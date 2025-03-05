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Вокзал Твери был свидетелем многих событий и почти не изменился со времён строительства.



Интересно, что мистическим образом не сохранилось ни одного изображения его создателя — архитектора Желязевича.



Зато тут можно увидеть императорские покои — единственные восстановленные на пути из Петербурга в Москву. На аудиоэкскурсии будет ещё много интересного — присоединяйтесь!