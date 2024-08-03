1 час
Квест
до 5 чел.
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Квест рассчитан на семейную группу — исследователи Тулы всех возрастов почерпнут много любопытной краеведской информации»
Сегодня в 13:00
18 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
Погрузиться в историю города - с заданиями, играми, живым общением и даже конфетами
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Квест «В поисках Анны Карениной»
Проследить истоки великого романа и найти места, вдохновлявшие автора, на улицах Тулы
Начало: На проспекте Ленина
«Квест проходит в пешеходном формате, маршрут не потребует значительных физических усилий»
24 авг в 10:30
25 авг в 10:00
3 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра3 августа 2024Отличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историю. По мере
- ЮЮлия1 августа 2024Были большой компанией на экскурсии. Информация была интересна как детям, так и родителям. Формат квеста особенно удобен для детей. Все остались очень довольны.
- ААнтонина18 июля 2024Отличный формат, детям 7 и 9 лет было интересно, не затянуто, много мелочей, на которые самостоятельно внимание не обратишь! Юлия
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Квесты»
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