Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы
Узнать о жизни и творчестве Л. Толстого, расписать филимоновскую игрушку и сделать пряник
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8 (музей «Тульские сам...
21 фев в 11:00
6 мар в 11:00
18 900 ₽ за человека
Бах в свечах. Рождественский тур в Тулу
Начало: Москва
5 янв в 10:00
17 800 ₽ за человека
Ёлка для взрослых: в гостях у Бахуса. Новогодний тур в Тулу
Начало: Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Анн...
1 янв в 10:00
19 900 ₽ за человека
В отдых с головой: 24 часа на ферме в Тульской области
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
9500 ₽ за человека
