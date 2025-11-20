Мои заказы

В отдых с головой: 24 часа на ферме в Тульской области

Необычная мини-групповая экскурсия из Москвы на ферму для подростков
Наш тур выходного дня больше всего подойдёт тем, кто давно мечтает отключиться от суеты большого города.

Вы проведёте целый день на природе и познакомитесь с повседневной жизнью на ферме, а заодно отдохнёте душой и телом.
Описание тура

Отдых с погружением, где есть возможность переключиться от городской суеты и дать себе качественно отдохнуть. Вы приедете, пройдете по познавательному маршруту, посетите мастер-класс (может быть, это будет травяной сбор? или собственная свечка из вощины? или лепка пельменей? …) Сходите в баню, искупаетесь в пруду, поиграете в волейбол, посмотрите любимый фильм. Отлично выспитесь на природе под звуки сверчков. С утра уделите завтраку как минимум час, чтобы попробовать все наши фермерские да

Что включено
  • Проживание в домике/апартаментах на 2-4 человек
  • Завтрак в формате шведского стола
  • Экскурсия по ферме
  • Творческий мастер-класс
Что не входит в цену
  • Обед, ужин
  • Аренда бани
Место начала и завершения?
Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

