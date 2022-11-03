Тула: история для взрослых

Пройти по улице красных фонарей и узнать, как развлекались тульские дворяне

Был ли в Туле свой квартал «красных фонарей»? Как коротали вечера дворяне после клубных встреч? Какими историями могут поделиться тропинки Кремлевского сада? И почему знаменитый моралист Лев Толстой хранил свои дневниковые записи в банке? Мы посмотрим на Тулу с пикантного ракурса и поговорим о ее необычном прошлом — о том, что скрывалось за плотно задернутыми шторами.
Тула: история для взрослых
Тула: история для взрослых
Тула: история для взрослых
Тула: история для взрослых
Тула: история для взрослых
Тула: история для взрослых
Тула: история для взрослых
Тула: история для взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Кокетки и лоретки

Мы пройдем по центральным улицам города и посмотрим на них с нового ракурса. Оказывается, они хранят в себе множество пикантных историй.

  • Вы узнаете подробности жизни тульских дворян, чем занимались в дворянском клубе и где коротали время после него.
  • Расскажу, как выглядит самая первая запись в дневнике Льва Толстого.
  • Поговорим о том, чем раньше лечились от женской истерии.
  • И о том, какие церковные наказания предусматривались за отступления от правил поведения.
  • Вы увидите остатки улицы «красных фонарей» в Туле и узнаете, кто в нашем городе становился лоретками.
  • Откроете для себя подробности прогулок по Кремлевскому саду и поймете, почему на современной набережной горят красные фонари.

Маршрут прогулки

Мы пройдем мимо здания бывшего дворянского клуба и дворянского собрания. Увидим здание Госбанка, в котором Лев Николаевич Толстой хранил свои откровенные дневники (да-да, в банке!). Обратим внимание на судебную палату, где писатель нашел идею для «Воскресения». Посмотрим на казенную палату, в которой работал Салтыков-Щедрин — я расскажу, чем он запомнился тулякам.
И конечно, посетим квартал «красных фонарей»: одно из самых томных мест города (современный Центральный переулок). Дополню свой рассказ у стен бывшего Успенский монастыря. А закончим экскурсию у Кремлевского сада и Казанской набережной, где я расскажу самые веселые и интересные случаи из жизни этих мест.

Организационные детали

  • Это авторская экскурсия и провожу ее я, Александра
  • Это пешеходная экскурсия, так что одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
  • Детей на экскурсию я не допускаю, даже если ему/ей уже 14 лет и он/она уже всё знает. Только 18+
  • Экскурсия проходит с использованием наушников. Я выдаю многоразовые или можно взять с собой свои проводные, разъём Jack 3,5 мм.
  • Доплата за каждого дополнительного участника (больше 7 человек) — 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере Коммунаров у стелы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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