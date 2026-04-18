1 отзыв оставили туристы

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Хороша ты, Тульская земля

Душевная прогулка по главным достопримечательностям города
В нашем городе до сих пор живет предание о женщине-богатыре, что ходит в березовом краю с колчаном.

Зовут женщину Россией, а в колчане ее вместо стрел — ремесленная Тула! Вы пройдете по главным местам оружейного города — от кремля до Кузнецкой слободы.

Откроете секреты печатного пряника и самовара, найдете купеческие усадьбы 19 века и услышите истории Города Мастеров.
5
165 отзывов
Хороша ты, Тульская земля
Хороша ты, Тульская земля
Хороша ты, Тульская земля

Описание экскурсии

Клубок тульских историй

«А мастера в Туле тем хороши, что все родом от Левши»! На прогулке вам во всей красе откроется Тула купеческая, ремесленная и оружейная. Мы поговорим о легендарных печатных пряниках: вы узнаете, как появилось лакомство, кому пекли Мерный пряник, а кому — Разгонный. Разберемся, кто создал первый тульский самовар, обсудим истории видных купеческих и оружейных династий. Я расскажу, как местный оружейник получил дворянский титул из рук царя, и помогу вам «собрать ружье» из названий тульских улиц. А еще вы узнаете о тульском украшении Петербурга и загадаете желание на Грибной Полянке.

Увидеть самое важное в Городе Мастеров

За два часа вы побываете в ключевых уголках города. У стен средневековой крепости, которая ни разу не покорялась врагу, я расскажу о строительстве кремля и особенностях его архитектуры. Затем пройдем по дивной Казанской набережной и полюбуемся красными бакенами-фонарями, убегающими вдоль реки Упы. Вы увидите Оружейный завод, основанный еще Петром Великим, и перенесетесь в 19 век, прогуливаясь среди купеческих усадеб на Тульском Арбате. Здесь же мы найдем удалого Тулячка, сумевшего зауздать огромный молоток, и порадуемся возрожденному Покровскому собору.

Организационные детали

  • С вами буду я или другой гид из нашей команды гидов-единомышленников
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль: 1500 ₽ за группу до 5 чел.; для компании от 6 чел. — 350 ₽/взрослый, 250 ₽/детский

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12983 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Дата посещения: 18 апр 2026
Замечательно. Огромное спасибо нашему гиду Лилии. Позновательно по истории Тулы
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О
Мы знакомились с Тулой и с Лилей 8 января. Очень понравились и Лиля, и Тула. Было интересно, ненавязчиво, профессионально. Лиля расширила наш кругозор. На экскурсии были вчетвером, все взрослые, но если бы были с нами дети, то им бы было интересно! Тула оставила хорошие впечатления! Всем рекомендуем эту экскурсию! Лилия - профессионал!
Мы знакомились с Тулой и с Лилей 8 января. Очень понравились и Лиля, и Тула. Было
Мы знакомились с Тулой и с Лилей 8 января. Очень понравились и Лиля, и Тула. Было
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Татьяна
Нашим гидом была Лилия. В целом, нам все понравилось - Лилия очень приятный и знающий человек, кроме того очень хороший рассказчик. Единственное, что нас немного сбивало с толку в ходе
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экскурсии, что рассказ выстроен по ходу движения от объекта к объекту, а не от общего к частному.
Хотелось бы, чтобы экскурсия о Туле начиналась не с рассказа о тульском прянике, а с исторической справки об основании Тулы (особенно актуально для неподготовленных туристов, таких как мы). Но Лилия с удовольствием отвечала на наши вопросы и постепенно "пазл складывался".

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О
В Туле никогда не была, но хотелось. Очень рада, что это произошло. Город оказался готов к приему гостей по всем показателям. По программе "Хороша ты Тульская земля" наше знакомство с
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городом началось с площади Ленина. И сразу стал понятен масштаб города и его размах. Легкий маршрут, глубокая история прозвучала в рассказе гида Ольги. Все два часа было увлекательно, содержательно и интересно всем. А затем мы продолжили самостоятельно и посетили музей гармони и музей оружия. Для одного дня достаточно. Спасибо всем.

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KRISTINA
Огромное спасибо гиду Лилии за прекрасную экскурсию!!! Очень интересная информативная экскурсия, за 2 часа успели осмотреть основные достопримечательности в центре и узнать историю Тулы. Рекомендую 👌.
Огромное спасибо гиду Лилии за прекрасную экскурсию!!! Очень интересная информативная экскурсия, за 2 часа успели осмотреть
Огромное спасибо гиду Лилии за прекрасную экскурсию!!! Очень интересная информативная экскурсия, за 2 часа успели осмотреть
Огромное спасибо гиду Лилии за прекрасную экскурсию!!! Очень интересная информативная экскурсия, за 2 часа успели осмотреть
Огромное спасибо гиду Лилии за прекрасную экскурсию!!! Очень интересная информативная экскурсия, за 2 часа успели осмотреть
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МИШИНА
Тот самый случай, когда очень хочется написать отзыв. Были семьёй на экскурсии с Лилией. Очень опытный, профессиональный, приятный экскурсовод. Время пролетело быстро, информация интересная и не нудная. Благодаря Лилии захотелось приехать ещё, так как ещё много мест неизведано и экспонатов не просмотрено. Очень рекомендуем. Спасибо огромное.
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