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На этой индивидуальной экскурсии по Туле вы узнаете, кто подарил городу памятники прянику и Ленину, почему кремль красно-белый и построен в низине. Погрузитесь в атмосферу старинного города, прогуливаясь по площади Ленина и Казанской набережной. Откройте для себя тайны тульских казюков и полюбуйтесь Успенским собором. Экскурсия подходит для семей с детьми от 7 лет и компаний до 20 человек

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