🚶 Пешая Групповая 2 часа 121 отзыв Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 664 отзыва Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей Начало: На Менделеевской улице 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 108 отзывов Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 417 отзывов О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников Начало: На Советской улице 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 71 отзыв Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 297 отзывов Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии Начало: В исторической части города 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 193 отзыва Популярное предложение Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города Начало: Площадь В.И. Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 141 отзыв О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам Начало: На ул. Менделеевская 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 32 отзыва Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... Расписание: в среду и пятницу в 19:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 20 отзывов Увлекательный детский квест в Тульском кремле Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 90 отзывов Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре Начало: Около кремля 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Два в одном: Тульский кремль и археологический музей Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 2.5 часа 21 отзыв По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 3 отзыва Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей Начало: У скульптуры «Тульский пряник» 7000 5 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей Начало: У памятника Тульскому прянику 5700 4 275 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Магия вечерней Тулы Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые Начало: У памятника Никите Демидову 4 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города Начало: На Менделеевской улице 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 2 часа 580 отзывов Всем Тула хороша: путешествие по историческим местам города Присоединяйтесь к нам в путешествие по Туле, чтобы увидеть её красоты и узнать уникальные истории Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам от 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2.5 часа 21 отзыв «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1 Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города Начало: По договорённости Расписание: По запросу 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 24 отзыва Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту Начало: Площадь Ленина 4 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной Начало: По договорённости Расписание: По договорённости 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Познакомьтесь с Тулой в увлекательной пешеходной прогулке по её знаковым местам и памятникам Начало: По договорённости с гидом Расписание: По договоренности 4 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны Начало: По договорённости с гидом Расписание: По договоренности 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв «Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 600 ₽ за всё до 10 чел.