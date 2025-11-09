В Туле разгорелись страсти: талантливый мастер Никита Демидов ищет человека из правительства, чтобы получить разрешение на строительство оружейного завода. Участники квеста отправятся в путешествие по историческому центру города, разгадывая загадки и открывая для себя знаменитые достопримечательности. Кремль, Казанская набережная и улица Металлистов станут частью вашего маршрута. Это приключение подходит для семей, подростков и молодых людей, любящих историю и легенды

Описание квеста

Перед вами исторический центр оружейной столицы России. Вы пройдёте по старинным местам Тулы, где ещё сохранён дух царских времён. Решая задания, вы будете продвигаться по маршруту и открывать достопримечательности — кремль, Казанскую набережную, улицу Металлистов и другие.

Квест подойдёт всем, кто любит историю, легенды и сказки. Сюжет основан на исторических фактах, также присутствует художественный вымысел. Подойдёт семьям с детьми, подросткам и молодым людям.

Организационные детали