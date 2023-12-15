Хотите узнать, как ремесленники испокон веков «печатают» знаменитые Тульские пряники? А научиться делать это самостоятельно? А может, расписать собственное изделие, да под увлекательный рассказ? На мастер-классе вы изучите историю пряничного дела в Туле, ощутите аромат пряничных «духов» и, конечно, вдохновитесь на дальнейшие кондитерские подвиги!

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Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт настоящий рай для сладкоежек! На нашей экскурсии вы откроете для себя все секреты и тонкости кондитерского дела:

узнаете, как развивалась культура пряничного и кондитерского дела в Туле

посмотрите, как выглядит рабочее место мастера по изготовлению печатных пряников

научитесь правильно раскатывать, формовать тесто, распределять начинку и запечатывать его в формы

распишете готовое изделие цветной глазурью

А ароматный чай из стаканов в старинных подстаканниках, который предложат вам на мастер-классе, конечно, будет вкуснее обычного. Да и собственноручно испеченные пряники обязательно вызовут восторг!

Организационные детали