1 отзыв оставили туристы

В нашем городе до сих пор живет предание о женщине-богатыре, что ходит в березовом краю с колчаном. Зовут женщину Россией, а в колчане ее вместо стрел — ремесленная Тула! Вы пройдете по главным местам оружейного города — от кремля до Кузнецкой слободы. Откроете секреты печатного пряника и самовара, найдете купеческие усадьбы 19 века и услышите истории Города Мастеров.

Описание экскурсии

Клубок тульских историй

«А мастера в Туле тем хороши, что все родом от Левши»! На прогулке вам во всей красе откроется Тула купеческая, ремесленная и оружейная. Мы поговорим о легендарных печатных пряниках: вы узнаете, как появилось лакомство, кому пекли Мерный пряник, а кому — Разгонный. Разберемся, кто создал первый тульский самовар, обсудим истории видных купеческих и оружейных династий. Я расскажу, как местный оружейник получил дворянский титул из рук царя, и помогу вам «собрать ружье» из названий тульских улиц. А еще вы узнаете о тульском украшении Петербурга и загадаете желание на Грибной Полянке.

Увидеть самое важное в Городе Мастеров

За два часа вы побываете в ключевых уголках города. У стен средневековой крепости, которая ни разу не покорялась врагу, я расскажу о строительстве кремля и особенностях его архитектуры. Затем пройдем по дивной Казанской набережной и полюбуемся красными бакенами-фонарями, убегающими вдоль реки Упы. Вы увидите Оружейный завод, основанный еще Петром Великим, и перенесетесь в 19 век, прогуливаясь среди купеческих усадеб на Тульском Арбате. Здесь же мы найдем удалого Тулячка, сумевшего зауздать огромный молоток, и порадуемся возрожденному Покровскому собору.

Организационные детали