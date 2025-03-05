Вокзал Твери был свидетелем многих событий и почти не изменился со времён строительства.
Интересно, что мистическим образом не сохранилось ни одного изображения его создателя — архитектора Желязевича.
Зато тут можно увидеть императорские покои — единственные восстановленные на пути из Петербурга в Москву. На аудиоэкскурсии будет ещё много интересного — присоединяйтесь!
Интересно, что мистическим образом не сохранилось ни одного изображения его создателя — архитектора Желязевича.
Зато тут можно увидеть императорские покои — единственные восстановленные на пути из Петербурга в Москву. На аудиоэкскурсии будет ещё много интересного — присоединяйтесь!
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Вы увидите:
- «Пассажирский дом», или само здание вокзала. Слово «вокзал» ещё не использовалось в 19 веке на железной дороге
- Фрагмент старинной царской плитки между залами ожидания
- Императорские комнаты, где император Николай I принимал высокопоставленных чиновников и важных особ
- Памятник М. И. Калинину, в честь которого вокзал c 1930 по 1990 годы назывался Калининским
- Мозаичное панно в новом здании вокзала
- Оранжерею в зале ожидания — коллекцию в более чем 100 растений собирали здесь в течение 25 лет
Слушайте голос в наушниках и следуйте за ним — он станет вашим проводником во времени и расскажет самые интересные истории о вокзале.
- Вы узнаете, как после обстоятельной беседы был подписан высочайший указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург — Москва
- Поймёте, почему этот путь прошёл через Тверь
- Станете свидетелем приезда на вокзал императора Александра II
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида: аудиогид в вашем телефоне проведёт вас по самым интересным местам вокзала
- Для участия вам потребуются наушники и смартфон. Инструкцию по подключению вы получите сразу после бронирования
- Остаток суммы нужно оплатить при регистрации на сайте аудиоэкскурсии
- На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время — вокзал открыт 24/7
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В старом здании вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Твери
Провела экскурсии для 167 туристов
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.Задать вопрос
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