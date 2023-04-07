Тульский кремль - непобежденная твердыня

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Приглашаю вас в экскурсионную прогулку по Туле. Мы познакомимся с насыщенным прошлым этого старинного города.

Прогуляемся по его историческому центру, посетим Тульский кремль, Казанскую набережную и Купеческую пешеходную улицу.
Тульский кремль - непобежденная твердыня
Тульский кремль - непобежденная твердыня
Тульский кремль - непобежденная твердыня
Тульский кремль - непобежденная твердыня
Тульский кремль - непобежденная твердыня
Тульский кремль - непобежденная твердыня
Тульский кремль - непобежденная твердыня
Ближайшие даты:
10
апр
11
апр

Что вас ожидает:

  • Кремль
  • Кремлёвский сквер
  • Казанская набережная
  • Оружейный завод
  • Купеческая пешеходная улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

К Тульскому кремлюЭкскурсия по Туле познакомит вас с богатым историческим прошлым этого удивительного города. Мы прогуляемся вокруг Тульского кремля, познакомимся с особенностями архитектуры этого сооружения. Посетим сам Кремль, узнаем почему же он был таким крепким и непобедимым.
Побываем на Казанской набережной. Это просторная прогулочная зона вдоль левого берега реки Казанки - современная достопримечательность. Многочисленные кафе и рестораны с кухней на любой вкус. Здесь можно сделать красивые атмосферные фото.
Пройдемся по Купеческой пешеходной улице (ул. Металлистов) – одна из старейших улиц в городе, где вы сможете осмотреть множество купеческих особняков, построенные в стиле позднего классицизма.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Менделеевская 8
Завершение: Ул. Металлистов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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