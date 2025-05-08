Н Наталья «Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы Спасибо за отличный тур! Отдыхали с 02.05.25 по 05.05.25. Впечатлений море! Тур продуман очень хорошо. Питерские экскурсоводы навысоте! Все четко, без нареканий и сбоев.

Л Лариса «Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы Спасибо большое за поездку. Все очень понравилось. И самое главное - повезло с погодой. Остались в восторге от парка Монрепо, только времени не хватило всë обойти. Туда надо на целый день. Да и вообще, попасть в 13 век, это здорово.

В Виктория Семейные праздники в новогодней Туле Организатору - высокая оценка. Учтено все, до мелочей.

Х Хамхадзе «Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы читать дальше проводили мастер-класс по плетению нити из крапивы! Давно мечтала этому научится. После экскурсии совсем иначе посмотрела на сказку Андерсена "Дикие лебеди"! Так же хочется отметить комфорт, с которым мы добирались до места. Автобус современный и очень удобный. Водителю отдельное СПАСИБО! Отель прекрасный. Кормили вкусно. Море впечатлений и эмоций! Очень понравился двухдневный тур в Тульскую область. Узнала очень много нового благодаря профессионализму экскурсовода. Особенно запомнилась та часть тура, где