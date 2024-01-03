Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия

Мастер-класс в группе в Туле
Приглашаем к нам в Тулу на Новогодние праздники! В новогодней Туле все особенно празднично и зрелищно — удивительная иллюминация, елки и необычные уличные инсталляции с тульским колоритом.

Посетите вместе с нами Музей Самоваров, Кремль, Музей Гармони, погрузитесь в кулинарное наследие региона и насладитесь атмосферой праздника.
Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия
Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия
Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия
Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия
Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия
Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия
Новогодний день в Туле - пешеходная экскурсия
Ближайшие даты:
3
янв

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)4 455 ₽
Пенсионный4 400 ₽
Детский (до 13 лет)4 070 ₽
Детский (с 13 до 18 лет)4 345 ₽

Что вас ожидает:

  • Центр города
  • Набережная
  • Музейный квартал
  • Пешеходная улица Металлистов
  • Пространство «Искра»
  • Музей самоваров
  • Музей гармони
  • Музей-лаборатория

Описание

Программа поездки:

  • Самостоятельное прибытие в Тулу.
  • 10:45 — Встреча гостей у величественного Музея Самоваров.
  • 11:00 — Экскурсия в Музей Самоваров. Здесь история Тульского самовара предстанет перед гостями от конца XVIII века до современности.
  • 12:00 — Обзорная экскурсия у Кремля. Стены древней крепости, словно стражи времени, рассказывающие о величии прошлого. Экскурсия окунет вас в бурлящую реку истории.
  • 13:00 — Интерактивная программа — обед «Средневековая кухня» (в Филиале музея Куликово поле). Каждое блюдо — портал в века старины, который подарит посетителям уникальное погружение в кулинарное наследие региона.
  • 14:00 — Продолжение обзорной экскурсии по улочкам города.
  • 16:00 — Новогодняя программа в Музее Гармони. Великолепный концерт и праздничное веселье наполнят вечер волшебством и радостью, чтобы встретить Новый год в объятиях культурного богатства Тулы!
  • 17:00 — Окончание программы. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно исследовать Новогоднюю Тулу. Мы обязательно подскажем, какие места стоит посетить!

3 января 2024

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Обед
  • Сопровождение гида/сопровождающего
  • Мастер-классы
  • Чат сопровождения WhatsApp и подарок!
Что не входит
  • Транспортное сопровождение до Тулы и обратно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завершение: Тула, ул. Менделеевская 9
Когда и сколько длится?
Когда: 3 января 2024
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
  • Друзья, поскольку дата проведения экскурсии — 3 января, наша команда просит Вас заранее бронировать экскурсию, не менее чем за 10 дней, так как поток гостей очень велик в праздники! Спасибо за понимание!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковМузеиЗимниеВыездныеМастер-классыНа выходныеГастрономическиеНа весь деньПопулярные местаОбзорныеНовогодние 2024История и культураТульский Кремль

Похожие туры из Тулы

О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
на ул. Менделеевская
Сегодня
Завтра
9 дек
10 дек
4 000 за всё до 5 чел.
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
49 отзывов
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Узнать, что продавали и ели туляки, открыть секреты купцов и отведать вкуснейшие калачи
конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
9 дек
10 дек
11 дек
12 дек
1 200 за человека
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Открыть достопримечательности города и узнать про его промышленное прошлое и настоящее
Завтра
9 дек
10 дек
11 дек
4 600 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ