, любящих историю и легенды
5 причин купить этот квест
- 🗝 Уникальный исторический сюжет
- 🏰 Посещение знаменитых мест Тулы
- 🧩 Интересные загадки и задания
- 📱 Удобное приложение для прохождения
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Кремль
- Казанская набережная
- Улица Металлистов
Описание квеста
Перед вами исторический центр оружейной столицы России. Вы пройдёте по старинным местам Тулы, где ещё сохранён дух царских времён. Решая задания, вы будете продвигаться по маршруту и открывать достопримечательности — кремль, Казанскую набережную, улицу Металлистов и другие.
Квест подойдёт всем, кто любит историю, легенды и сказки. Сюжет основан на исторических фактах, также присутствует художественный вымысел. Подойдёт семьям с детьми, подросткам и молодым людям.
Организационные детали
- Вы можете решить задания за час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 ноя 2025
Здравствуйте. Удобный маршрут у квеста, не всегда могли понять, чего от нас хотят и где искать объект.
Ооооочень не хватало хотя бы минимальной справки: кто такой Дмитрий Донской, например. А так получается, что это квест ради квеста.
Ооооочень не хватало хотя бы минимальной справки: кто такой Дмитрий Донской, например. А так получается, что это квест ради квеста.
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Тулы
Погрузитесь в историю Тулы через увлекательный квест! Задания, карты и призы ждут вас на каждом шагу. Идеально для семейного отдыха и познавательного досуга
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
22 ноя в 10:00
23 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.