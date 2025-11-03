Призрак женщины появляется в разных уголках Тулы. Чтобы помочь ей покинуть этот мир, вам нужно выяснить, кто она и почему умерла. Вы посетите обыденные места духов — самые старые улицы города. Получите подсказки от неушедших душ и узнаете, что мешает призраку преодолеть границу между мирами. Если вы любите тайны и детективы, то этот квест для вас! Итак, вы готовы?
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Приглашаем вас провести мистическое расследование на улицах Тулы! Решая задания квеста, вы узнаете любопытные факты о городе и посетите исторические уголки.
Вы увидите:
- Дом Конопацких
- Храм Петра и Павла
- Дом Дворянского собрания
- Тульский историко-архитектурный музей
- Государственный педагогический университет
- Тульский кремль
- Всехсвятское кладбище
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — 16 +
- Вы можете решить задания за 2,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Каминского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 3408 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
3 ноя 2025
Не дошли до конца, потому что последняя локация была некомфортной для посещения в темноте, плюс неудобно было возвращаться из центра..
Хотелось бы больше задачек со знаковыми локациями. И может быть более сложных вопросов
С интернетом проблем не было
Хотелось бы больше задачек со знаковыми локациями. И может быть более сложных вопросов
С интернетом проблем не было
Снежана
Ответ организатора:
Благодарим за честный отзыв!
Благодаря вашему мнению, мы будет предупреждать других путешественников о данной ситуации!
Надеемся, вы сможете насладиться нашим квестами)
Благодаря вашему мнению, мы будет предупреждать других путешественников о данной ситуации!
Надеемся, вы сможете насладиться нашим квестами)
Александр
15 окт 2025
Отличный и неординарный способ провести время в таком замечательном городе Тула.
Сам квест не сложный, я бы сравнил это с прогулкой в компании, но с небольшим интерактивом.
Для тех, кто живет в
Сам квест не сложный, я бы сравнил это с прогулкой в компании, но с небольшим интерактивом.
Для тех, кто живет в
I
Igor
19 сен 2025
достаточно странно предлагать виртуальный тур при условии отсутствия в городе интернета
К
Кубаровский
8 сен 2025
Добрый день! Прошли данный квест с женой 06.09.25. Наверное в более спокойные времена у меня бы остались более положительные впечатления, хотя я не скажу, что мне не понравилось. Достаточно интересно,
Ольга
28 авг 2025
Квест понравился, посмотрели много мест, на которые не обратили бы внимания сами 😁
Не хватило логичного завершения, неожиданно все закончилось.
Не хватило логичного завершения, неожиданно все закончилось.
Ю
Юлиана
17 авг 2025
Отличный квест. Продлишь по Туле, наслаждаешься прогулкой, видами, обращаешь внимание на интересные детали.
Обязательно поучаствую в квестах в своем городе. Очень рекомендую для нестандартного проведения времени как одному, так и с компанией
Обязательно поучаствую в квестах в своем городе. Очень рекомендую для нестандартного проведения времени как одному, так и с компанией
С
Светлана
26 июн 2025
Интересный формат. Но хотелось бы видеть на карте предусмотренный или задуманный организатором маршрут движения от одной точки до другой. Столкнулись с несоответствием вопроса и требуемого ответа (долго пытались понять, почему не принимается ответ на вопрос о роде, а оказалось, что требовалось назвать сословие).
Юлия
20 июн 2025
Очень логично составлен квест. Сюжет занимательный. Ответы находятся легко, по дороге попадается много интересного. Пришлось, конечно, преодолевать довольно большие расстояния и пару раз пройти по одному и тому же месту,
О
Ольга
6 июн 2025
Отличный квест!
А
Анна
23 мая 2025
Великолепный квест, нам с семьёй очень понравилось, хоть мы сами являемся тулячками и живём здесь очень много лет! Продуманная история, хороший маршрут и интересные загадки.
Константин
10 мая 2025
Прошли с мужем квест, все супер) нам понравилось) нестандартные места)
Ксения
13 апр 2025
Отличный альтернативный способ посмотреть город. Интересно и взрослым, и детям. Ещё волшебно то, что некоторые локации не входят в стандартные маршруты. Рекомендую!!!
Наталья
3 апр 2025
Квест понравился, увлеклись историей и незаметно прошагали почти весь центр города! Удобно, что квест можно начать и закончить в любое удобное время. В итоге прогулка получилась увлекательной и познавательной, как для взрослых так и для детей. Организаторы всегда на связи, спасибо! ❤️
Наталья
23 фев 2025
Хорошо провели время, разгадывая квест. Понравилось всем, компания от 10 до 50лет)
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Тулы
Погрузитесь в историю Тулы через увлекательный квест! Задания, карты и призы ждут вас на каждом шагу. Идеально для семейного отдыха и познавательного досуга
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.