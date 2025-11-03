В Валерия Не дошли до конца, потому что последняя локация была некомфортной для посещения в темноте, плюс неудобно было возвращаться из центра..

Хотелось бы больше задачек со знаковыми локациями. И может быть более сложных вопросов

С интернетом проблем не было Снежана Ответ организатора: Благодарим за честный отзыв!

Благодаря вашему мнению, мы будет предупреждать других путешественников о данной ситуации!

Надеемся, вы сможете насладиться нашим квестами)

Александр

Сам квест не сложный, я бы сравнил это с прогулкой в компании, но с небольшим интерактивом.

Для тех, кто живет в Туле - это способ с интересом пройтись по знакомым улицам.

Для тех, кто приехал из другого города, кем был и я - хороший вариант не только увидеть новые места в городе, но и немного углубиться в историю.



Я бы порекомендовал организаторам следующее:

1. немного проработать маршрут, чтобы не ходить иногда туда-сюда по одной и той же улице

2. указать не только время выполнения, но и кол-во заданий в начале



I Igor достаточно странно предлагать виртуальный тур при условии отсутствия в городе интернета

достаточно странно предлагать виртуальный тур при условии отсутствия в городе интернета

не плохая задумка. Но надо понимать, что квест мобильный, а с мобильным интернетом сейчас большие проблемы, по известным причинам. Не знаю как другие операторы, но Билайн блокирует доступ в интернет. Не везде, но во многих местах не могли выйти в интернет, даже при наличии уверенного сигнала 4G. Поэтому приходилось уходить куда-то в сторону где можно было выйти в интернет, чтобы прочитать задание, а потом идти обратно. Одно задание по этой причине не отгадали, потому что надо было возвратиться на 1-1,5 км, чтобы прочитать табличку. Сил не было, а методом угадывания не получилось. Поэтому, в текущей ситуации, мобильные квесты вещь непредсказуемая.

Ольга Квест понравился, посмотрели много мест, на которые не обратили бы внимания сами 😁

Не хватило логичного завершения, неожиданно все закончилось.

Ю Юлиана Отличный квест. Продлишь по Туле, наслаждаешься прогулкой, видами, обращаешь внимание на интересные детали.

Обязательно поучаствую в квестах в своем городе. Очень рекомендую для нестандартного проведения времени как одному, так и с компанией

С Светлана Интересный формат. Но хотелось бы видеть на карте предусмотренный или задуманный организатором маршрут движения от одной точки до другой. Столкнулись с несоответствием вопроса и требуемого ответа (долго пытались понять, почему не принимается ответ на вопрос о роде, а оказалось, что требовалось назвать сословие).

но оно того стоило. Потому что охватили ту часть города, куда вряд ли пошли бы самостоятельно. И, слегка отклонившись от маршрута, попали туда, куда очень хотели, но не успевали: и в парк, и в дом Вересаева, и к памятнику Хвосту. Сами бы точно не пошли, а благодаря квесту - добрались. Интересно, несложно, увлекательно. Спасибо! Очень логично составлен квест. Сюжет занимательный. Ответы находятся легко, по дороге попадается много интересного. Пришлось, конечно, преодолевать довольно большие расстояния и пару раз пройти по одному и тому же месту,

О Ольга Отличный квест!

А Анна Великолепный квест, нам с семьёй очень понравилось, хоть мы сами являемся тулячками и живём здесь очень много лет! Продуманная история, хороший маршрут и интересные загадки.

Константин Прошли с мужем квест, все супер) нам понравилось) нестандартные места)

Ксения Отличный альтернативный способ посмотреть город. Интересно и взрослым, и детям. Ещё волшебно то, что некоторые локации не входят в стандартные маршруты. Рекомендую!!!

Наталья Квест понравился, увлеклись историей и незаметно прошагали почти весь центр города! Удобно, что квест можно начать и закончить в любое удобное время. В итоге прогулка получилась увлекательной и познавательной, как для взрослых так и для детей. Организаторы всегда на связи, спасибо! ❤️