На этой индивидуальной экскурсии по Туле вы узнаете, кто подарил городу памятники прянику и Ленину, почему кремль красно-белый и построен в низине. Погрузитесь в атмосферу старинного города, прогуливаясь по площади Ленина и Казанской набережной. Откройте для себя тайны тульских казюков и полюбуйтесь Успенским собором. Экскурсия подходит для семей с детьми от 7 лет и компаний до 20 человек
5 причин купить эту экскурсию
- 🗝️ Узнать тайны Тулы
- 🏰 Посетить Тульский кремль
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🌟 Увидеть памятник прянику
- 🎨 Погрузиться в историю
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Тульский кремль
- Площадь Ленина
- Успенский собор
- Казанская набережная
- Памятник прянику
Описание экскурсии
Маршрут охватывает территорию старого тульского посада, в сердце которого — 5-вековой кремль. Во время прогулки вы:
- получите цельное представление об истории и современности города
- познакомитесь с главной площадью Тулы — площадью Ленина, откуда стартует парад Победы на 9 мая и где ранее располагались роскошные купеческие особняки, доходные дома и магазины
- увидите памятник прянику
- прогуляетесь вокруг стен и башен по кремлёвскому саду, а затем — по обновлённой Казанской набережной
- полюбуетесь златоглавым Успенским собором с колокольней
- разгадаете «Тульскую азбуку» и загадаете желание возле скульптур Тульского городового, Тульского мастерового и нового памятника Тульскому самовару высотой 6 метров со сказочной подсветкой внутри
- окунётесь в камерную атмосферу старейшей купеческой улицы Пятницкой, ныне Металлистов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Протяжённость маршрута — не менее 2,5 км
- Можно с детьми от 7 лет
- Экскурсия проходит для компаний до 20 человек без изменения стоимости
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 4933 туристов
Вас приветствует команда молодых и активных профессионалов, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Мы предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём для вас экскурсииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 янв 2025
Отличная и познавательная экскурсия с очаровательной Светланой! Было интересно и молодежи и пенсии! Прогулялись по центру Тулы и Кремлю! Для первого знакомства с городом 🔥
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