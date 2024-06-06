Узнайте, как зарождалась слава Тулы, города мастеров-оружейников. Откройте для себя историю знаменитой династии Демидовых и их вклад в металлургию России. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам, узнайте об особенностях Тульского кремля и насладитесь современными проектами города. Увидите старинный Оружейный завод, памятники Левше и Подкове Счастья, а также посетите некрополь Демидовых. Экскурсия включает прогулку по Казанской набережной и осмотр Благовещенского собора

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Слава тульских мастеров

Начнем с зарождения города, когда в начале 12 века на берегах речки Тулицы поселились племена вятичей. Вы узнаете, как те гордые, смелые, трудолюбивые и смекалистые люди прославились мастерством изготовления оружия. Как передавали его из поколения в поколение, оттачивая своё мастерство. Послушаете о создании в конце 16 века Кузнецкой (Оружейной) слободы и о том, как она стала центром оружейной Тулы. Поймете, кто такие «казюки» и как из названий улиц можно ружье собрать. Вы увидите старинный Оружейный завод. А также сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья или Петра Великого и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

При желании можно забронировать посещение Музея Оружия «Шлем» (до или после экскурсии за дополнительную плату, экскурсию ведут гиды музея Оружия).

О династии Демидовых

Отдельно поговорим о происхождении знаменитого рода богатейших предпринимателей. Я расскажу, как простой кузнец получил дворянство из рук самого Петра Великого и кто стоял у истоков создания металлургии России. Также я покажу некрополь Демидовых и памятник основателю рода.

Дух тульской старины

Не обойдем вниманием купеческие улочки — вы увидите сохранившиеся дома 19 века, заглянете в усадьбу Сальниковых — ныне современный квартал с кафе, Музеем игрушки и тульским Арбатом. Прогуляетесь по Казанской набережной и познакомитесь с историей памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей. А также осмотрите старейший православный храм Тулы — Благовещенский собор 17 века.

Кроме того, вы узнаете, как Тула обзавелась Буквальным конем и где разместили почти настоящую грибную полянку.

Организационные детали