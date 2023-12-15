Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника

Мастер-класс в группе в Туле

Познакомиться с производством кондитерских изделий под руководством мастерицы-пряничницы

Хотите узнать, как ремесленники испокон веков «печатают» знаменитые Тульские пряники? А научиться делать это самостоятельно? А может, расписать собственное изделие, да под увлекательный рассказ? На мастер-классе вы изучите историю пряничного дела в Туле, ощутите аромат пряничных «духов» и, конечно, вдохновитесь на дальнейшие кондитерские подвиги!
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
22
дек
23
дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт настоящий рай для сладкоежек! На нашей экскурсии вы откроете для себя все секреты и тонкости кондитерского дела:

  • узнаете, как развивалась культура пряничного и кондитерского дела в Туле
  • посмотрите, как выглядит рабочее место мастера по изготовлению печатных пряников
  • научитесь правильно раскатывать, формовать тесто, распределять начинку и запечатывать его в формы
  • распишете готовое изделие цветной глазурью

А ароматный чай из стаканов в старинных подстаканниках, который предложат вам на мастер-классе, конечно, будет вкуснее обычного. Да и собственноручно испеченные пряники обязательно вызовут восторг!

Организационные детали

  • В тёплое время года мы пригласим вас поучаствовать в мастер-классе на красивой и уютной веранде ремесленной пекарни в историческом центре Тулы
  • В холодное время года мастер-классы проводятся в музейном пространстве либо в пекарне для малокомплектных групп
  • Длительность мастер-класса от 40 до 60 минут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городском пространстве «Искра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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