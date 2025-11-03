Мои заказы

Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»

Окунуться в мистику и потренировать свои навыки расследования - без сопровождения гида
Призрак женщины появляется в разных уголках Тулы. Чтобы помочь ей покинуть этот мир, вам нужно выяснить, кто она и почему умерла. Вы посетите обыденные места духов — самые старые улицы города. Получите подсказки от неушедших душ и узнаете, что мешает призраку преодолеть границу между мирами. Если вы любите тайны и детективы, то этот квест для вас! Итак, вы готовы?
4.5
14 отзывов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Приглашаем вас провести мистическое расследование на улицах Тулы! Решая задания квеста, вы узнаете любопытные факты о городе и посетите исторические уголки.

Вы увидите:

  • Дом Конопацких
  • Храм Петра и Павла
  • Дом Дворянского собрания
  • Тульский историко-архитектурный музей
  • Государственный педагогический университет
  • Тульский кремль
  • Всехсвятское кладбище

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст — 16 +
  • Вы можете решить задания за 2,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Каминского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 3408 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

В
Валерия
3 ноя 2025
Не дошли до конца, потому что последняя локация была некомфортной для посещения в темноте, плюс неудобно было возвращаться из центра..
Хотелось бы больше задачек со знаковыми локациями. И может быть более сложных вопросов
С интернетом проблем не было
Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Благодарим за честный отзыв!
Благодаря вашему мнению, мы будет предупреждать других путешественников о данной ситуации!
Надеемся, вы сможете насладиться нашим квестами)
Александр
Александр
15 окт 2025
Отличный и неординарный способ провести время в таком замечательном городе Тула.
Сам квест не сложный, я бы сравнил это с прогулкой в компании, но с небольшим интерактивом.
Для тех, кто живет в
читать дальше

Туле - это способ с интересом пройтись по знакомым улицам.
Для тех, кто приехал из другого города, кем был и я - хороший вариант не только увидеть новые места в городе, но и немного углубиться в историю.

Я бы порекомендовал организаторам следующее:
1. немного проработать маршрут, чтобы не ходить иногда туда-сюда по одной и той же улице
2. указать не только время выполнения, но и кол-во заданий в начале

Квест буду однозначно рекомендовать всем своим знакомым, и прочитавшим этот отзыв)

I
Igor
19 сен 2025
достаточно странно предлагать виртуальный тур при условии отсутствия в городе интернета
К
Кубаровский
8 сен 2025
Добрый день! Прошли данный квест с женой 06.09.25. Наверное в более спокойные времена у меня бы остались более положительные впечатления, хотя я не скажу, что мне не понравилось. Достаточно интересно,
читать дальше

не плохая задумка. Но надо понимать, что квест мобильный, а с мобильным интернетом сейчас большие проблемы, по известным причинам. Не знаю как другие операторы, но Билайн блокирует доступ в интернет. Не везде, но во многих местах не могли выйти в интернет, даже при наличии уверенного сигнала 4G. Поэтому приходилось уходить куда-то в сторону где можно было выйти в интернет, чтобы прочитать задание, а потом идти обратно. Одно задание по этой причине не отгадали, потому что надо было возвратиться на 1-1,5 км, чтобы прочитать табличку. Сил не было, а методом угадывания не получилось. Поэтому, в текущей ситуации, мобильные квесты вещь непредсказуемая.

Ольга
Ольга
28 авг 2025
Квест понравился, посмотрели много мест, на которые не обратили бы внимания сами 😁
Не хватило логичного завершения, неожиданно все закончилось.
Ю
Юлиана
17 авг 2025
Отличный квест. Продлишь по Туле, наслаждаешься прогулкой, видами, обращаешь внимание на интересные детали.
Обязательно поучаствую в квестах в своем городе. Очень рекомендую для нестандартного проведения времени как одному, так и с компанией
С
Светлана
26 июн 2025
Интересный формат. Но хотелось бы видеть на карте предусмотренный или задуманный организатором маршрут движения от одной точки до другой. Столкнулись с несоответствием вопроса и требуемого ответа (долго пытались понять, почему не принимается ответ на вопрос о роде, а оказалось, что требовалось назвать сословие).
Юлия
Юлия
20 июн 2025
Очень логично составлен квест. Сюжет занимательный. Ответы находятся легко, по дороге попадается много интересного. Пришлось, конечно, преодолевать довольно большие расстояния и пару раз пройти по одному и тому же месту,
читать дальше

но оно того стоило. Потому что охватили ту часть города, куда вряд ли пошли бы самостоятельно. И, слегка отклонившись от маршрута, попали туда, куда очень хотели, но не успевали: и в парк, и в дом Вересаева, и к памятнику Хвосту. Сами бы точно не пошли, а благодаря квесту - добрались. Интересно, несложно, увлекательно. Спасибо!

Очень логично составлен квест. Сюжет занимательный. Ответы находятся легко, по дороге попадается много интересного. Пришлось, конечно,
О
Ольга
6 июн 2025
Отличный квест!
А
Анна
23 мая 2025
Великолепный квест, нам с семьёй очень понравилось, хоть мы сами являемся тулячками и живём здесь очень много лет! Продуманная история, хороший маршрут и интересные загадки.
Константин
Константин
10 мая 2025
Прошли с мужем квест, все супер) нам понравилось) нестандартные места)
Прошли с мужем квест, все супер) нам понравилось) нестандартные места)
Ксения
Ксения
13 апр 2025
Отличный альтернативный способ посмотреть город. Интересно и взрослым, и детям. Ещё волшебно то, что некоторые локации не входят в стандартные маршруты. Рекомендую!!!
Наталья
Наталья
3 апр 2025
Квест понравился, увлеклись историей и незаметно прошагали почти весь центр города! Удобно, что квест можно начать и закончить в любое удобное время. В итоге прогулка получилась увлекательной и познавательной, как для взрослых так и для детей. Организаторы всегда на связи, спасибо! ❤️
Квест понравился, увлеклись историей и незаметно прошагали почти весь центр города! Удобно, что квест можно начать
Наталья
Наталья
23 фев 2025
Хорошо провели время, разгадывая квест. Понравилось всем, компания от 10 до 50лет)
Хорошо провели время, разгадывая квест. Понравилось всем, компания от 10 до 50лет)

