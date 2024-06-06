Начнем с зарождения города, когда в начале 12 века на берегах речки Тулицы поселились племена вятичей. Вы узнаете, как те гордые, смелые, трудолюбивые и смекалистые люди прославились мастерством изготовления оружия. Как передавали его из поколения в поколение, оттачивая своё мастерство. Послушаете о создании в конце 16 века Кузнецкой (Оружейной) слободы и о том, как она стала центром оружейной Тулы. Поймете, кто такие «казюки» и как из названий улиц можно ружье собрать. Вы увидите старинный Оружейный завод. А также сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья или Петра Великого и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.
При желании можно забронировать посещение Музея Оружия «Шлем» (до или после экскурсии за дополнительную плату, экскурсию ведут гиды музея Оружия).
О династии Демидовых
Отдельно поговорим о происхождении знаменитого рода богатейших предпринимателей. Я расскажу, как простой кузнец получил дворянство из рук самого Петра Великого и кто стоял у истоков создания металлургии России. Также я покажу некрополь Демидовых и памятник основателю рода.
Дух тульской старины
Не обойдем вниманием купеческие улочки — вы увидите сохранившиеся дома 19 века, заглянете в усадьбу Сальниковых — ныне современный квартал с кафе, Музеем игрушки и тульским Арбатом. Прогуляетесь по Казанской набережной и познакомитесь с историей памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей. А также осмотрите старейший православный храм Тулы — Благовещенский собор 17 века.
Кроме того, вы узнаете, как Тула обзавелась Буквальным конем и где разместили почти настоящую грибную полянку.
Организационные детали
Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно: Музей оружия — 500 руб. /взрослый, пенсионеры и студенты — 300 руб., школьники до 14 лет бесплатно, экскурсия в музее — 2400 руб. за группу до 5 человек; Кремль — 700 руб за группу до 5 человек, 250 руб. /взрослый, 150 руб. /школьник
Позаботьтесь о комфортной обуви и одежде для прогулки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 7888 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Татьяна
6 июня 2024
Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
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Сергей
29 мая 2024
Очень понравилось…
Е
Екатерина
20 мая 2024
Спасибо Вере, за отличную экскурсию! Наша компания была в восторге. Очень интересно, живо и подвижно. Благодаря Вере по-новому взглянули на город и историю. Всем советую.
Nnadinn
13 мая 2024
Ольга - замечательный экскурсовод, приятная женщина и грамотный специалист своего дела. Экскурсия была очень познавательной, нам взрослым и детям было интересно слушать как историю Ясной Поляны так и факты биографии читать дальше
Льва Николаевича и его родных и близких. Ольга ответит на все ваши вопросы, учтёт все пожелания, заберёт/привезёт куда необходимо и рекомендует отличные рестораны города, сувенирные лавки и тд. Не смотря на холодную и дождливую погоду и майскую туристическую суету, поездка оставила только тёплые воспоминания! Ольга, желаю Вам благодарных туристов, тёплой погоды и отличного настроения.
Мария
6 мая 2024
Оперативно договорились через tripster об орг деталях. В назначенный день в оговоренное время встретились с гидом Вадимом. Спасибо за живой рассказ о городе, его истории и интересных фактах. Маршрут для нас был очень комфортным. Все очень понравилось, мы довольны, рекомендуем!
Наталия
24 апр 2024
В середине апреля были на экскурсии в Туле с Ольгой. Отличный маршрут, шикарная подача материала, с юмором, с нашим участием. Благодаря экскурсоводу прониклись к славному городу Туле, его истории и жителям.
С
Сергей
15 апр 2024
Спасибо экскурсоводу Вере за интересный рассказ. Вера любит свой готод Тулу и свою работу. С большим интересом вела экскурсию, не боялась давать событиям свою оценку, а не только сухие исторические факты.
Л
Людмила
13 апр 2024
Были на экскурсии с сыном 12 лет. Большое спасибо экскурсоводу Лилии за увлекательный рассказ об истории родного города. 2.5 часа пролетели для нас незаметно.
Ю
Юлия
10 апр 2024
Отличная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Лилии за интересный и познавательный рассказ
И
Ирина
7 апр 2024
6.04.2024 были на экскурсии "О Туле - с интересом и любовью". Большое спасибо году Вадиму, было действительно интересно и с любовью. Было приятно слышать грамотную и образную речь. Узнали много о Туле, её истории и современной жизни.
Татьяна
29 мар 2024
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
Ольга
19 мар 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Сергей - молодой, знающий, любящий свой город. Интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы.
О
Олеся
17 мар 2024
Здравствуйте! Спасибо за экскурсию по Туле, которую нам провел Сергей! Интересно и с любовью о родном городе!!! Приедем ещё
И
Ирина
13 мар 2024
Прекрасное время, проведенное в Туле с великолепным рассказчиком - нашим экскурсоводом Лилией. Большое спасибо за любовь к своему городу, прекрасные знания и огромное желание делиться этим с гостями. Обязательно вернемся еще раз.
Д
Денис
26 фев 2024
Мы впервые были в Туле, и решили сразу заказать экскурсию. Хотелось более подробно, и как можно больше узнать! Вадим очень хорошо, и с большим знанием, провёл нас и рассказал о самых интересных местах, и исторических фактах! Время прошло незаметно, и несмотря на ненастную и ветреную погоду, мы получили большое удовольствие! Спасибо большое!