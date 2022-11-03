Был ли в Туле свой квартал «красных фонарей»? Как коротали вечера дворяне после клубных встреч? Какими историями могут поделиться тропинки Кремлевского сада? И почему знаменитый моралист Лев Толстой хранил свои дневниковые записи в банке? Мы посмотрим на Тулу с пикантного ракурса и поговорим о ее необычном прошлом — о том, что скрывалось за плотно задернутыми шторами.

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Описание

Что вас ожидает

Кокетки и лоретки

Мы пройдем по центральным улицам города и посмотрим на них с нового ракурса. Оказывается, они хранят в себе множество пикантных историй.

Вы узнаете подробности жизни тульских дворян, чем занимались в дворянском клубе и где коротали время после него.

Расскажу, как выглядит самая первая запись в дневнике Льва Толстого.

Поговорим о том, чем раньше лечились от женской истерии.

И о том, какие церковные наказания предусматривались за отступления от правил поведения.

Вы увидите остатки улицы «красных фонарей» в Туле и узнаете, кто в нашем городе становился лоретками.

Откроете для себя подробности прогулок по Кремлевскому саду и поймете, почему на современной набережной горят красные фонари.

Маршрут прогулки

Мы пройдем мимо здания бывшего дворянского клуба и дворянского собрания. Увидим здание Госбанка, в котором Лев Николаевич Толстой хранил свои откровенные дневники (да-да, в банке!). Обратим внимание на судебную палату, где писатель нашел идею для «Воскресения». Посмотрим на казенную палату, в которой работал Салтыков-Щедрин — я расскажу, чем он запомнился тулякам.

И конечно, посетим квартал «красных фонарей»: одно из самых томных мест города (современный Центральный переулок). Дополню свой рассказ у стен бывшего Успенский монастыря. А закончим экскурсию у Кремлевского сада и Казанской набережной, где я расскажу самые веселые и интересные случаи из жизни этих мест.

Организационные детали