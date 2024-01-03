Приглашаем к нам в Тулу на Новогодние праздники! В новогодней Туле все особенно празднично и зрелищно — удивительная иллюминация, елки и необычные уличные инсталляции с тульским колоритом.
Посетите вместе с нами Музей Самоваров, Кремль, Музей Гармони, погрузитесь в кулинарное наследие региона и насладитесь атмосферой праздника.
Посетите вместе с нами Музей Самоваров, Кремль, Музей Гармони, погрузитесь в кулинарное наследие региона и насладитесь атмосферой праздника.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|4 455 ₽
|Пенсионный
|4 400 ₽
|Детский (до 13 лет)
|4 070 ₽
|Детский (с 13 до 18 лет)
|4 345 ₽
Что вас ожидает:
- Центр города
- Набережная
- Музейный квартал
- Пешеходная улица Металлистов
- Пространство «Искра»
- Музей самоваров
- Музей гармони
- Музей-лаборатория
Описание
Программа поездки:
- Самостоятельное прибытие в Тулу.
- 10:45 — Встреча гостей у величественного Музея Самоваров.
- 11:00 — Экскурсия в Музей Самоваров. Здесь история Тульского самовара предстанет перед гостями от конца XVIII века до современности.
- 12:00 — Обзорная экскурсия у Кремля. Стены древней крепости, словно стражи времени, рассказывающие о величии прошлого. Экскурсия окунет вас в бурлящую реку истории.
- 13:00 — Интерактивная программа — обед «Средневековая кухня» (в Филиале музея Куликово поле). Каждое блюдо — портал в века старины, который подарит посетителям уникальное погружение в кулинарное наследие региона.
- 14:00 — Продолжение обзорной экскурсии по улочкам города.
- 16:00 — Новогодняя программа в Музее Гармони. Великолепный концерт и праздничное веселье наполнят вечер волшебством и радостью, чтобы встретить Новый год в объятиях культурного богатства Тулы!
- 17:00 — Окончание программы. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно исследовать Новогоднюю Тулу. Мы обязательно подскажем, какие места стоит посетить!
3 января 2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсии
- Входные билеты
- Обед
- Сопровождение гида/сопровождающего
- Мастер-классы
- Чат сопровождения WhatsApp и подарок!
- Что не входит
- Транспортное сопровождение до Тулы и обратно
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8Завершение: Тула, ул. Менделеевская 9
- Когда и сколько длится?
- Когда: 3 января 2024Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
- Друзья, поскольку дата проведения экскурсии — 3 января, наша команда просит Вас заранее бронировать экскурсию, не менее чем за 10 дней, так как поток гостей очень велик в праздники! Спасибо за понимание!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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