1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
650₽ за человека
Квест
1 час
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
70005 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Всем Тула хороша: путешествие по историческим местам города
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Туле, чтобы увидеть её красоты и узнать уникальные истории
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 550₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомьтесь с Тулой в увлекательной пешеходной прогулке по её знаковым местам и памятникам
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ммихаил6 июня 2024Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
- ТТатьяна6 июня 2024Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- ССветлана4 июня 2024Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
- AAlla3 июня 2024Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
- ннаталья3 июня 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
- ААнастасия2 июня 2024Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
- ДДмитрий2 июня 2024Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Тульский Кремль»
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