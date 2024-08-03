Экскурсии с элементами квеста в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Туле, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Детский квест в Тульском кремле
Пешая
27 отзывов
1 час
Квест
до 5 чел.
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Квест рассчитан на семейную группу — исследователи Тулы всех возрастов почерпнут много любопытной краеведской информации»
Сегодня в 13:00
18 авг в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
Погрузиться в историю города - с заданиями, играми, живым общением и даже конфетами
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Квест «В поисках Анны Карениной»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Квест «В поисках Анны Карениной»
Проследить истоки великого романа и найти места, вдохновлявшие автора, на улицах Тулы
Начало: На проспекте Ленина
«Квест проходит в пешеходном формате, маршрут не потребует значительных физических усилий»
24 авг в 10:30
25 авг в 10:00
3 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    3 августа 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Отличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историю. По мере
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    прохождения заданий гид давала буквы, из которых в конце надо было сложить словосочетание. Не с первой попытки, но мы справились)) и в награду получили сладости местного производства. Остались очень приятные впечатления от экскурсии. Спасибо ❤️

    Отличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историюОтличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историю
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Были большой компанией на экскурсии. Информация была интересна как детям, так и родителям. Формат квеста особенно удобен для детей. Все остались очень довольны.
  • А
    Антонина
    18 июля 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Отличный формат, детям 7 и 9 лет было интересно, не затянуто, много мелочей, на которые самостоятельно внимание не обратишь! Юлия
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    удерживала внимание детей, была с ними на одной волне, кроме того у нашего гида оказалась просто бездонная сумка от куда она доставала все новые и новые задания, а в конце еще и приятные подарки. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Квесты»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Квест «В поисках Анны Карениной»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Успенский Собор
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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