Познакомиться с производством кондитерских изделий под руководством мастерицы-пряничницы
Хотите узнать, как ремесленники испокон веков «печатают» знаменитые Тульские пряники? А научиться делать это самостоятельно? А может, расписать собственное изделие, да под увлекательный рассказ? На мастер-классе вы изучите историю пряничного дела в Туле, ощутите аромат пряничных «духов» и, конечно, вдохновитесь на дальнейшие кондитерские подвиги!
Ближайшие даты:
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт настоящий рай для сладкоежек! На нашей экскурсии вы откроете для себя все секреты и тонкости кондитерского дела:
- узнаете, как развивалась культура пряничного и кондитерского дела в Туле
- посмотрите, как выглядит рабочее место мастера по изготовлению печатных пряников
- научитесь правильно раскатывать, формовать тесто, распределять начинку и запечатывать его в формы
- распишете готовое изделие цветной глазурью
А ароматный чай из стаканов в старинных подстаканниках, который предложат вам на мастер-классе, конечно, будет вкуснее обычного. Да и собственноручно испеченные пряники обязательно вызовут восторг!
Организационные детали
- В тёплое время года мы пригласим вас поучаствовать в мастер-классе на красивой и уютной веранде ремесленной пекарни в историческом центре Тулы
- В холодное время года мастер-классы проводятся в музейном пространстве либо в пекарне для малокомплектных групп
- Длительность мастер-класса от 40 до 60 минут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в городском пространстве «Искра»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 906 туристов
Мы — команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы
Похожие туры из Тулы
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Хороша ты, Тульская земля
Душевная прогулка по главным достопримечательностям города
на площади Ленина
Завтра
15 дек
16 дек
17 дек
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Посетить главную крепость города и рассмотреть найденные на ее территории старинные артефакты
у музея Самоваров
Сегодня
Завтра
15 дек
16 дек
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Традиции чаепития в тематической экскурсии по городу мастеров
15 дек
18 дек
19 дек
20 дек
9 800₽ за всё до 5 чел.