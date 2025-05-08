Выходные на ферме в Тульской области с комфортом: природа, творчество и тишина
Обняться с козочкой, покормить пони, вдохновиться на мастер-классе и отведать деревенского завтрака
Начало: Тульская область, ферма в 45 км от Тулы, заселение...
31 мая в 14:00
1 июн в 14:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
5 июл в 10:00
23 авг в 10:00
от 13 700 ₽ за человека
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Тула, улица Металлистов, 25
4 янв в 10:00
от 20 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья8 мая 2025Спасибо за отличный тур! Отдыхали с 02.05.25 по 05.05.25. Впечатлений море! Тур продуман очень хорошо. Питерские экскурсоводы навысоте! Все четко, без нареканий и сбоев.
- ЛЛариса5 мая 2025Спасибо большое за поездку. Все очень понравилось. И самое главное - повезло с погодой. Остались в восторге от парка Монрепо, только времени не хватило всë обойти. Туда надо на целый день. Да и вообще, попасть в 13 век, это здорово.
- ВВиктория20 января 2025Организатору - высокая оценка. Учтено все, до мелочей.
- ХХамхадзе15 ноября 2024Очень понравился двухдневный тур в Тульскую область. Узнала очень много нового благодаря профессионализму экскурсовода. Особенно запомнилась та часть тура, где
- ММария1 июня 2024Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Мастер-классы»
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