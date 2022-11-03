Мы пройдем по центральным улицам города и посмотрим на них с нового ракурса. Оказывается, они хранят в себе множество пикантных историй.
Мы пройдем мимо здания бывшего дворянского клуба и дворянского собрания. Увидим здание Госбанка, в котором Лев Николаевич Толстой хранил свои откровенные дневники (да-да, в банке!). Обратим внимание на судебную палату, где писатель нашел идею для «Воскресения». Посмотрим на казенную палату, в которой работал Салтыков-Щедрин — я расскажу, чем он запомнился тулякам.
И конечно, посетим квартал «красных фонарей»: одно из самых томных мест города (современный Центральный переулок). Дополню свой рассказ у стен бывшего Успенский монастыря. А закончим экскурсию у Кремлевского сада и Казанской набережной, где я расскажу самые веселые и интересные случаи из жизни этих мест.