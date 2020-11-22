1 отзыв оставили туристы

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Хороша ты, Тульская земля!

Душевная групповая прогулка по главным достопримечательностям города

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – представитель из Тулы
В нашем городе до сих пор живет предание о женщине-богатыре, что ходит в березовом краю с колчаном.

Зовут женщину Россией, а в колчане ее вместо стрел — ремесленная Тула! Вы пройдете по главным местам оружейного города — от кремля до Кузнецкой слободы.

Откроете секреты печатного пряника и самовара, найдете купеческие усадьбы 19 века и услышите истории 📖 Города Мастеров.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 500 ₽ за человека

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Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!

Что вас ожидает

Клубок тульских историй
«А мастера в Туле тем хороши, что все родом от Левши»! На прогулке 👣 вам во всей красе откроется Тула купеческая, ремесленная и оружейная. Мы поговорим о легендарных печатных пряниках: вы узнаете, как появилось лакомство, кому пекли Мерный пряник, а кому — Разгонный. Разберемся, кто создал первый тульский самовар, обсудим истории 📖 видных купеческих и оружейных династий. Я расскажу, как местный оружейник получил дворянский титул из рук царя, и помогу вам «собрать ружье» из названий тульских улиц. А еще вы узнаете о тульском украшении Петербурга и загадаете желание на Грибной Полянке.

Увидеть самое важное в Городе Мастеров
За два часа вы побываете в ключевых уголках города. У стен средневековой крепости, которая ни разу не покорялась врагу, я расскажу о строительстве кремля и особенностях его архитектуры. Затем пройдем по дивной Казанской набережной и полюбуемся красными бакенами-фонарями, убегающими вдоль реки Упы. Вы увидите Оружейный завод, основанный еще Петром Великим, и перенесетесь в 19 век, прогуливаясь среди купеческих усадеб на Тульском Арбате. Здесь же мы найдем удалого Тулячка, сумевшего зауздать огромный молоток, и порадуемся возрожденному Покровскому собору.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!
Хороша ты, Тульская земля!

Экскурсия проводится в субботу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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1 отзыв оставили туристы

Артем
22 ноя 2020
Очень классная обзорная экскурсия по городу! Ольга не просто экскурсовод, чувствуется, что она любит своё дело и рассказывает с душой. Рекомендую!

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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