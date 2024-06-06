О Туле - с интересом и любовью

Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Узнайте, как зарождалась слава Тулы, города мастеров-оружейников. Откройте для себя историю знаменитой династии Демидовых и их вклад в металлургию России.

Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам, узнайте об особенностях Тульского кремля и насладитесь современными проектами города.

Увидите старинный Оружейный завод, памятники Левше и Подкове Счастья, а также посетите некрополь Демидовых. Экскурсия включает прогулку по Казанской набережной и осмотр Благовещенского собора
4.85
141 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🔫 Узнать о зарождении оружейного мастерства
  2. 🏛 Посетить Тульский кремль и Казанскую набережную
  3. 👑 Погрузиться в историю династии Демидовых
  4. 🏘 Прогуляться по купеческим улочкам
  5. 📸 Сделать уникальные фотографии у памятников

Что можно увидеть

  • Оружейный завод
  • Левша и Подкова Счастья
  • Памятник Петру Великому
  • Некрополь Демидовых
  • Казанская набережная
  • Тульский кремль
  • Благовещенский собор
О Туле - с интересом и любовью
О Туле - с интересом и любовью
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Слава тульских мастеров

Начнем с зарождения города, когда в начале 12 века на берегах речки Тулицы поселились племена вятичей. Вы узнаете, как те гордые, смелые, трудолюбивые и смекалистые люди прославились мастерством изготовления оружия. Как передавали его из поколения в поколение, оттачивая своё мастерство. Послушаете о создании в конце 16 века Кузнецкой (Оружейной) слободы и о том, как она стала центром оружейной Тулы. Поймете, кто такие «казюки» и как из названий улиц можно ружье собрать. Вы увидите старинный Оружейный завод. А также сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья или Петра Великого и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

При желании можно забронировать посещение Музея Оружия «Шлем» (до или после экскурсии за дополнительную плату, экскурсию ведут гиды музея Оружия).

О династии Демидовых

Отдельно поговорим о происхождении знаменитого рода богатейших предпринимателей. Я расскажу, как простой кузнец получил дворянство из рук самого Петра Великого и кто стоял у истоков создания металлургии России. Также я покажу некрополь Демидовых и памятник основателю рода.

Дух тульской старины

Не обойдем вниманием купеческие улочки — вы увидите сохранившиеся дома 19 века, заглянете в усадьбу Сальниковых — ныне современный квартал с кафе, Музеем игрушки и тульским Арбатом. Прогуляетесь по Казанской набережной и познакомитесь с историей памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей. А также осмотрите старейший православный храм Тулы — Благовещенский собор 17 века.

Кроме того, вы узнаете, как Тула обзавелась Буквальным конем и где разместили почти настоящую грибную полянку.

Организационные детали

  • Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно: Музей оружия — 500 руб. /взрослый, пенсионеры и студенты — 300 руб., школьники до 14 лет бесплатно, экскурсия в музее — 2400 руб. за группу до 5 человек; Кремль — 700 руб за группу до 5 человек, 250 руб. /взрослый, 150 руб. /школьник
  • Позаботьтесь о комфортной обуви и одежде для прогулки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Менделеевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 141 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Т
6 июня 2024
Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы.
Спасибо за интересную экскурсию.
С
29 мая 2024
Очень понравилось…
Е
20 мая 2024
Спасибо Вере, за отличную экскурсию! Наша компания была в восторге. Очень интересно, живо и подвижно. Благодаря Вере по-новому взглянули на город и историю. Всем советую.
Nnadinn
13 мая 2024
Ольга - замечательный экскурсовод, приятная женщина и грамотный специалист своего дела. Экскурсия была очень познавательной, нам взрослым и детям было интересно слушать как историю Ясной Поляны так и факты биографии
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Льва Николаевича и его родных и близких. Ольга ответит на все ваши вопросы, учтёт все пожелания, заберёт/привезёт куда необходимо и рекомендует отличные рестораны города, сувенирные лавки и тд. Не смотря на холодную и дождливую погоду и майскую туристическую суету, поездка оставила только тёплые воспоминания! Ольга, желаю Вам благодарных туристов, тёплой погоды и отличного настроения.

Мария
6 мая 2024
Оперативно договорились через tripster об орг деталях. В назначенный день в оговоренное время встретились с гидом Вадимом. Спасибо за живой рассказ о городе, его истории и интересных фактах. Маршрут для нас был очень комфортным. Все очень понравилось, мы довольны, рекомендуем!
Наталия
24 апр 2024
В середине апреля были на экскурсии в Туле с Ольгой. Отличный маршрут, шикарная подача материала, с юмором, с нашим участием. Благодаря экскурсоводу прониклись к славному городу Туле, его истории и жителям.
С
15 апр 2024
Спасибо экскурсоводу Вере за интересный рассказ. Вера любит свой готод Тулу и свою работу. С большим интересом вела экскурсию, не боялась давать событиям свою оценку, а не только сухие исторические факты.
Л
13 апр 2024
Были на экскурсии с сыном 12 лет. Большое спасибо экскурсоводу Лилии за увлекательный рассказ об истории родного города. 2.5 часа пролетели для нас незаметно.
Ю
10 апр 2024
Отличная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Лилии за интересный и познавательный рассказ
И
7 апр 2024
6.04.2024 были на экскурсии "О Туле - с интересом и любовью". Большое спасибо году Вадиму, было действительно интересно и с любовью. Было приятно слышать грамотную и образную речь. Узнали много о Туле, её истории и современной жизни.
Татьяна
29 мар 2024
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
Ольга
19 мар 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Сергей - молодой, знающий, любящий свой город. Интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы.
О
17 мар 2024
Здравствуйте! Спасибо за экскурсию по Туле, которую нам провел Сергей! Интересно и с любовью о родном городе!!! Приедем ещё
И
13 мар 2024
Прекрасное время, проведенное в Туле с великолепным рассказчиком - нашим экскурсоводом Лилией. Большое спасибо за любовь к своему городу, прекрасные знания и огромное желание делиться этим с гостями. Обязательно вернемся еще раз.
Д
26 фев 2024
Мы впервые были в Туле, и решили сразу заказать экскурсию. Хотелось более подробно, и как можно больше узнать! Вадим очень хорошо, и с большим знанием, провёл нас и рассказал о самых интересных местах, и исторических фактах! Время прошло незаметно, и несмотря на ненастную и ветреную погоду, мы получили большое удовольствие! Спасибо большое!

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