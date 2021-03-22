4 отзыва оставили туристы

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!

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