Тульский Кремль

К Тульскому кремлюЭкскурсия по Туле познакомит вас с богатым историческим прошлым этого удивительного города. Мы прогуляемся вокруг Тульского кремля, познакомимся с особенностями архитектуры этого сооружения. Посетим сам Кремль, узнаем почему же он был таким крепким и непобедимым.

Побываем на Казанской набережной. Это просторная прогулочная зона вдоль левого берега реки Казанки - современная достопримечательность. Многочисленные кафе и рестораны с кухней на любой вкус. Здесь можно сделать красивые атмосферные фото.

Пройдемся по Купеческой пешеходной улице (ул. Металлистов) – одна из старейших улиц в городе, где вы сможете осмотреть множество купеческих особняков, построенные в стиле позднего классицизма.