4 отзыва оставили туристы

На автобусе 🚌 мы проедем по ключевым местам ремесленной Тулы и сделаем остановки в самых ярких уголках города. В пути вы узнаете, как Тула стала столицей ⭐️ самоваров и пряников, познакомитесь с династиями купцов и промышленников. В наш маршрут войдут:
Проспект Ленина — прокатимся по главной улице Тулы и обсудим, как она менялась с годами.
Памятник Толстому, у которого мы остановимся и разберемся, почему писатель изображен шагающим.
Ликерка Лофт: заглянув в это городское пространство, вы найдете памятник блохе в стиле стим-панк и узнаете, что нужно сделать незамужним девушкам, чтобы найти любовь.
Площадь Победы: прогуляемся к трем штыкам и поймем, почему Тула — город-герой.
Деревянные районы Тулы, проезжая по которым, обсудим, чем местные наличники отличаются от остальных.
Кузнечная и Гармонная слободы, где вы приоткроете ремесленную историю 📖 города.
Памятник Демидову: обязательно вспомним о легендарной промышленной династии.
Памятник тульскому чаепитию, у которого получаются красивые 🤩 фотографии 📸.
Организационные детали
При небольшой группе экскурсия ⛳ пройдёт на минивэне или личном автомобиле 🚘 гида
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Программа не предусматривает пешеходной прогулки по историческому центру
Начало и место завершения
🚩 у музея Самоваров
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
Благодарю за интереснейшую экскурсию по Туле. Гидом была Александра. Заинтересовала рассказом, заразила позитивом, влюбила и в Тулу и в себя. Тула удивила. Красивый город.
Ирина
22 мар 2021
Александра! Вы чудо!!! Влюбили меня в Тулу раз и навсегда. Не ожидала, что это такой большой и красивый город. Хорошо, что взяла именно эту экскурсию. Иначе ничего бы не увидела. Гид выше всех похвал!!! Рекомендую.
Татьяна
9 мар 2021
С погодой не повезло, но это не помешало. Автобусную экскурсию брали уже в завершение пребывания в Туле, были до этого и в музеях, и на других пеших экскурсиях, но новой информации узнали очень много. И узнали город дальше Кремля! Все очень понравилось и появилось желание приехать снова, но летом! Александре спасибо!
Наталья
7 мар 2021
Были на обзорной экскурсии по Туле с гидом Александра. Замечательная экскурсия.