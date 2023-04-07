Приглашаю вас в экскурсионную прогулку по Туле. Мы познакомимся с насыщенным прошлым этого старинного города.
Прогуляемся по его историческому центру, посетим Тульский кремль, Казанскую набережную и Купеческую пешеходную улицу.
Прогуляемся по его историческому центру, посетим Тульский кремль, Казанскую набережную и Купеческую пешеходную улицу.
Ближайшие даты:
10
апр
апр
11
апр
апр
Что вас ожидает:
- Кремль
- Кремлёвский сквер
- Казанская набережная
- Оружейный завод
- Купеческая пешеходная улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К Тульскому кремлюЭкскурсия по Туле познакомит вас с богатым историческим прошлым этого удивительного города. Мы прогуляемся вокруг Тульского кремля, познакомимся с особенностями архитектуры этого сооружения. Посетим сам Кремль, узнаем почему же он был таким крепким и непобедимым.
Побываем на Казанской набережной. Это просторная прогулочная зона вдоль левого берега реки Казанки - современная достопримечательность. Многочисленные кафе и рестораны с кухней на любой вкус. Здесь можно сделать красивые атмосферные фото.
Пройдемся по Купеческой пешеходной улице (ул. Металлистов) – одна из старейших улиц в городе, где вы сможете осмотреть множество купеческих особняков, построенные в стиле позднего классицизма.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Сувенирная продукция
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Менделеевская 8Завершение: Ул. Металлистов
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании