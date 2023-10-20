1 день

Первое знакомство

Первый день — пешеходный.

Самостоятельное прибытие в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения в гостинице. Заселение после 14:00.

13:30 Встреча у Музея самоваров.

Музей самоваров.

Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами.

В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды. В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.

Музей гармони деда Филимона.

Подарим себе прилив хорошего настроения. В двух минутах ходьбы от Тульского кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.

Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу. Если вы заглянете к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными героями будете вы и гармонь!

Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику — непременно сюда! Гармонь — отрада, гостю рада!