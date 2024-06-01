Туры на автобусе в Туле

Найдено 10 туров в категории «На автобусе» в Туле, цены от 10 900 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тульские выходные
Начало: Россия, Москва
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 790 за человека
Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
Начало: Тула музей самоваров
22 сен в 10:00
20 окт в 10:00
10 900 за человека
Изюминки Тульского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Изюминки Тульского края
Начало: Тула
21 июня в 10:00
10 990 за человека
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
10 авг в 10:00
5 окт в 10:00
от 12 900 за человека
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
Начало: Москва
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 12 500 за человека
Новый год в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Туле
Начало: Россия, Тула
28 дек в 10:00
от 16 500 за человека
Новогодние праздники в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
31 дек в 10:00
от 12 500 за человека
Семейные праздники в новогодней Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
3 янв в 10:00
от 14 500 за человека
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
Начало: Тула
23 фев в 10:00
12 990 за человека
Зимние тульские выходные
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние тульские выходные
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
1500013 790 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Новый год в Туле
    Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    «Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Изюминки Тульского края
    Очень понравилась программа тура, за 3 дня смогли посетить все основные значимые места и погрузиться в историю города.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    «Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    «Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Тульские выходные
    Организатором довольны
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новый год в Туле
    Все хорошо, спасибо.
    Все хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибо
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новогодние праздники в Туле
    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
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    вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.

    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте
  • Ф
    Филатова
    11 января 2024
    Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
    Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Тульские выходные
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Туле в июне 2024
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