4 отзыва оставили туристы

Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия

Проехать по главным уголкам ремесленной столицы России и приоткрыть историю города

5
4 отзыва
Александра
Александра – представитель из Тулы
Колоритная, мастеровая, древняя и вместе с тем современная — такой предстанет перед вами Тула на автобусной экскурсии 🧭.

В группе до 25 человек вы проедете по оживленным проспектам и улочкам с деревянными домами.

Познакомитесь с историей 📖 тульского самовара и печатного пряника, заглянете в городское пространство Ликерка Лофт и даже навестите Льва Толстого.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия

Что вас ожидает

На автобусе 🚌 мы проедем по ключевым местам ремесленной Тулы и сделаем остановки в самых ярких уголках города. В пути вы узнаете, как Тула стала столицей ⭐️ самоваров и пряников, познакомитесь с династиями купцов и промышленников. В наш маршрут войдут:

  • Проспект Ленина — прокатимся по главной улице Тулы и обсудим, как она менялась с годами.
  • Памятник Толстому, у которого мы остановимся и разберемся, почему писатель изображен шагающим.
  • Ликерка Лофт: заглянув в это городское пространство, вы найдете памятник блохе в стиле стим-панк и узнаете, что нужно сделать незамужним девушкам, чтобы найти любовь.
  • Площадь Победы: прогуляемся к трем штыкам и поймем, почему Тула — город-герой.
  • Деревянные районы Тулы, проезжая по которым, обсудим, чем местные наличники отличаются от остальных.
  • Кузнечная и Гармонная слободы, где вы приоткроете ремесленную историю 📖 города.
  • Памятник Демидову: обязательно вспомним о легендарной промышленной династии.
  • Памятник тульскому чаепитию, у которого получаются красивые 🤩 фотографии 📸.

Организационные детали

  • При небольшой группе экскурсия ⛳ пройдёт на минивэне или личном автомобиле 🚘 гида
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Программа не предусматривает пешеходной прогулки по историческому центру
Начало и место завершения
🚩 у музея Самоваров
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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4 отзыва оставили туристы

22 мар 2021
Благодарю за интереснейшую экскурсию по Туле. Гидом была Александра. Заинтересовала рассказом, заразила позитивом, влюбила и в Тулу и в себя. Тула удивила. Красивый город.
22 мар 2021
Александра! Вы чудо!!! Влюбили меня в Тулу раз и навсегда. Не ожидала, что это такой большой и красивый город. Хорошо, что взяла именно эту экскурсию. Иначе ничего бы не увидела. Гид выше всех похвал!!! Рекомендую.
9 мар 2021
С погодой не повезло, но это не помешало. Автобусную экскурсию брали уже в завершение пребывания в Туле, были до этого и в музеях, и на других пеших экскурсиях, но новой информации узнали очень много. И узнали город дальше Кремля! Все очень понравилось и появилось желание приехать снова, но летом! Александре спасибо!
Наталья
7 мар 2021
Были на обзорной экскурсии по Туле с гидом Александра. Замечательная экскурсия.

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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